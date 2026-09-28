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Droit à l’avortement : un rassemblement annoncé lundi à Lyon

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Droit à l’avortement : un rassemblement annoncé lundi à Lyon
DR Planning Familial 69

Le Collectif Droits des Femmes 69 appelle à se rassembler ce lundi 28 septembre à 18h30, place de la Comédie à Lyon, à l’occasion de la journée internationale pour le droit à l’avortement. Plusieurs prises de parole sont prévues, notamment du Planning Familial 69.

Une mobilisation pour le droit à l’avortement est annoncée lundi soir dans le centre de Lyon.

Le Collectif Droits des Femmes 69, qui rassemble associations féministes, syndicats et organisations politiques, donne rendez-vous à 18h30 place de la Comédie, dans le 1er arrondissement.

Le 28 septembre donne lieu chaque année à des mobilisations internationales autour de l’accès à l’avortement. Des rassemblements sont également annoncés cette année dans plusieurs villes françaises.

L’accès à l’IVG au cœur des revendications

À Lyon, les organisateurs veulent notamment réclamer davantage de moyens pour la santé, des hôpitaux de proximité, une réduction des délais d’attente et une lutte contre la stigmatisation entourant l’avortement.

Le collectif entend également dénoncer ce qu’il qualifie de discours "nationalistes, natalistes et racistes" entravant le droit à disposer de son corps. Il critique en particulier le concept de "réarmement démographique" et les positions de certains mouvements de droite et d’extrême droite.

Une cagnotte du Planning Familial 69

Plusieurs interventions doivent se succéder pendant le rassemblement.

Le Planning Familial 69 doit notamment présenter une cagnotte destinée à contribuer au financement d’avortements à l’étranger pour des personnes ayant dépassé le délai légal applicable en France.

Le Collectif Enfantiste doit également prendre la parole avant un second rassemblement consacré aux violences sexistes et sexuelles, organisé au même endroit.

Tags :

planning familial

avortement

IVG

48 commentaires
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Julius le 29/09/2026 à 09:38
Maria F a écrit le 28/09/2026 à 15h55

Cette funeste manif de gaucho-meurtriers est une honte en pleine visite du Pape qui réveille enfin les français.

Vive le respect de la vie !

Les gaucho-hystériques n'ont honte de rien.
Ils n'ont aucune valeur, aucune morale.

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Kassos le 29/09/2026 à 03:02
ilestridicule a écrit le 28/09/2026 à 18h58

Signé un mec qui sait visiblement quoi faire de ses journées.

Vexée la militante gauchiasse..... 😂😂😂😂😂

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Térésa. le 28/09/2026 à 23:50
Aucun rapport a écrit le 28/09/2026 à 18h39

Sans doute parce que vous cherchez à imposer vos volontés au corps des femmes.

Et le corps des bébés, le corps des enfants, on en parle ou on continue à les passer sous silence ?

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Tarif le 28/09/2026 à 22:16
ilestridicule a écrit le 28/09/2026 à 18h58

Signé un mec qui sait visiblement quoi faire de ses journées.

+1000

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Maitre_Capello le 28/09/2026 à 20:30
droit dans les crottes a écrit le 28/09/2026 à 12h28

bien parlé calahann-capello

Toujours aussi nul niveau réponse, en outre ce n’est pas moi, il y a trois fautes dans ce commentaire.
Mais toi, pour voir une faute d’orthographe, hein ?...

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Heu.. le 28/09/2026 à 20:02
Honte pour MME Simone WEIL... a écrit le 28/09/2026 à 17h28

Je ne comprends plus les féministes...
Aucune manifestation pour les femmes Yesedis, iraniennes, soudanaises, afghanes, yéménites, mais une manif alors que le droit a l avortement est inscrit dans la constitution ...
Allez vous promener dans les bois, ça vous arrêtera la tête ..

Peut-être que si vous aviez pris la peine de lire l'article vous auriez compris, c'est écrit dedans.

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69 ! le 28/09/2026 à 20:00

Le nom du Comité m'interpelle !! On comprends alors qu'il ya une solution évidente pour éviter les grossesses donc l'avortement!!! CQFD !!

