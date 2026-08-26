Savoie : un jeune Lyonnais secouru à 3 855 mètres après avoir gravi seul la Grande Casse

Une ascension solitaire à près de 4 000 mètres d’altitude s’est terminée par l’intervention du PGHM de Savoie.

Dimanche après-midi, vers 16h, les gendarmes ont secouru un jeune Lyonnais de 20 ans bloqué à 3 855 mètres, au sommet de la Grande Casse, dans le massif de la Vanoise.

Peu expérimenté en montagne, il avait emprunté seul la petite face nord du glacier. Les conditions étaient pourtant particulièrement dégradées, avec notamment un risque accru d’éboulements après les épisodes caniculaires de l’été.

Le jeune homme, indemne, a finalement été évacué par hélicoptère. Les gendarmes rappellent la nécessité de se renseigner sur les conditions avant une ascension de ce type et, selon le parcours, de faire appel à un guide de montagne.