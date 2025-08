Les policiers filent des dealers jusqu'à leur planque : des armes et 250 000 euros de stupéfiants saisis

C'était mal connaître cette équipe de la DIPN qui a réussi en juin dernier à identifier le véhicule qui servait à approvisionner les dealers en stupéfiants.

Depuis, les investigations se sont poursuivies, avec l'identification cette-fois des deux individus présents dans le véhicule qui faisait des allers et venues.

L'enquête a pris une autre dimension lorsque les policiers sont parvenus ensuite à filer le véhicule jusqu'à l'appartement de Feyzin où était stockée la drogue.

Le coup de filet intervenait le 29 juillet, avec l'interpellation du duo, ainsi que d'un homme âgé de 38 ans dans l'appartement.

Sur place, les perquisitions étaient fructueuses. Dans l'appartement, les forces de l'ordre mettaient la main sur 13 000 euros, 1,6kg de cocaïne, 7kg d'herbe de cannabis et 9kg de résine.

Au total, l'ensemble des saisies de stupéfiants était estimé à 254 285 euros.

Les fouilles se poursuivaient dans le garage, où un box a été ouvert car il contenait près d'un kilo d'herbe de cannabis. A l'intérieur, deux armes de poing et des munitions étaient découvertes. Son locataire a été interpellé et placé en garde à vue, il a été laissé libre tandis qu'une enquête a été ouverte le concernant.

Le trio de dealers s'en tire avec des poursuites a minima. Les deux jeunes hommes qui conduisaient la voiture et approvisionnaient les dealers seront jugés pour transport non autorisé de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants, tandis que le trentenaire le sera pour détention non autorisée de stupéfiants.

L'essentiel semble être ailleurs, avec un coup important porté au portefeuille de la tête pensante du réseau.