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ilestridicule le 28/09/2026 à 18:58
La gauchiasse a écrit le 28/09/2026 à 09h51

Quand on ne sait pas quoi foutre de ses misérables journées et qu'on n'a plus d'idée, on manifeste pour un droit qui existe déjà.

Pitoyables abrutis.

Signé un mec qui sait visiblement quoi faire de ses journées.

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Aucun rapport le 28/09/2026 à 18:39
essai mais violence ordinaire a écrit le 28/09/2026 à 17h28

dès que c'est créé les féministes crient au masculinisme, au mysogine...

Sans doute parce que vous cherchez à imposer vos volontés au corps des femmes.

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Yvon le 28/09/2026 à 18:09
Pauvre France ! a écrit le 28/09/2026 à 15h50

Pour ces ordures hystériques, on ne tuera jamais assez !

Quelle honte !

Très juste !

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Honte pour MME Simone WEIL... le 28/09/2026 à 17:28

Je ne comprends plus les féministes...
Aucune manifestation pour les femmes Yesedis, iraniennes, soudanaises, afghanes, yéménites, mais une manif alors que le droit a l avortement est inscrit dans la constitution ...
Allez vous promener dans les bois, ça vous arrêtera la tête ..

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essai mais violence ordinaire le 28/09/2026 à 17:28
Aucun rapport a écrit le 28/09/2026 à 09h36

Montez donc une association pour cela.
Tant que vous ne cherchez pas à imposer vos volontés aux corps des femmes...

dès que c'est créé les féministes crient au masculinisme, au mysogine...

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Vocabulaire le 28/09/2026 à 16:56
Titus69 a écrit le 28/09/2026 à 15h31

Je pense qu'ils prendraient en effet la defense d Anne à Paris contre les enfants de maternelle.

C'est clair qu'on a un superbe exemple de gauche à Paris... n'est ce pas ?

Peut-être que les enfants de maternelle violés ne sont pas les bonne victimes pour cette gauche là.

Ne venez pas parler de gauche et defense des victimes car cela fait très longtemps que c'est devenu antinomique ses 2 concepts... vous faites plutôt sourire jaune les gens en sortant de telle absurdité.

tu ne penses pas tu crois.
car je fais parti de cette gauche là et j'ai déjà du remplir des IP

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Tuer le 28/09/2026 à 16:16
Pauvre France ! a écrit le 28/09/2026 à 15h50

Pour ces ordures hystériques, on ne tuera jamais assez !

Quelle honte !

Si on est pour la vie on est pour l avortement.... regardez l histoire.... interdire l avortement et les plannings familiaux c est faire mourir la mere.... donc de votre point de vue deux morts... les plannings sont la pour eviter les grossesses non désirées

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c'est celui qui dit qui est le 28/09/2026 à 15:58
Titus69 a écrit le 28/09/2026 à 15h31

Je pense qu'ils prendraient en effet la defense d Anne à Paris contre les enfants de maternelle.

C'est clair qu'on a un superbe exemple de gauche à Paris... n'est ce pas ?

Peut-être que les enfants de maternelle violés ne sont pas les bonne victimes pour cette gauche là.

Ne venez pas parler de gauche et defense des victimes car cela fait très longtemps que c'est devenu antinomique ses 2 concepts... vous faites plutôt sourire jaune les gens en sortant de telle absurdité.

9 ans de fac sans savoir argumenter c'est un miracle.

1 je te laisse chercher les preuves de ce que je dis car j'en ai pas.

2 dire que tu n'as aucune preuve aucun exemple aucune source de ce que tu dis est vrai

3 "hors leur sphère d'intervention" donc hors du planning familial. ca veut dire dans leur vie privé non?

4 la femme passe après la politique et on ne le dit pas assez ... Enfin une phrase vraie!
et prouver puisque tu te permets d'extrapoler les intentions de personnes (je dis personne car il n'y a pas que des femmes qui travaillent dans les plannings familiaux)
que tu ne connais pas. (et même si tu en connais 2 tu ne peux pas essentialisé)
qui sont au service de femmes (mais pas que) en souffrance souvent

pour dénigrer la gauche.

tu fais quoi mercredi, j'ai un diner?

