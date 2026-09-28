Droit à l’avortement : un rassemblement annoncé lundi à Lyon

Une mobilisation pour le droit à l’avortement est annoncée lundi soir dans le centre de Lyon.
Le Collectif Droits des Femmes 69, qui rassemble associations féministes, syndicats et organisations politiques, donne rendez-vous à 18h30 place de la Comédie, dans le 1er arrondissement.
Le 28 septembre donne lieu chaque année à des mobilisations internationales autour de l’accès à l’avortement. Des rassemblements sont également annoncés cette année dans plusieurs villes françaises.
L’accès à l’IVG au cœur des revendications
À Lyon, les organisateurs veulent notamment réclamer davantage de moyens pour la santé, des hôpitaux de proximité, une réduction des délais d’attente et une lutte contre la stigmatisation entourant l’avortement.
Le collectif entend également dénoncer ce qu’il qualifie de discours "nationalistes, natalistes et racistes" entravant le droit à disposer de son corps. Il critique en particulier le concept de "réarmement démographique" et les positions de certains mouvements de droite et d’extrême droite.
Une cagnotte du Planning Familial 69
Plusieurs interventions doivent se succéder pendant le rassemblement.
Le Planning Familial 69 doit notamment présenter une cagnotte destinée à contribuer au financement d’avortements à l’étranger pour des personnes ayant dépassé le délai légal applicable en France.
Le Collectif Enfantiste doit également prendre la parole avant un second rassemblement consacré aux violences sexistes et sexuelles, organisé au même endroit.
Les gaucho-hystériques n'ont honte de rien.Signaler Répondre
Ils n'ont aucune valeur, aucune morale.
Vexée la militante gauchiasse..... 😂😂😂😂😂Signaler Répondre
Et le corps des bébés, le corps des enfants, on en parle ou on continue à les passer sous silence ?Signaler Répondre
+1000Signaler Répondre
Toujours aussi nul niveau réponse, en outre ce n’est pas moi, il y a trois fautes dans ce commentaire.Signaler Répondre
Mais toi, pour voir une faute d’orthographe, hein ?...
Peut-être que si vous aviez pris la peine de lire l'article vous auriez compris, c'est écrit dedans.Signaler Répondre
Le nom du Comité m'interpelle !! On comprends alors qu'il ya une solution évidente pour éviter les grossesses donc l'avortement!!! CQFD !!Signaler Répondre
Signé un mec qui sait visiblement quoi faire de ses journées.Signaler Répondre
Sans doute parce que vous cherchez à imposer vos volontés au corps des femmes.Signaler Répondre
Très juste !Signaler Répondre
Je ne comprends plus les féministes...Signaler Répondre
Aucune manifestation pour les femmes Yesedis, iraniennes, soudanaises, afghanes, yéménites, mais une manif alors que le droit a l avortement est inscrit dans la constitution ...
Allez vous promener dans les bois, ça vous arrêtera la tête ..
dès que c'est créé les féministes crient au masculinisme, au mysogine...Signaler Répondre
tu ne penses pas tu crois.Signaler Répondre
car je fais parti de cette gauche là et j'ai déjà du remplir des IP
Si on est pour la vie on est pour l avortement.... regardez l histoire.... interdire l avortement et les plannings familiaux c est faire mourir la mere.... donc de votre point de vue deux morts... les plannings sont la pour eviter les grossesses non désiréesSignaler Répondre
9 ans de fac sans savoir argumenter c'est un miracle.Signaler Répondre
1 je te laisse chercher les preuves de ce que je dis car j'en ai pas.
2 dire que tu n'as aucune preuve aucun exemple aucune source de ce que tu dis est vrai
3 "hors leur sphère d'intervention" donc hors du planning familial. ca veut dire dans leur vie privé non?
