Villefranche-sur-Saône : deux adolescents interpellés peu après le braquage d’un bureau de tabac

Les images de vidéoprotection ont rapidement orienté les recherches. Vers 8h50 ce vendredi 14 août, deux adolescents ont été interpellés sur le parking des Ursulines, environ 45 minutes après le braquage d’un commerce de la rue Nationale.

Les deux suspects, âgés de 16 ans et originaires de la Loire, auraient tenté de se cacher entre des véhicules avant d’être appréhendés par la police municipale puis remis à la police nationale.

Quelques minutes plus tôt, deux individus habillés en noir et le visage dissimulé étaient entrés dans un bureau de tabac situé au 283 rue Nationale.

L’un des deux aurait menacé la vendeuse avec un couteau afin d’obtenir le contenu de la caisse. Celle-ci étant verrouillée, les auteurs présumés se seraient rabattus sur les cigarettes, emportant plus d’une soixantaine de paquets avant de prendre la fuite.

Le sac utilisé lors du vol a ensuite été retrouvé vide dans une poubelle. Le couteau aurait également été abandonné pendant leur fuite.

Les deux mineurs ont été placés en garde à vue.