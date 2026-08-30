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Villefranche-sur-Saône : un homme de 36 ans poignardé, l’agresseur en fuite

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Villefranche-sur-Saône : un homme de 36 ans poignardé, l’agresseur en fuite

Un homme de 36 ans a été grièvement blessé à l’arme blanche samedi soir à Villefranche-sur-Saône. Il a été héliporté en urgence absolue vers un hôpital de l'agglomération lyonnaise.

Une violente agression s’est produite samedi 29 août dans la soirée à Villefranche-sur-Saône. Un homme de 36 ans a reçu un coup de couteau rue Roncevaux, à proximité du cimetière. Un quartier tranquille, à proximité toutefois de la maison d'arrêt.

Grièvement blessée, la victime a été prise en charge par les secours puis évacuée par hélicoptère vers l’hôpital Lyon-Sud en urgence absolue.

L’auteur présumé du coup de couteau a pris la fuite.

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Villefranche-sur-Saône

5 commentaires
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Et sinon le 30/08/2026 à 09:48

Pas un article sur le jeune qui s'est fait tabasser par 6 m*rdes place des terreaux à coup de tessons de bouteilles ?

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Moi le 30/08/2026 à 09:41

A proximité, le cimetière est au moins à 700 m de la prison,la piscine du Nautile est à proximité pas vraiment le cimetière.

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Danielus6 le 30/08/2026 à 09:36

quand est ce que les juges vont enfin comprendre q'un couteau est aussi mortel qu'une arme a feu
la sanction doit être 30 ans de prison pour une blessure grave et perpete s'il y a décés.

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Ex Précisions le 30/08/2026 à 09:05

Il y a des détenus à la prisons de "Villefranche" ?
Petites peines de quelques jours alors ;-)

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Idiocracy le 30/08/2026 à 08:44

20 min de marche de la prison. A proximité ? Avec ce niveau de journalisme on pourrait faire battre deux montagnes

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