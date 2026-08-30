La rentrée va demander un petit effort de mémoire aux habitués des bus lyonnais. Dès ce lundi 31 août, plusieurs dizaines de lignes TCL abandonneront leur numéro actuel au profit d’une nouvelle nomenclature.

Cette opération constitue la dernière grande étape de la réorganisation engagée avec l’unification du réseau. Les TCL regroupent désormais près de 600 lignes régulières et scolaires, héritées de plusieurs anciens réseaux qui utilisaient parfois les mêmes numéros.

Résultat : il est aujourd’hui possible de trouver, par exemple, une ligne C25 et une ligne 25. La nouvelle organisation doit faire disparaître ce type de doublons.

De nouveaux numéros parfois méconnaissables

Pour certaines lignes, le changement restera relativement facile à retenir. La ligne 2 deviendra ainsi la 102, la 3 la 103, la 5 la 105 ou encore la 25 la 125.

D’autres voyageurs devront davantage revoir leurs habitudes. La ligne 30 prendra le numéro 230, la 32 deviendra 232 et la 47 sera rebaptisée 248.

Les appellations spécifiques disparaîtront également en partie. Les lignes Ge2, Ge4 et Ge6 deviendront respectivement 130, 131 et 132. Plusieurs lignes S seront réparties dans les séries 130 et 140, tandis que les dessertes Zi recevront des numéros compris entre 145 et 150. La ligne express 15E sera pour sa part renommée 99EX.

Certaines lignes C perdent même leur lettre

Les lignes structurantes ne conserveront pas toutes leur appellation actuelle. La C7 deviendra la ligne 36, la C15E prendra le numéro 32 et la C19 sera transformée en ligne 41. D’autres lignes continueront à porter la lettre C, mais avec un numéro différent.

L’objectif est que chaque desserte possède désormais une identité propre sur l’ensemble du territoire TCL, quel que soit l’ancien réseau auquel elle appartenait.

La renumérotation s’accompagnera d’une nouvelle organisation visuelle. Chaque ligne disposera d’une couleur destinée à faciliter son repérage sur les plans et aux arrêts. Même le métro C changera légèrement d’apparence, avec un orange plus marqué. Les deux funiculaires adopteront également de nouvelles couleurs : bleu pour l’un, bordeaux pour l’autre.

Les TCL présentent notamment ce système comme une aide supplémentaire pour les voyageurs qui rencontrent des difficultés à se repérer sur les cartes du réseau.

Afin de limiter les erreurs à partir de lundi, les anciens et nouveaux numéros sont déjà affichés simultanément sur le site et l’application TCL.

Le calculateur d’itinéraire intègre également la future nomenclature et un convertisseur permet de rechercher directement le nouveau numéro correspondant à une ligne actuelle.

Une période de transition qui devrait être utile : au retour des vacances, certains voyageurs risquent de découvrir que leur bus quotidien porte désormais un numéro totalement différent.