4 la femme passe après la politique et on ne le dit pas assez ... Enfin une phrase vraie!
et prouver puisque tu te permets d'extrapoler les intentions de personnes (je dis personne car il n'y a pas que des femmes qui travaillent dans les plannings familiaux)
que tu ne connais pas. (et même si tu en connais 2 tu ne peux pas essentialisé)
qui sont au service de femmes (mais pas que) en souffrance souvent
pour dénigrer la gauche.
tu fais quoi mercredi, j'ai un diner?
Cette funeste manif de gaucho-meurtriers est une honte en pleine visite du Pape qui réveille enfin les français.Signaler Répondre
Vive le respect de la vie !
Pour ces ordures hystériques, on ne tuera jamais assez !Signaler Répondre
Quelle honte !
Je pense qu'ils prendraient en effet la defense d Anne à Paris contre les enfants de maternelle.Signaler Répondre
C'est clair qu'on a un superbe exemple de gauche à Paris... n'est ce pas ?
Peut-être que les enfants de maternelle violés ne sont pas les bonne victimes pour cette gauche là.
Ne venez pas parler de gauche et defense des victimes car cela fait très longtemps que c'est devenu antinomique ses 2 concepts... vous faites plutôt sourire jaune les gens en sortant de telle absurdité.
9 ans de fac sans savoir argumenter c'est un miracle.Signaler Répondre
"Je te laisserais lire certaines prises de paroles de personnes présentent dans les "planning familiaux".
traduction: je te laisse chercher les preuves de ce que je dis car j'en ai pas.
"Dire que le planning familial qui reçoit des fonds publics n'est pas géré par une mouvance plutôt axée extrême gauche serait faux."
>> dire que tu n'as aucune preuve aucun exemple aucune source de ce que tu dis est vrai
Si encore ils restaient neutres sans interférences politiques (hors leur sphère d'intervention). Mais ce n'est pas le cas, ils sont très actifs politiquement parlant.
>> "hors leur sphère d'intervention" donc hors du planning familial. ca veut dire dans leur vie privé non?
Parfois la femme passe largement après la politique et on ne le dit pas assez ... d'ou ma réflexion sur des "féministes assez particulières"
Enfin une phrase vraie!
et prouver puisque tu te permets d'extrapoler les intentions de personnes (je dis personne car il n'y a pas que des femmes qui travaillent dans les plannings familiaux)
que tu ne connais pas. (et même si tu en connais 2 tu ne peux pas essentialisé)
qui sont au service de femmes (mais pas que) en souffrance souvent
pour dénigrer la gauche.
tu fais quoi mercredi, j'ai un diner?
Prends donc le tien et va y faire un tour, sinon au mieux t'as le c200 à la soie qui t'emmène à satolas.Signaler Répondre
"Au Planning, on sait que des hommes aussi peuvent être enceints ».(2022)Signaler Répondre
heureusement que les plannings familiaux sont gérés par des gens de gauche. s'ils étaient gérés par des gens de droite ils conseilleraient aux femmes et aux enfants de ne pas aller porter quand elles sont victimes.Signaler Répondre
oui. Il me semble que la référence aux femmes iraniennes est inappropriée.Signaler Répondre
C'est quoi le rapport je te parle de drapeau.Signaler Répondre
tu sais pas lire?
Je te laisserais lire certaines prises de paroles de personnes présentent dans les "planning familiaux".Signaler Répondre
Dire que le planning familial qui reçoit des fonds publics n'est pas géré par une mouvance plutôt axée extrême gauche serait faux.
Si encore ils restaient neutres sans interférences politiques (hors leur sphère d'intervention). Mais ce n'est pas le cas, ils sont très actifs politiquement parlant.
