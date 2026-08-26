Bison Futé voit rouge avant la rentrée : les axes à éviter en Auvergne-Rhône-Alpes

On apprend ainsi que la journée de vendredi sera classée rouge dans le sens des retours. En Auvergne-Rhône-Alpes, il sera conseillé d'éviter l'A7 entre Orange et Lyon de 14h à 22h, ainsi que l'A46 et la Rocade Est, de 15h à 18h.

Samedi, le drapeau orange sera de sortie dans les deux sens. Pour les départs, des ralentissements sont annoncés sur l'A7 entre Lyon et Orange de 10h à 18h et sur l'A46 et la Rocade Est, de 10h à 14h. Concernant les retours, la Vallée du Rhône, entre Orange et Lyon pourrait être saturée de 10h à 19h.

La journée de dimanche sera classée orange en Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des retours. Cette fois, deux axes seront à éviter : l'A7 entre Orange et Lyon de 12h à 18h et l'A43 entre Chambéry et Lyon entre 11h et 13h.

Lundi, Bison Futé annonce une journée verte dans les deux sens, alors que les écoliers retrouveront le chemin de l'école à partir de mardi.