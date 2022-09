Rassemblement à Lyon ce mercredi : "Défendons notre droit à l’IVG"

Dès 18h, sur la place Louis Pradel dans le 1er arrondissement, les participants exigeront "des engagements fermes, des ressources humaines et financières dédiées pour que partout dans le monde les femmes puissent avorter librement, sans frais, et en toute sécurité. Les droits des femmes à disposer de leur corps, le droit à la santé, les droits sexuels et reproductifs sont des droits fondamentaux".

Les organisateurs estiment qu’en France, "des forces politiques réactionnaires de droite, d’extrême-droite, intégristes religieuses, s’acharnent à empêcher les femmes d’avorter. Elles visent à faire perdurer le contrôle patriarcal sur le corps des femmes".

Comme cet été après l’annulation de l’arrêt "Roe v. Wade" par la Cour suprême des Etats-Unis, les manifestants lyonnais demanderont ce mercredi que le droit à l’avortement soit inscrit dans la Constitution française et la Charte européenne des droits fondamentaux.