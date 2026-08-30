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Nuit agitée en perspective : Lyon et le Rhône en vigilance jaune aux orages

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Nuit agitée en perspective : Lyon et le Rhône en vigilance jaune aux orages

La Métropole de Lyon et le Rhône vont retrouver des orages ce dimanche soir. Météo France a activé la vigilance jaune.

Après le court mais violent orage de vendredi matin qui avait provoqué des dégâts avec de nombreuses chutes de branches, le Rhône et l'agglomération lyonnaise vont de nouveau subir des intempéries dans la nuit de dimanche à lundi.

Météo France a placé le département en vigilance jaune orage.  Elle débutera dimanche à 20h et se terminera dans la nuit.

La préfecture incite les habitants à anticiper leurs déplacements et leurs activités.

Les orages devraient d'abord se concentrer sur le nord du département puis descendre le long du Beaujolais.

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1 commentaire
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Ex Précisions le 30/08/2026 à 12:20

Étonnant moi j'ai que dalle, quelques gouttes demain à 7h, et sur 2 sites différents ?
Suite à l'orage de cette semaine on panique à la vue d'un petit nuage ?

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