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Maria F le 28/09/2026 à 15:55

Cette funeste manif de gaucho-meurtriers est une honte en pleine visite du Pape qui réveille enfin les français.

Vive le respect de la vie !

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Pauvre France ! le 28/09/2026 à 15:50

Pour ces ordures hystériques, on ne tuera jamais assez !

Quelle honte !

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Titus69 le 28/09/2026 à 15:31
Femmes des années 80 a écrit le 28/09/2026 à 14h22

heureusement que les plannings familiaux sont gérés par des gens de gauche. s'ils étaient gérés par des gens de droite ils conseilleraient aux femmes et aux enfants de ne pas aller porter quand elles sont victimes.

Je pense qu'ils prendraient en effet la defense d Anne à Paris contre les enfants de maternelle.

C'est clair qu'on a un superbe exemple de gauche à Paris... n'est ce pas ?

Peut-être que les enfants de maternelle violés ne sont pas les bonne victimes pour cette gauche là.

Ne venez pas parler de gauche et defense des victimes car cela fait très longtemps que c'est devenu antinomique ses 2 concepts... vous faites plutôt sourire jaune les gens en sortant de telle absurdité.

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c'est celui qui dit qui est le 28/09/2026 à 15:15
Titus69 a écrit le 28/09/2026 à 13h41

Je te laisserais lire certaines prises de paroles de personnes présentent dans les "planning familiaux".

Dire que le planning familial qui reçoit des fonds publics n'est pas géré par une mouvance plutôt axée extrême gauche serait faux.
Si encore ils restaient neutres sans interférences politiques (hors leur sphère d'intervention). Mais ce n'est pas le cas, ils sont très actifs politiquement parlant.

Parfois la femme passe largement après la politique et on ne le dit pas assez ... d'ou ma réflexion sur des "féministes assez particulières"

9 ans de fac sans savoir argumenter c'est un miracle.

"Je te laisserais lire certaines prises de paroles de personnes présentent dans les "planning familiaux".
traduction: je te laisse chercher les preuves de ce que je dis car j'en ai pas.

"Dire que le planning familial qui reçoit des fonds publics n'est pas géré par une mouvance plutôt axée extrême gauche serait faux."
>> dire que tu n'as aucune preuve aucun exemple aucune source de ce que tu dis est vrai

Si encore ils restaient neutres sans interférences politiques (hors leur sphère d'intervention). Mais ce n'est pas le cas, ils sont très actifs politiquement parlant.
>> "hors leur sphère d'intervention" donc hors du planning familial. ca veut dire dans leur vie privé non?

Parfois la femme passe largement après la politique et on ne le dit pas assez ... d'ou ma réflexion sur des "féministes assez particulières"
Enfin une phrase vraie!
et prouver puisque tu te permets d'extrapoler les intentions de personnes (je dis personne car il n'y a pas que des femmes qui travaillent dans les plannings familiaux)
que tu ne connais pas. (et même si tu en connais 2 tu ne peux pas essentialisé)
qui sont au service de femmes (mais pas que) en souffrance souvent

pour dénigrer la gauche.

tu fais quoi mercredi, j'ai un diner?

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Blablabla le 28/09/2026 à 14:49
Mariannes a écrit le 28/09/2026 à 13h23

J'espère qu'il y aura beaucoup de drapeaux palestiniens....

Prends donc le tien et va y faire un tour, sinon au mieux t'as le c200 à la soie qui t'emmène à satolas.

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bassta le 28/09/2026 à 14:24

"Au Planning, on sait que des hommes aussi peuvent être enceints ».(2022)

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Femmes des années 80 le 28/09/2026 à 14:22
Titus69 a écrit le 28/09/2026 à 13h41

Je te laisserais lire certaines prises de paroles de personnes présentent dans les "planning familiaux".

