Départs en vacances : plus de 1000 km de bouchons cumulés, Bison Futé voit orange en Auvergne Rhône-Alpes

Conséquence directe du début des vacances d'été, Bison Futé prévoit un trafic très dense tout au long du week-end.

Ce vendredi, le drapeau orange est hissé dans la région. Dans l'Hexagone, ce sont 1034,6 km de bouchons cumulés qui ont été recensés au plus fort des embouteillages.

En Auvergne Rhône-Alpes, un pic à 115,9 km a été signalé. Les principales difficultés ont été observées sur l'A7 au sud de Lyon. Samedi, Bison Futé hissera de nouveau le drapeau orange, toujours dans le sens des départs. Des bouchons sont annoncés en Vallée du Rhône de 9h à 16h.