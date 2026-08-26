Un serpent en divagation retrouvé en plein centre-ville de Lyon !

Les pompiers ont été appelés pour prendre en charge un serpent en divagation. Après avoir sécurisé la zone, les pompiers ont été rejoints par un spécialiste du groupement animalier en provenance de la caserne de Pusignan pour capturer le reptile.

Après expertise, il s'agissait d'un serpent roi de Californie, une espèce non venimeuse et inoffensive.

Pour rappel, en France, la détention d'animaux dangereux ou venimeux est strictement interdite aux particuliers et soumise à des autorisations très strictes.