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Départs en vacances : plus de 1000 km de bouchons cumulés, Bison Futé voit orange en Auvergne Rhône-Alpes

Départs en vacances : plus de 1000 km de bouchons cumulés, Bison Futé voit orange en Auvergne Rhône-Alpes
Départs en vacances : plus de 1000 km de bouchons cumulés, Bison Futé voit orange en Auvergne Rhône-Alpes - Lyon Mag

Ce vendredi marque le coup d'envoi officiel des vacances d'été.

Conséquence directe du début des vacances d'été, Bison Futé prévoit un trafic très dense tout au long du week-end.

Ce vendredi, le drapeau orange est hissé dans la région. Dans l'Hexagone, ce sont 1034,6 km de bouchons cumulés qui ont été recensés au plus fort des embouteillages.

En Auvergne Rhône-Alpes, un pic à 115,9 km a été signalé. Les principales difficultés ont été observées sur l'A7 au sud de Lyon. Samedi, Bison Futé hissera de nouveau le drapeau orange, toujours dans le sens des départs. Des bouchons sont annoncés en Vallée du Rhône de 9h à 16h.

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bison fute

bouchons cumulés

4 commentaires
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sécurité à vélo le 03/07/2026 à 19:28

Encore des bouchons qui ne sont pas dus aux aménagements pour la sécurité des vélos...

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Droit de vacances et aller en vacances le 03/07/2026 à 18:53
dernier vacances a écrit le 03/07/2026 à 18h20

derniers vacances avant que l’extrême droite ne soit au pouvoir en France tout les droits sociaux seront éjectés dernier été dans le calme

Attention il y a droit de vacances c'est pas pareil que partir en vacances sans arrêt!

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Volt le 03/07/2026 à 18:37

On va encore voir certains qui vont rappliquer contre les voitures électriques ?

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dernier vacances le 03/07/2026 à 18:20

derniers vacances avant que l’extrême droite ne soit au pouvoir en France tout les droits sociaux seront éjectés dernier été dans le calme

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