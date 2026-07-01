"Il faut savoir se retirer" : Laurent Wauquiez met la pression sur Bruno Retailleau, et ouvre la porte à Edouard Philippe

La bataille pour la présidentielle de 2027 commence déjà à tendre les relations au sein de la droite.

Dans une interview publiée ce mercredi 1er juillet par Le Figaro, Laurent Wauquiez a adressé un message clair à Bruno Retailleau : une candidature qui ne parviendrait pas à décoller dans les enquêtes d’opinion ne devrait pas être maintenue coûte que coûte.

Le président du groupe Droite républicaine à l’Assemblée nationale estime qu’un candidat LR crédité de moins de 10% des intentions de vote pourrait fragiliser l’ensemble du camp de droite.

Selon lui, un maintien dans ces conditions risquerait notamment de favoriser la présence de Jean-Luc Mélenchon au second tour de l’élection présidentielle.

"Il faut, le plus tôt possible, savoir se retirer si c’est nécessaire", affirme ainsi Laurent Wauquiez.

L’ancien président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes considère que la question de l’union de la droite et du centre devra rapidement être posée. À ses yeux, la stratégie actuelle reste trop marquée par des logiques partisanes et idéologiques.

"À partir de l’automne, il sera urgent d’adopter la logique du rassemblement", explique celui qui évoquait l'idée d'une primaire allant d'Edouard Philippe à Sarah Knafo.

D'ailleurs, Laurent Wauquiez évoque également la possibilité d’un rapprochement avec Édouard Philippe dans cet entretien. L’ancien Premier ministre apparaît, selon lui, comme une personnalité susceptible d’incarner une alternative crédible pour l’électorat de droite et du centre.

Il estime qu’Édouard Philippe peut représenter "l’ordre et le sérieux" nécessaires pour conduire le redressement du pays.