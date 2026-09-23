"Et comme ça, on a votre attention ?", la nouvelle campagne routière de la Métropole de Lyon

L'objectif est clair : capter l'attention des Lyonnais. "Autant le faire avec humour", souligne d’ailleurs la présidente de la Métropole de Lyon Véronique Sarselli. Concrètement, SYTRAL Mobilités a relooké un bus en moumoute rose – en premier lieu la ligne 31, qui relie Perrache à Vaise – et déployé une campagne print pendant six semaines dans les transports et l’espace urbain.
Pour l’attention, c'est donc réussi. Reste maintenant à s’intéresser à l’intention derrière cette opération.
Apaiser l'espace public
Lancée ce mercredi 23 septembre dans la métropole de Lyon, cette campagne nationale vise avant tout à apaiser le partage de l'espace public et à diminuer l'accidentologie sur les routes. Une démarche qui s’inscrit dans la continuité de l’opération "Tous mobiles, tous responsables".
"Apaiser, c’est rendre plus sûr. Il faut rappeler que chacun a des droits et des devoirs dans l’espace public, piétons comme cyclistes, automobilistes comme chauffeurs", énonce ce mercredi la président de SYTRAL Mobilités, devant le premier bus relooké.
Avant d’ajouter : "Notre vision de l’aménagement de l’espace public consiste à ne pas opposer les moyens de déplacement car cet espace appartient à tous. Mais il faut pouvoir le sécuriser pour tout le monde."
Pour l’élue, sécurité rime ainsi avec sensibilisation, mais aussi responsabilisation et respect des règles de base, à commencer par le Code de la route.
L’(in)attention comme cheval de bataille
"On ne regarde plus notre environnement, constate, de son côté, Gilles Gascon, premier vice-président de SYTRAL Mobilités. La principale cause d’accidentologie est le freinage d’urgence des chauffeurs dû à l’inattention."
Afin d’éviter la multiplication de ces accidents, en légère hausse — une évolution qui s’explique aussi par l’augmentation du nombre de lignes —, le maire LR de Saint-Priest mise sur la formation des chauffeurs avec des mises en situation concrètes, ainsi que sur l’installation d’équipements comme des caméras au niveau des rétroviseurs.
Le directeur de Keolis Bus Lyon, Stéphane Perraud, complète le propos de Gilles Gascon : "L’essence de la campagne se construit autour de l’attention et l’inattention."
Une campagne qui joue donc sur les questions d’angles morts et de visibilité, alors que les transports en commun font aujourd’hui pleinement partie du paysage lyonnais. Reste à voir si cela suffit.
Oui bof...on en parle de la conduite en vitesse excessive de certains chauffeurs de bus, et leurs manoeuvres brutales ? En final la Métropole divise au lieu de privilégier le vivre ensembleSignaler Répondre
Combien ça coûte ?Signaler Répondre
ouiiiiSignaler Répondre
Il faudrait déjà interdire les trottinettes en libre service. Faire de la sensibilisation dans les établissements scolaires. C'est insensé que des jeunes mineurs dépourvus du code de la route puissent rouler avec ces engins.Signaler Répondre
Pareil pour les vélos, combien de citadins qui n'ont pas le permis de conduire ne connaissent pas le code de la route ???
Après ça distrait les automobilistes et ils se prennent des trams en pleine face ;-)Signaler Répondre
Absolument . Pour traverser certains axes (Cours Gambetta, Rue Garibaldi) un permis "piéton" sera bientôt nécessaire.Signaler Répondre
Génial !Signaler Répondre
ce qui serait bien c’est que chacun reste à sa place et que les aménagements tiennent compte des réalitéS les piétons qui sont les seuls vrais écolos doivent avoir les trottoirs réservés sans deux roues qui les bousculent et les renversent les vélos sur les pistes cyclables en évitant les pseudos couloirs à contre sens dan sle drues étroites où il est impossible qu’ils croisent des voitures et camionnettes les bus dans leurs couloirs sans autres usagers et les voitures dans leurs voies de circulation avec des feux bien réglés pour éviter les redémarrages successifs qui consomment et polluent un max c’est ça qui apaiserait la ville ce que n’avaient pas compris les bobos pseudos écolos de la bande Doucet…Signaler Répondre
Le véritable problème est qu'il faut tourner quatre fois la tête à droite et à gauche avant de s'engager à traverser....la faute à tous ces vélos et trottinettes qui déboulent à contre sens quand il n'y a pas une double voie de tramways au milieu de la chaussée...C'est devenu vraiment très compliqué pour les piétons à Lyon, l'âge n'arrangeant pas les choses.Signaler Répondre
Aujourd'hui en vtc j'ai pu constater à l'angle Félix Faure et Général Mouton-Duvernet un engin à deux-roues tantôt se faisant passer pour piéton empruntant le passage piéton, puis se trouvant à doubler dans la circulation direction Saxe Gambetta !Signaler Répondre
Il est assez scandaleux que certains profitent des deux modes de circulation pour se faufiler entre les voitures puis slalomer entre les piétons pour court-circuiter la circulation!