Lyon : un jeune entre la vie et la mort après une violente rixe près des Terreaux

Un jeune homme de 21 ans a été hospitalisé en urgence absolue après une violente altercation survenue samedi 29 août, vers 6h 30, rue Sainte-Marie-des-Terreaux, à proximité de la place des Terreaux à Lyon.

Son pronostic vital était toujours engagé à la mi-journée, selon le Progrès.

Repérée inconsciente grâce aux caméras de la Ville de Lyon, la victime a été prise en charge par les secours puis transportée à l’hôpital Édouard-Herriot dans un état critique.

Selon la police, la rixe, probablement survenue à la sortie d’une boîte de nuit, aurait mêlé coups et jets de bouteilles. Six individus ont été interpellés à la suite de cette rixe et placés en garde à vue.

L'enquête se poursuit pour faire toute la lumière sur ces faits qui pourraient être requalifiés en cas d'évolution positive ou négative de l'état de santé de la victime.