Faits Divers

Savoie : un jeune Lyonnais secouru à 3 855 mètres après avoir gravi seul la Grande Casse

Savoie : un jeune Lyonnais secouru à 3 855 mètres après avoir gravi seul la Grande Casse
DR PGHM

Un jeune homme de 20 ans originaire de la région lyonnaise a dû être héliporté dimanche 23 août après s’être retrouvé bloqué au sommet de la Grande Casse, en Savoie. Peu expérimenté, il avait entrepris seul l’ascension malgré des conditions jugées très dangereuses.

Une ascension solitaire à près de 4 000 mètres d’altitude s’est terminée par l’intervention du PGHM de Savoie.

Dimanche après-midi, vers 16h, les gendarmes ont secouru un jeune Lyonnais de 20 ans bloqué à 3 855 mètres, au sommet de la Grande Casse, dans le massif de la Vanoise.

Peu expérimenté en montagne, il avait emprunté seul la petite face nord du glacier. Les conditions étaient pourtant particulièrement dégradées, avec notamment un risque accru d’éboulements après les épisodes caniculaires de l’été.

Le jeune homme, indemne, a finalement été évacué par hélicoptère. Les gendarmes rappellent la nécessité de se renseigner sur les conditions avant une ascension de ce type et, selon le parcours, de faire appel à un guide de montagne.

9 commentaires
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Comment calmer les idiots le 26/08/2026 à 09:45
Félicitations au PGHM a écrit le 26/08/2026 à 07h58

Effectivement, ce service à un coup, il faudrait différencier assistance de confort, et vrai secours
Ils sont Gendarmes les secouristes, et apte, à juger de l'insouscience de certains touristes
L'argent pourrait aider à calmer les idiots

Quelle méthode pour essayer d'éviter des drames et réduire les interventions de pseudo urgence
- l'argent, ponction financière,
- saisie des biens, voiture moto et autres ,matériel confiqué voir détruit
- faire jouer les assurances et mutuelle

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La facture est de .............. le 26/08/2026 à 09:07

Qu'on lui envoie la facture, ou bien à ses parents, et qu'il aille faire le c ...... dans le Nanga Parbat !!!!!

il pourra faire des tests de survie qui profiteront à la science ....................

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Jef le 26/08/2026 à 09:03
Félicitations au PGHM a écrit le 26/08/2026 à 07h58

Effectivement, ce service à un coup, il faudrait différencier assistance de confort, et vrai secours
Ils sont Gendarmes les secouristes, et apte, à juger de l'insouscience de certains touristes
L'argent pourrait aider à calmer les idiots

Tout est dit
Le problème c’est que ce genre d’individu n’est pas solvable est qu’il met en danger les secouristes
Bien triste cette génération Z

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Bravo ANTOINE le 26/08/2026 à 08:57
Félicitations au PGHM a écrit le 26/08/2026 à 07h58

Effectivement, ce service à un coup, il faudrait différencier assistance de confort, et vrai secours
Ils sont Gendarmes les secouristes, et apte, à juger de l'insouscience de certains touristes
L'argent pourrait aider à calmer les idiots

Félicitations à toi, et tout tes collègues des PGHM pour leur professionalisme, dont certains abusent

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Ex Précisions le 26/08/2026 à 08:28

Encore un gamin qui voulait faire des vues sur les réseaux...

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allez paye le 26/08/2026 à 08:13

J'espère qu'on va lui envoyé la facture 😉😉

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Félicitations au PGHM le 26/08/2026 à 07:58

Effectivement, ce service à un coup, il faudrait différencier assistance de confort, et vrai secours
Ils sont Gendarmes les secouristes, et apte, à juger de l'insouscience de certains touristes
L'argent pourrait aider à calmer les idiots

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exactement le 26/08/2026 à 07:37
martine a écrit le 26/08/2026 à 06h53

ce genre de sauvetage devrait être payant

on devrait lui presenter la facture

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martine le 26/08/2026 à 06:53

ce genre de sauvetage devrait être payant

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