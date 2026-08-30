Villefranche-sur-Saône : un homme de 36 ans poignardé, l’agresseur en fuite

Une violente agression s’est produite samedi 29 août dans la soirée à Villefranche-sur-Saône. Un homme de 36 ans a reçu un coup de couteau rue Roncevaux, à proximité du cimetière. Un quartier tranquille, à proximité toutefois de la maison d'arrêt.
Grièvement blessée, la victime a été prise en charge par les secours puis évacuée par hélicoptère vers l’hôpital Lyon-Sud en urgence absolue.
L’auteur présumé du coup de couteau a pris la fuite.
Pas un article sur le jeune qui s'est fait tabasser par 6 m*rdes place des terreaux à coup de tessons de bouteilles ?Signaler Répondre
A proximité, le cimetière est au moins à 700 m de la prison,la piscine du Nautile est à proximité pas vraiment le cimetière.Signaler Répondre
quand est ce que les juges vont enfin comprendre q'un couteau est aussi mortel qu'une arme a feuSignaler Répondre
la sanction doit être 30 ans de prison pour une blessure grave et perpete s'il y a décés.
Il y a des détenus à la prisons de "Villefranche" ?Signaler Répondre
Petites peines de quelques jours alors ;-)
20 min de marche de la prison. A proximité ? Avec ce niveau de journalisme on pourrait faire battre deux montagnesSignaler Répondre