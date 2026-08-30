Villefranche-sur-Saône : un homme de 36 ans poignardé, l’agresseur en fuite

Une violente agression s’est produite samedi 29 août dans la soirée à Villefranche-sur-Saône. Un homme de 36 ans a reçu un coup de couteau rue Roncevaux, à proximité du cimetière. Un quartier tranquille, à proximité toutefois de la maison d'arrêt.

Grièvement blessée, la victime a été prise en charge par les secours puis évacuée par hélicoptère vers l’hôpital Lyon-Sud en urgence absolue.

L’auteur présumé du coup de couteau a pris la fuite.