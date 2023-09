Lyon : un rassemblement pour le droit à l'avortement ce jeudi

Place de la Comédie à 18h, à l'appel du collectif Droits des Femmes du Rhône, les manifestants se réuniront pour le droit à l'avortement, en cette journée internationale dédiée à la cause.

Trois revendications principales seront portées : "Garantir le droit à l’avortement en l’inscrivant dans la Constitution française et dans la Charte européenne des droits fondamentaux", "obtenir des engagements fermes, des ressources humaines et financières dédiées pour que partout dans le monde les femmes, les hommes trans, les personnes nonbinaires puissent avorter librement, sans frais, et en toute sécurité" et "les actions des anti-choix doivent être fermement condamnées et que partout soit contrée leur propagande sexiste et misogynes".

Outre des associations féministes comme MeToo Rhône, Nous Toutes et Femmes Solidaires, des partis politiques comme EELV Lyon, LFI Rhône et le PCF du Rhône appellent également à se rassembler ce jeudi.