Dire que le planning familial qui reçoit des fonds publics n'est pas géré par une mouvance plutôt axée extrême gauche serait faux.
Si encore ils restaient neutres sans interférences politiques (hors leur sphère d'intervention). Mais ce n'est pas le cas, ils sont très actifs politiquement parlant.

Parfois la femme passe largement après la politique et on ne le dit pas assez ... d'ou ma réflexion sur des "féministes assez particulières"

heureusement que les plannings familiaux sont gérés par des gens de gauche. s'ils étaient gérés par des gens de droite ils conseilleraient aux femmes et aux enfants de ne pas aller porter quand elles sont victimes.

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ouf! le 28/09/2026 à 14:08
CerisedeLyon a écrit le 28/09/2026 à 06h54

Il est particulièrement mal venu d'illustrer cet article par le slogan "femme vie liberté", slogan des iraniennes pour les droits des femmes contre les mollahs, quand on voit le silence des pseudo féministes sur ce sujet et l'orientation politique du Planning familial.

oui. Il me semble que la référence aux femmes iraniennes est inappropriée.

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Tartuffe69 le 28/09/2026 à 14:02
Titus69 a écrit le 28/09/2026 à 13h41

Je te laisserais lire certaines prises de paroles de personnes présentent dans les "planning familiaux".

Dire que le planning familial qui reçoit des fonds publics n'est pas géré par une mouvance plutôt axée extrême gauche serait faux.
Si encore ils restaient neutres sans interférences politiques (hors leur sphère d'intervention). Mais ce n'est pas le cas, ils sont très actifs politiquement parlant.

Parfois la femme passe largement après la politique et on ne le dit pas assez ... d'ou ma réflexion sur des "féministes assez particulières"

C'est quoi le rapport je te parle de drapeau.
tu sais pas lire?

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Titus69 le 28/09/2026 à 13:41
Tartuffe69 a écrit le 28/09/2026 à 13h05

soit attentif il y a une pancarte noire et violette dans le fond.

je suis sur que lorsque le drapeau rouge a été brandi pour la première fois lors de la révolution francaise c'etait en soutien à l'algérie.

d'ailleurs, j'ai appris très récemment que si les feuilles des arbres étaient vertes c'était aussi en soutien à l'Algérie.

continue de creuser tu vas trouver du pétrole

Je te laisserais lire certaines prises de paroles de personnes présentent dans les "planning familiaux".

Dire que le planning familial qui reçoit des fonds publics n'est pas géré par une mouvance plutôt axée extrême gauche serait faux.
Si encore ils restaient neutres sans interférences politiques (hors leur sphère d'intervention). Mais ce n'est pas le cas, ils sont très actifs politiquement parlant.

Parfois la femme passe largement après la politique et on ne le dit pas assez ... d'ou ma réflexion sur des "féministes assez particulières"

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Femme des années 80 le 28/09/2026 à 13:29
Tartuffe69 a écrit le 28/09/2026 à 13h05

soit attentif il y a une pancarte noire et violette dans le fond.

je suis sur que lorsque le drapeau rouge a été brandi pour la première fois lors de la révolution francaise c'etait en soutien à l'algérie.

d'ailleurs, j'ai appris très récemment que si les feuilles des arbres étaient vertes c'était aussi en soutien à l'Algérie.

continue de creuser tu vas trouver du pétrole

y en a une marron et noire aussi. surement un soutien à l'afrique

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Femme des années 80 le 28/09/2026 à 13:24
Titus69 a écrit le 28/09/2026 à 12h41

Mon questionnement quand je vois certaine manif de personnes très axées à gauche est le choix des couleurs des pancartes qui me fait penser très souvent à autre chose.
Ici la même thématique de couleurs qui reviennent dans ce genre de manif de gauche rouge et vert qui fait penser à un certain drapeau (je ne dirais pas lequel).

Bien regarder aussi ce qu'on trouve dans les "planning familiaux" car on est très loin de féministes classiques (voir très très loin même).

J'aimerais bien qu'un homme m'explique ce qu'est une "féministe classique".

