Départs en vacances : plus de 1000 km de bouchons cumulés, Bison Futé voit orange en Auvergne Rhône-Alpes

Conséquence directe du début des vacances d'été, Bison Futé prévoit un trafic très dense tout au long du week-end.
Ce vendredi, le drapeau orange est hissé dans la région. Dans l'Hexagone, ce sont 1034,6 km de bouchons cumulés qui ont été recensés au plus fort des embouteillages.
En Auvergne Rhône-Alpes, un pic à 115,9 km a été signalé. Les principales difficultés ont été observées sur l'A7 au sud de Lyon. Samedi, Bison Futé hissera de nouveau le drapeau orange, toujours dans le sens des départs. Des bouchons sont annoncés en Vallée du Rhône de 9h à 16h.
Encore des bouchons qui ne sont pas dus aux aménagements pour la sécurité des vélos...Signaler Répondre
Attention il y a droit de vacances c'est pas pareil que partir en vacances sans arrêt!Signaler Répondre
On va encore voir certains qui vont rappliquer contre les voitures électriques ?Signaler Répondre
derniers vacances avant que l’extrême droite ne soit au pouvoir en France tout les droits sociaux seront éjectés dernier été dans le calmeSignaler Répondre