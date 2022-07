Cintres et pancartes à la main : à Lyon, 500 personnes se mobilisent pour le droit à l’IVG

Ce samedi après-midi, environ 500 personnes se sont retrouvées place Bellecour selon les chiffres officiels de la préfecture. A l’appel des organisateurs, et notamment du Planning Familial 69, les cintres et les pancartes étaient de sortie pour dénoncer la situation américaine et défendre le droit à l’IVG en France.

A noter la présence de plusieurs élus écologistes dont la nouvelle députée lyonnaise Marie-Charlotte Garin.

Selon le Planning Familial du Rhône, cette interdiction aux Etats-Unis va "restreindre l’accès à l’avortement, criminaliser les services d’avortement, discriminer les personnes enceintes qui cherchent à avorter et augmenter les décès liés à des grossesses et des accouchements forcés." Le nombre de décès en général augmenterait de 21%.

Face à l’interdiction d’avorter, la remise en question du mariage pour tous et la potentielle proscription de la contraception par les Etats-Unis, ces collectifs exigent "l’accès libre et gratuit à l’avortement et à la contraception partout et sans condition." C’est pourquoi ils soutiennent également la demande française de constitutionnalisation de l’avortement.

"Le droit des femmes et des minorités de genre à disposer de leurs corps et encore et toujours menacé", accuse le Planning familial du Rhône.