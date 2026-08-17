Plus de 90 000 euros en liquide, des montres estimées à environ 77 000 euros, des bijoux de luxe, de la maroquinerie et des tableaux. Lorsque les enquêteurs perquisitionnent, le 6 août 2025, le domicile d’un Italien installé dans l’agglomération roannaise, ils retrouvent une partie des biens que plusieurs commerçants lyonnais affirment lui avoir confiés quelques semaines plus tôt.

Parmi eux figure une montre Cartier appartenant à l’un des plaignants. Un compte bancaire en ligne ouvert au nom de l’épouse du suspect présente également un solde de 51 000 euros.

L’homme de 57 ans est alors mis en examen pour escroquerie et blanchiment puis placé en détention provisoire.

Un personnage de diplomate pour gagner la confiance

Comme révélé par le Progrès, l’affaire avait commencé au début de l’été 2025 dans plusieurs commerces de métaux précieux du 2e arrondissement de Lyon.

Le quinquagénaire s’y présentait comme un représentant du Vatican qui connaissait personnellement le Pape.

Chez un premier commerçant, il achète une bague et un bracelet pour près de 15 000 euros qu'il règle avec un chèque en bois après avoir embobiné son interlocuteur. Un autre vendeur lui remet pour plus de 76 000 euros de bijoux, pièces d’or et montres après la promesse d’un virement bancaire qui n’arrivera jamais.

Les deux hommes ne sont pas les seuls à avoir signalé des faits similaires. Une dizaine de victimes seraient concernées.

Le suspect, connu des services de police en France et en Italie, a toutefois quitté la détention après quelques mois et a été placé sous contrôle judiciaire, avec notamment l’interdiction d’entrer en contact avec sa compagne.