Lyon : un jeune entre la vie et la mort après une violente rixe près des Terreaux

Un jeune homme de 21 ans a été hospitalisé en urgence absolue après une violente altercation survenue samedi 29 août, vers 6h 30, rue Sainte-Marie-des-Terreaux, à proximité de la place des Terreaux à Lyon.
Son pronostic vital était toujours engagé à la mi-journée, selon le Progrès.
Repérée inconsciente grâce aux caméras de la Ville de Lyon, la victime a été prise en charge par les secours puis transportée à l’hôpital Édouard-Herriot dans un état critique.
Selon la police, la rixe, probablement survenue à la sortie d’une boîte de nuit, aurait mêlé coups et jets de bouteilles. Six individus ont été interpellés à la suite de cette rixe et placés en garde à vue.
L'enquête se poursuit pour faire toute la lumière sur ces faits qui pourraient être requalifiés en cas d'évolution positive ou négative de l'état de santé de la victime.
Aux années 70 , le centre ville avec ses rues garnies de prostituées surveillées par les macs, qui étaient surveillés par les flics, la ville était plus calmeSignaler Répondre
Maintenant on a parqué les putes à Gerland, la ville est un coupe gorge
C'est la France toute entière qui est devenue une poubelle !Signaler Répondre
Pose la question a macron le zéro! 250 000 de plus chaque année👌Signaler Répondre
Quel dépotoir cette ville!!Signaler Répondre
Pour les fetes de Bayonne, les ferias, les matchs de foot et tout ce qui rassemble foule et alcool il ya ce genre de chose, faut que tu arrete de croire que la violence ne vient uniquement que d'une catégorie de la population..Signaler Répondre
Va faire un bal à la campagne et tu verra..
Pourtant c'est la campagne, ya pas de clandestins ni de racaille .
Le monde est violent héééé oui!
Je revient de Toulon il ya des sdf de partout qui interpelle la population pour des pieces complètement défoncés il arrive pas à tenir debout et ce n'est pas ceux que tu denonce non plus.
Les problemes sont partout car notre pays est tres tres malade en profondeur...
Vos petits conseils sont plus que désuets et sans intérêt.Signaler Répondre
Et à deux pas de l’hôtel de Ville ! Des années que ça dure. La place des Terreaux, la rue Ste Marie des Terreaux et la rue Romarin (et j’en passe) sont dans un quartier très mal famé, fréquentée par des individus peu recommandables, qui favorisent un sentiment d'insécurité, en particulier la nuit.Signaler Répondre
Mais que fait Monsieur le Maire et le responsable Sécurité de la Ville (Chichi est parti...) à l’endroit même où ils exercent ?
Il n’y a que Buren qui a su tirer largement profit des la place des Terreaux.....
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D'après Doucet, ça manque d'arbres...Signaler Répondre
franchement ,depuis des décennies on connais ces boites ,pub..etc. .il y a régulièrement des problèmes et même certains ne sont même pas déclarer .Signaler Répondre
a quand un grand coup de karcher .avec un sécurité renforcer a chaque en bout de rues les soirs de Week ends.
Incessamment sous peu..Signaler Répondre
RAS dans la ville de Doucet, tout va bien, c’est apaisé ou ce n’est pas de sa faute .Signaler Répondre
Aux terreaux ça fait des décennies que l'on croise des types dérangés du ciboulot, vous rajoutez quelques clandestins qui ne sont en France que pour piller, une politique sécuritaire aux fraises et de la racaille, vous obtenez ce genre de situation...Signaler Répondre
Moi non plus je ne sors plus juste le matin entre 8h et 11h ( la racaille dort )..la télé c'est du bourrage de crâne je ne regarde plus je préfère écouter la radio et lire les livres économiques de François Hollande.Signaler Répondre
Ne crions pas victoire trop tôt , attendons de voir la prochaine fois elle aura lieu quand ?Signaler Répondre
Lyon a bien changé depuis la Coupe du monde 1998, où l’ambiance était encore bon enfant. Le basculement s’est fait après 2000. Aujourd’hui, entre incivilités et comportements dangereux — jusqu’aux trottinettes sur l’A6 — se balader dans certains secteurs relève parfois de la roulette russe.Signaler Répondre
Lyon est passée d’une ville relativement tranquille à une ville où le sentiment d’insécurité est devenu beaucoup plus présent. Je me souviens de la Coupe du monde 1998 : il y avait du monde partout et pourtant une vraie bonne ambiance. Le changement s’est surtout fait sentir après les années 2000. Pourquoi ? Difficile de l’expliquer par une seule cause. L’évolution des mobilités a certainement transformé la ville et les déplacements. Aujourd’hui, on voit aussi apparaître des comportements complètement irresponsables : la semaine dernière encore, une trottinette circulait sur l’autoroute A6. Les modes de déplacement ont changé, mais les comportements aussi.Signaler Répondre
Pas de censure simple constat
Et nous avons donc une mairie qui voit et qui sait bien que les gens se font attaquer et blesser, voire tuer, tous les jours, mais qui se refuse à faire une priorité de ce problème.Signaler Répondre
Il existe des qualificatifs pour désigner cette attitude : aucun n'est bien flatteur...
Les caméras ont repéré un homme inconscient…. Mais elles n ont pas repérée une agression plus tôt?Signaler Répondre
Les hommes... la faiblesse du chromosome XY.Signaler Répondre
Ce quartier est un vrai coupe gorge la nuit ! La plupart des lyonnais le savent. Après à vos risques et périls 🤷♂️.Signaler Répondre
Encore des proches de la jeune garde et de LFI non ?Signaler Répondre
Bienvenus à Lyon ! Ville de la violence gratuite et la HAINE !Signaler Répondre
La jeune garde n'est pas encore dissoute?Signaler Répondre
Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !Signaler Répondre
au lieu de regarder la tv nous allons les dégager en mai 2027Signaler Répondre
Ville apaisée...Signaler Répondre
L’assassin Favrot n’est donc plus en détention ?Signaler Répondre
Dans la prochaine mise à jour de l'Académie Française : "Boîte de Nuit" - synonyme de cercueilSignaler Répondre
Oui Reste chez toi et regarde la tv c’est mieuxSignaler Répondre
Pour les lecteurs assidus : je rêve où c'est bien la première fois qu'on lit qu'une intervention est déclenchée grâce aux caméras ?Signaler Répondre
Ça y est, la ville de Lyon se met enfin à regarder les écrans en direct ?
Ne vous inquiétez pas, tout va bien.Signaler Répondre
Tout est sous contrôle par la Macronie et ses castors alliés EELV et LFI.
J'ai peur de me balader aujourd'hui....Signaler Répondre