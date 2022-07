"Nos corps, nos choix" : le Planning familial du Rhône se mobilise ce samedi à Lyon pour le droit à l’IVG

Le rendez-vous est donné à 15h ce samedi sur la place Bellecour, dans le 2e arrondissement de Lyon. L’ordre est clair : "apportez vos cintres et vos pancartes", demande le Planning familial du Rhône dans un communiqué.

Ce dernier, accompagné par le Collectif Droit des Femmes 69, appelle à la mobilisation pour "défendre le droit à l’avortement pour tous et sans condition."

Cette mobilisation dénonce la "décision patriarcale inacceptable, intrinsèquement raciste et classiste de la Cour Suprême" des Etats-Unis de revenir sur l’arrêt Roe vs Wade légalisant l’avortement.

Les revendications des deux organismes touchent également la France en remettant en cause "les discours misogynes et racistes ainsi que la montée de l’extrême droite" qui sont "une menace immédiate pour nos droits", accuse le Planning familial du Rhône.

Une mise en danger des femmes et des minorités de genre

D’après lui, cette interdiction va "restreindre l’accès à l’avortement, criminaliser les services d’avortement, discriminer les personnes enceintes qui cherchent à avorter et augmenter les décès liés à des grossesses et des accouchements forcés." Le nombre de décès en général augmenterait de 21%.

Face à l’interdiction d’avorter, la remise en question du mariage pour tous et la potentielle proscription de la contraception par les Etats-Unis, ces collectifs exigent "l’accès libre et gratuit à l’avortement et à la contraception partout et sans condition." C’est pourquoi ils soutiennent également la demande française de constitutionnalisation de l’avortement.

"Le droit des femmes et des minorités de genre à disposer de leurs corps et encore et toujours menacé", accuse le Planning familial du Rhône.