Parfois la femme passe largement après la politique et on ne le dit pas assez ... d'ou ma réflexion sur des "féministes assez particulières"
y en a une marron et noire aussi. surement un soutien à l'afriqueSignaler Répondre
J'aimerais bien qu'un homme m'explique ce qu'est une "féministe classique".Signaler Répondre
J'espère qu'il y aura beaucoup de drapeaux palestiniens....Signaler Répondre
soit attentif il y a une pancarte noire et violette dans le fond.Signaler Répondre
je suis sur que lorsque le drapeau rouge a été brandi pour la première fois lors de la révolution francaise c'etait en soutien à l'algérie.
d'ailleurs, j'ai appris très récemment que si les feuilles des arbres étaient vertes c'était aussi en soutien à l'Algérie.
continue de creuser tu vas trouver du pétrole
Mon questionnement quand je vois certaine manif de personnes très axées à gauche est le choix des couleurs des pancartes qui me fait penser très souvent à autre chose.Signaler Répondre
Ici la même thématique de couleurs qui reviennent dans ce genre de manif de gauche rouge et vert qui fait penser à un certain drapeau (je ne dirais pas lequel).
Bien regarder aussi ce qu'on trouve dans les "planning familiaux" car on est très loin de féministes classiques (voir très très loin même).
bien parlé calahann-capelloSignaler Répondre
le bébé qu’elles portent n’est pas « le corps des femmes ». Il y a alors 2 êtres humains. Et l’un des deux est condamné à mourir. C’est la triste realité qui pèsera toujours dans les IVG. Mais chut…Signaler Répondre
Le droit à l'avortement, c'est bien et nécessaire, surtout dans certaines conditions en rapport avec la maladie, le handicap, le raté d'une contraception , un viol, etc ... Mais j'estime qu'il ne doit pas être " employé " comme une simple médication. Il y en a beaucoup trop à l'époque où divers moyens de contraception existent. Que chacun prenne un peu plus ses responsabilités, et surtout, lorsqu'il n'y a aucune raison médicale ou justification quelconque, seulement de la négligence, qu'il reste à la charge de la patiente.Signaler Répondre
Au Mas du taureau ou aux Minguettes, cela pourrait s’envisager.Signaler Répondre
"Femme vie liberté" un slogan des iraniennes qui ne veulent plus être forcées à porter le repris repris par des personnes qui veulent faire l'inverse de l'IranSignaler Répondre
c'est pénible tous ces gens qui font de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle qui nous empêche de violer les gosses tranquilles.Signaler Répondre
La derrière fois que tu as mis les pieds dans une école tu te reposais le jeudi et tu crois que tu sais ce qu'il s'y passe.
Et pourquoi pas une manif pour le droit de vote des femmes !Signaler Répondre
A part raconter des conneries, vous faites quoi?Signaler Répondre
Rousseau sera présente ?Signaler Répondre
Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau......
Pas sûr qu'on explique encore aux jeunes la contraception. Ils préfèrent expliquer en primaire ce qu'est l'anulingus et la sodomie.Signaler Répondre
Peut-être que pour les pédagogistes de l'éducation nationale la sodomie est un moyen de contraception ?
Tout à fait d'accord !Signaler Répondre
Quand on ne sait pas quoi foutre de ses misérables journées et qu'on n'a plus d'idée, on manifeste pour un droit qui existe déjà.Signaler Répondre
Pitoyables abrutis.
Montez donc une association pour cela.Signaler Répondre
Tant que vous ne cherchez pas à imposer vos volontés aux corps des femmes...
Je réclame vraiment l'avortement suite à un viol: c'est une évidence et une thérapie : il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais dans les autres cas, avec tous les moyens contraceptifs existants , toute l' information dont bénéficient les gens, je ne comprends pas les milliers d'avortements dans ce pays car n'oublions jamais le traumatisme dont il s'agit et les séquelles et souffrances psychologiques que cela induit pour toute la vie parfois.Signaler Répondre
Intervention débile.Signaler Répondre
Il serait peut-être temps que les hommes hétérosexuels se chargent de leur contraception ! Le préservatif est aussi efficace que la pilule et il protège des IST.Signaler Répondre
Il est particulièrement mal venu d'illustrer cet article par le slogan "femme vie liberté", slogan des iraniennes pour les droits des femmes contre les mollahs, quand on voit le silence des pseudo féministes sur ce sujet et l'orientation politique du Planning familial.Signaler Répondre
super et à quand la prise en charge psychologique des pères qui ne le seront jamais? Leur voix n'a aucune importance...Signaler Répondre