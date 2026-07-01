"Il faut savoir se retirer" : Laurent Wauquiez met la pression sur Bruno Retailleau, et ouvre la porte à Edouard Philippe

La bataille pour la présidentielle de 2027 commence déjà à tendre les relations au sein de la droite.
Dans une interview publiée ce mercredi 1er juillet par Le Figaro, Laurent Wauquiez a adressé un message clair à Bruno Retailleau : une candidature qui ne parviendrait pas à décoller dans les enquêtes d’opinion ne devrait pas être maintenue coûte que coûte.
Le président du groupe Droite républicaine à l’Assemblée nationale estime qu’un candidat LR crédité de moins de 10% des intentions de vote pourrait fragiliser l’ensemble du camp de droite.
Selon lui, un maintien dans ces conditions risquerait notamment de favoriser la présence de Jean-Luc Mélenchon au second tour de l’élection présidentielle.
"Il faut, le plus tôt possible, savoir se retirer si c’est nécessaire", affirme ainsi Laurent Wauquiez.
L’ancien président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes considère que la question de l’union de la droite et du centre devra rapidement être posée. À ses yeux, la stratégie actuelle reste trop marquée par des logiques partisanes et idéologiques.
"À partir de l’automne, il sera urgent d’adopter la logique du rassemblement", explique celui qui évoquait l'idée d'une primaire allant d'Edouard Philippe à Sarah Knafo.
D'ailleurs, Laurent Wauquiez évoque également la possibilité d’un rapprochement avec Édouard Philippe dans cet entretien. L’ancien Premier ministre apparaît, selon lui, comme une personnalité susceptible d’incarner une alternative crédible pour l’électorat de droite et du centre.
Il estime qu’Édouard Philippe peut représenter "l’ordre et le sérieux" nécessaires pour conduire le redressement du pays.
"la France après 40 ans de socialisme". Sarko était donc socialo. Et dire que des gens comme toi ont le droit de vote, quelle misère !Signaler Répondre
EP quelle horreur, monsieur retraite à 67 ans, macroniste en pire, rarement vu un politicien aussi coincé, avec le charisme d'une huitre...Signaler Répondre
Très déçu par cette droite et Wauquier qui se rallie au macroniste E Philippe. Rien ne changera dans ce pays, la gamelle est plus forte que tout !Signaler Répondre
Marine va pouvoir se présenter, le jeunot bien coiffé attendra son tourSignaler Répondre
Marine va animer cette campagne, et faire pleurer Jean Luc
Mais la raison fdes français inira par l'emporter, prono LLisnard ou Philippe
bon LW cherche à assurer ses revenus d après élection. De pire en pire. pour moi à droite toute et indépendante avec David Lisnard , Nouvelle Énergie. Le seul à droite qui est un cran au dessus. il a bien fait de quitter la droiche. la France après 40 ans de socialisme à besoin de changer son logiciel économique qii nous a mis dans cette m.rde et de s ouvrir au libéralisme. Le RN est économiquement à gauche donc exit.. De l air bon sang de l air.Signaler Répondre
Je suis bien d'accord, il faut que Wauqiez et Retaillo rejoignent Philippe. Un candidat centriste, ancien macroniste, il n'y a que lui pour faire rêver les français !Signaler Répondre
Il s'initier à la futurologie notre cher Lolo...Que ce soit Retailleau ou Philippe ou même les 2, ce sera éjection dès le premier. Le pays n'est plus sauvable trop d'intérêts divergents.Signaler Répondre
ça y est Wauquiez a négocié le poste de ministre des finances. on compte sur lui pour boucher le trou de 3500 milliards,,,,,,,Signaler Répondre
Philippe a porté avec enthousiasme et servilité la politique de micron en plus d'être un traître a son partiSignaler Répondre
savoir se retirer:1 er mode de contraception empirique ,mais tres hasardeux!Signaler Répondre
Mais ça devait être dans l'intimité familialeSignaler Répondre
Sur un certain sujet, je savais que le coitus interruptus existait. Laurent Wauquiez nous invente un politicus interruptus. Les b......comptez vous.Signaler Répondre
Merci d'offrir un boulevard au RN...Signaler Répondre
Édouard Philippe est le psycho rigide qui est à l’origine de la crise des gilets jaunes.Signaler Répondre
Comment imaginer soutenir un tel candidat qui ne sait pas écouter le peuple ?
il a forcément négocié un gros poste pour tenir ces propos scandaleux pour son partiSignaler Répondre
"Il faut, le plus tôt possible, savoir se retirer si c’est nécessaire", affirme ainsi Laurent Wauquiez." et bien au revoir mecSignaler Répondre
aucune honte ces mecs la
Ce pauvre LW est décidément le politicien le plus détestable de sa génération (et ils sont pourtant nombreux)Signaler Répondre
Le traitre dans toute sa splendeur, j'ai perdu toute confiance en ce petit politicien ambitieux. Wauquiez ne cherche qu'à obtenir un ministère dans la macronie en sabordant le peu qu'il reste du parti LR. Triste personnage!Signaler Répondre
La démission que j'attendais le plus, celle de wauquiez excellente nouvelle !!Signaler Répondre
S'allier avec M. 80 km/h, quelle déchéance !!!!!!Signaler Répondre
Mais c'est qui qui qui chercherait à avoir un poste dans le futur gouvernement...?Signaler Répondre
Carrière carrière...
Le dernier prénom de LW dans l'ordre de l'état civil est : ............JUDAS !!!!!!Signaler Répondre