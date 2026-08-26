Savoie : un jeune Lyonnais secouru à 3 855 mètres après avoir gravi seul la Grande Casse

Une ascension solitaire à près de 4 000 mètres d’altitude s’est terminée par l’intervention du PGHM de Savoie.
Dimanche après-midi, vers 16h, les gendarmes ont secouru un jeune Lyonnais de 20 ans bloqué à 3 855 mètres, au sommet de la Grande Casse, dans le massif de la Vanoise.
Peu expérimenté en montagne, il avait emprunté seul la petite face nord du glacier. Les conditions étaient pourtant particulièrement dégradées, avec notamment un risque accru d’éboulements après les épisodes caniculaires de l’été.
Le jeune homme, indemne, a finalement été évacué par hélicoptère. Les gendarmes rappellent la nécessité de se renseigner sur les conditions avant une ascension de ce type et, selon le parcours, de faire appel à un guide de montagne.
Quelle méthode pour essayer d'éviter des drames et réduire les interventions de pseudo urgenceSignaler Répondre
- l'argent, ponction financière,
- saisie des biens, voiture moto et autres ,matériel confiqué voir détruit
- faire jouer les assurances et mutuelle
Qu'on lui envoie la facture, ou bien à ses parents, et qu'il aille faire le c ...... dans le Nanga Parbat !!!!!Signaler Répondre
il pourra faire des tests de survie qui profiteront à la science ....................
Tout est ditSignaler Répondre
Le problème c’est que ce genre d’individu n’est pas solvable est qu’il met en danger les secouristes
Bien triste cette génération Z
Félicitations à toi, et tout tes collègues des PGHM pour leur professionalisme, dont certains abusentSignaler Répondre
Encore un gamin qui voulait faire des vues sur les réseaux...Signaler Répondre
J'espère qu'on va lui envoyé la facture 😉😉Signaler Répondre
Effectivement, ce service à un coup, il faudrait différencier assistance de confort, et vrai secoursSignaler Répondre
Ils sont Gendarmes les secouristes, et apte, à juger de l'insouscience de certains touristes
L'argent pourrait aider à calmer les idiots
on devrait lui presenter la factureSignaler Répondre
ce genre de sauvetage devrait être payantSignaler Répondre