Après le court mais violent orage de vendredi matin qui avait provoqué des dégâts avec de nombreuses chutes de branches, le Rhône et l'agglomération lyonnaise vont de nouveau subir des intempéries dans la nuit de dimanche à lundi.
Météo France a placé le département en vigilance jaune orage. Elle débutera dimanche à 20h et se terminera dans la nuit.
La préfecture incite les habitants à anticiper leurs déplacements et leurs activités.
Les orages devraient d'abord se concentrer sur le nord du département puis descendre le long du Beaujolais.
Le Rhône et la métropole de Lyon sont placés en vigilance jaune orages par @meteofrance à partir de 20h jusqu’au milieu de la nuit.— Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) August 30, 2026
⚠️ Anticipez vos déplacements et vos activités.
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Étonnant moi j'ai que dalle, quelques gouttes demain à 7h, et sur 2 sites différents ?Signaler Répondre
Suite à l'orage de cette semaine on panique à la vue d'un petit nuage ?