Faits Divers

Villefranche-sur-Saône : deux adolescents interpellés peu après le braquage d’un bureau de tabac

Villefranche-sur-Saône : deux adolescents interpellés peu après le braquage d’un bureau de tabac

Moins d’une heure après le vol à main armée d’un bureau de tabac de la rue Nationale, deux adolescents de 16 ans ont été arrêtés vendredi matin à Villefranche-sur-Saône. Les suspects sont soupçonnés d’avoir menacé une employée avec un couteau avant de repartir avec plusieurs dizaines de paquets de cigarettes.

Les images de vidéoprotection ont rapidement orienté les recherches. Vers 8h50 ce vendredi 14 août, deux adolescents ont été interpellés sur le parking des Ursulines, environ 45 minutes après le braquage d’un commerce de la rue Nationale.

Les deux suspects, âgés de 16 ans et originaires de la Loire, auraient tenté de se cacher entre des véhicules avant d’être appréhendés par la police municipale puis remis à la police nationale.

Quelques minutes plus tôt, deux individus habillés en noir et le visage dissimulé étaient entrés dans un bureau de tabac situé au 283 rue Nationale.

L’un des deux aurait menacé la vendeuse avec un couteau afin d’obtenir le contenu de la caisse. Celle-ci étant verrouillée, les auteurs présumés se seraient rabattus sur les cigarettes, emportant plus d’une soixantaine de paquets avant de prendre la fuite.

Le sac utilisé lors du vol a ensuite été retrouvé vide dans une poubelle. Le couteau aurait également été abandonné pendant leur fuite.

Les deux mineurs ont été placés en garde à vue.

Tags :

Villefranche-sur-Saône

4 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
tout a fait le 15/08/2026 à 10:41
tel père, tel fils a écrit le 15/08/2026 à 10h23

Souvent les parents ne donnent pas l'exemple 😉

" Je suis jeune, il est vrai; mais aux âmes bien nées
La valeur n'attend pas le nombre des années"

Signaler Répondre
avatar
Solidarité 69 le 15/08/2026 à 10:32

Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !

Signaler Répondre
avatar
tel père, tel fils le 15/08/2026 à 10:23
Entomologie humaine a écrit le 15/08/2026 à 10h06

Parents ? A embastiller aussi.

Souvent les parents ne donnent pas l'exemple 😉

Signaler Répondre
avatar
Entomologie humaine le 15/08/2026 à 10:06

Parents ? A embastiller aussi.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.