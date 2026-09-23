"Et comme ça, on a votre attention ?", la nouvelle campagne routière de la Métropole de Lyon

L'objectif est clair : capter l'attention des Lyonnais. "Autant le faire avec humour", souligne d’ailleurs la présidente de la Métropole de Lyon Véronique Sarselli. Concrètement, SYTRAL Mobilités a relooké un bus en moumoute rose – en premier lieu la ligne 31, qui relie Perrache à Vaise – et déployé une campagne print pendant six semaines dans les transports et l’espace urbain.

Pour l’attention, c'est donc réussi. Reste maintenant à s’intéresser à l’intention derrière cette opération.

Apaiser l'espace public

Lancée ce mercredi 23 septembre dans la métropole de Lyon, cette campagne nationale vise avant tout à apaiser le partage de l'espace public et à diminuer l'accidentologie sur les routes. Une démarche qui s’inscrit dans la continuité de l’opération "Tous mobiles, tous responsables".

"Apaiser, c’est rendre plus sûr. Il faut rappeler que chacun a des droits et des devoirs dans l’espace public, piétons comme cyclistes, automobilistes comme chauffeurs", énonce ce mercredi la président de SYTRAL Mobilités, devant le premier bus relooké.

Avant d’ajouter : "Notre vision de l’aménagement de l’espace public consiste à ne pas opposer les moyens de déplacement car cet espace appartient à tous. Mais il faut pouvoir le sécuriser pour tout le monde."

Pour l’élue, sécurité rime ainsi avec sensibilisation, mais aussi responsabilisation et respect des règles de base, à commencer par le Code de la route.

L’(in)attention comme cheval de bataille

"On ne regarde plus notre environnement, constate, de son côté, Gilles Gascon, premier vice-président de SYTRAL Mobilités. La principale cause d’accidentologie est le freinage d’urgence des chauffeurs dû à l’inattention."

Afin d’éviter la multiplication de ces accidents, en légère hausse — une évolution qui s’explique aussi par l’augmentation du nombre de lignes —, le maire LR de Saint-Priest mise sur la formation des chauffeurs avec des mises en situation concrètes, ainsi que sur l’installation d’équipements comme des caméras au niveau des rétroviseurs.

Le directeur de Keolis Bus Lyon, Stéphane Perraud, complète le propos de Gilles Gascon : "L’essence de la campagne se construit autour de l’attention et l’inattention."

Une campagne qui joue donc sur les questions d’angles morts et de visibilité, alors que les transports en commun font aujourd’hui pleinement partie du paysage lyonnais. Reste à voir si cela suffit.