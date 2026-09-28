Droit à l’avortement : un rassemblement annoncé lundi à Lyon

Une mobilisation pour le droit à l’avortement est annoncée lundi soir dans le centre de Lyon.

Le Collectif Droits des Femmes 69, qui rassemble associations féministes, syndicats et organisations politiques, donne rendez-vous à 18h30 place de la Comédie, dans le 1er arrondissement.

Le 28 septembre donne lieu chaque année à des mobilisations internationales autour de l’accès à l’avortement. Des rassemblements sont également annoncés cette année dans plusieurs villes françaises.

L’accès à l’IVG au cœur des revendications

À Lyon, les organisateurs veulent notamment réclamer davantage de moyens pour la santé, des hôpitaux de proximité, une réduction des délais d’attente et une lutte contre la stigmatisation entourant l’avortement.

Le collectif entend également dénoncer ce qu’il qualifie de discours "nationalistes, natalistes et racistes" entravant le droit à disposer de son corps. Il critique en particulier le concept de "réarmement démographique" et les positions de certains mouvements de droite et d’extrême droite.

Une cagnotte du Planning Familial 69

Plusieurs interventions doivent se succéder pendant le rassemblement.

Le Planning Familial 69 doit notamment présenter une cagnotte destinée à contribuer au financement d’avortements à l’étranger pour des personnes ayant dépassé le délai légal applicable en France.

Le Collectif Enfantiste doit également prendre la parole avant un second rassemblement consacré aux violences sexistes et sexuelles, organisé au même endroit.