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Mariannes le 28/09/2026 à 13:23

J'espère qu'il y aura beaucoup de drapeaux palestiniens....

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Tartuffe69 le 28/09/2026 à 13:05
Titus69 a écrit le 28/09/2026 à 12h41

Mon questionnement quand je vois certaine manif de personnes très axées à gauche est le choix des couleurs des pancartes qui me fait penser très souvent à autre chose.
Ici la même thématique de couleurs qui reviennent dans ce genre de manif de gauche rouge et vert qui fait penser à un certain drapeau (je ne dirais pas lequel).

Bien regarder aussi ce qu'on trouve dans les "planning familiaux" car on est très loin de féministes classiques (voir très très loin même).

soit attentif il y a une pancarte noire et violette dans le fond.

je suis sur que lorsque le drapeau rouge a été brandi pour la première fois lors de la révolution francaise c'etait en soutien à l'algérie.

d'ailleurs, j'ai appris très récemment que si les feuilles des arbres étaient vertes c'était aussi en soutien à l'Algérie.

continue de creuser tu vas trouver du pétrole

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Titus69 le 28/09/2026 à 12:41

Mon questionnement quand je vois certaine manif de personnes très axées à gauche est le choix des couleurs des pancartes qui me fait penser très souvent à autre chose.
Ici la même thématique de couleurs qui reviennent dans ce genre de manif de gauche rouge et vert qui fait penser à un certain drapeau (je ne dirais pas lequel).

Bien regarder aussi ce qu'on trouve dans les "planning familiaux" car on est très loin de féministes classiques (voir très très loin même).

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droit dans les crottes le 28/09/2026 à 12:28
Droit dans ses bottes a écrit le 28/09/2026 à 11h44

Le droit à l'avortement, c'est bien et nécessaire, surtout dans certaines conditions en rapport avec la maladie, le handicap, le raté d'une contraception , un viol, etc ... Mais j'estime qu'il ne doit pas être " employé " comme une simple médication. Il y en a beaucoup trop à l'époque où divers moyens de contraception existent. Que chacun prenne un peu plus ses responsabilités, et surtout, lorsqu'il n'y a aucune raison médicale ou justification quelconque, seulement de la négligence, qu'il reste à la charge de la patiente.

bien parlé calahann-capello

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Tartiflette le 28/09/2026 à 12:01

le bébé qu’elles portent n’est pas « le corps des femmes ». Il y a alors 2 êtres humains. Et l’un des deux est condamné à mourir. C’est la triste realité qui pèsera toujours dans les IVG. Mais chut…

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Droit dans ses bottes le 28/09/2026 à 11:44

Le droit à l'avortement, c'est bien et nécessaire, surtout dans certaines conditions en rapport avec la maladie, le handicap, le raté d'une contraception , un viol, etc ... Mais j'estime qu'il ne doit pas être " employé " comme une simple médication. Il y en a beaucoup trop à l'époque où divers moyens de contraception existent. Que chacun prenne un peu plus ses responsabilités, et surtout, lorsqu'il n'y a aucune raison médicale ou justification quelconque, seulement de la négligence, qu'il reste à la charge de la patiente.

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NopasaranpendantmesRTT le 28/09/2026 à 11:07
Ritchie a écrit le 28/09/2026 à 10h43

Et pourquoi pas une manif pour le droit de vote des femmes !

Au Mas du taureau ou aux Minguettes, cela pourrait s’envisager.

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FEELV le 28/09/2026 à 11:04

"Femme vie liberté" un slogan des iraniennes qui ne veulent plus être forcées à porter le repris repris par des personnes qui veulent faire l'inverse de l'Iran

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le naufrage le 28/09/2026 à 10:55
La décadence a écrit le 28/09/2026 à 09h57

Pas sûr qu'on explique encore aux jeunes la contraception. Ils préfèrent expliquer en primaire ce qu'est l'anulingus et la sodomie.

Peut-être que pour les pédagogistes de l'éducation nationale la sodomie est un moyen de contraception ?

c'est pénible tous ces gens qui font de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle qui nous empêche de violer les gosses tranquilles.

La derrière fois que tu as mis les pieds dans une école tu te reposais le jeudi et tu crois que tu sais ce qu'il s'y passe.

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Ritchie le 28/09/2026 à 10:43

Et pourquoi pas une manif pour le droit de vote des femmes !

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David Cro le 28/09/2026 à 10:26
La décadence a écrit le 28/09/2026 à 09h57

Pas sûr qu'on explique encore aux jeunes la contraception. Ils préfèrent expliquer en primaire ce qu'est l'anulingus et la sodomie.

Peut-être que pour les pédagogistes de l'éducation nationale la sodomie est un moyen de contraception ?

A part raconter des conneries, vous faites quoi?

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Rien à péter de Rousseau le 28/09/2026 à 10:05

Rousseau sera présente ?

Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau......

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La décadence le 28/09/2026 à 09:57
LOUISE a écrit le 28/09/2026 à 09h19

Je réclame vraiment l'avortement suite à un viol: c'est une évidence et une thérapie : il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais dans les autres cas, avec tous les moyens contraceptifs existants , toute l' information dont bénéficient les gens, je ne comprends pas les milliers d'avortements dans ce pays car n'oublions jamais le traumatisme dont il s'agit et les séquelles et souffrances psychologiques que cela induit pour toute la vie parfois.

Pas sûr qu'on explique encore aux jeunes la contraception. Ils préfèrent expliquer en primaire ce qu'est l'anulingus et la sodomie.

Peut-être que pour les pédagogistes de l'éducation nationale la sodomie est un moyen de contraception ?

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Et surtout le 28/09/2026 à 09:52
CerisedeLyon a écrit le 28/09/2026 à 06h54

Il est particulièrement mal venu d'illustrer cet article par le slogan "femme vie liberté", slogan des iraniennes pour les droits des femmes contre les mollahs, quand on voit le silence des pseudo féministes sur ce sujet et l'orientation politique du Planning familial.

Tout à fait d'accord !

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La gauchiasse le 28/09/2026 à 09:51

Quand on ne sait pas quoi foutre de ses misérables journées et qu'on n'a plus d'idée, on manifeste pour un droit qui existe déjà.

Pitoyables abrutis.

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Aucun rapport le 28/09/2026 à 09:36
Moi moi moi j'ai tous les droits a écrit le 28/09/2026 à 06h26

super et à quand la prise en charge psychologique des pères qui ne le seront jamais? Leur voix n'a aucune importance...

Montez donc une association pour cela.
Tant que vous ne cherchez pas à imposer vos volontés aux corps des femmes...

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LOUISE le 28/09/2026 à 09:19

Je réclame vraiment l'avortement suite à un viol: c'est une évidence et une thérapie : il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais dans les autres cas, avec tous les moyens contraceptifs existants , toute l' information dont bénéficient les gens, je ne comprends pas les milliers d'avortements dans ce pays car n'oublions jamais le traumatisme dont il s'agit et les séquelles et souffrances psychologiques que cela induit pour toute la vie parfois.

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Con sanguin le 28/09/2026 à 09:10
Moi moi moi j'ai tous les droits a écrit le 28/09/2026 à 06h26

super et à quand la prise en charge psychologique des pères qui ne le seront jamais? Leur voix n'a aucune importance...

Intervention débile.

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À bon entendeur le 28/09/2026 à 08:59

Il serait peut-être temps que les hommes hétérosexuels se chargent de leur contraception ! Le préservatif est aussi efficace que la pilule et il protège des IST.

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CerisedeLyon le 28/09/2026 à 06:54

Il est particulièrement mal venu d'illustrer cet article par le slogan "femme vie liberté", slogan des iraniennes pour les droits des femmes contre les mollahs, quand on voit le silence des pseudo féministes sur ce sujet et l'orientation politique du Planning familial.

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Moi moi moi j'ai tous les droits le 28/09/2026 à 06:26

super et à quand la prise en charge psychologique des pères qui ne le seront jamais? Leur voix n'a aucune importance...

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