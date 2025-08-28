Près de Lyon : un habitant évacué après l’incendie d’un appartement à Feyzin

Il était environ 20h30, ce mercredi 27 août, lorsqu’un incendie s’est déclaré au sein d’un appartement au premier étage d’un immeuble de l’impasse du Bandonnier, à Feyzin (Rhône). Alertés, les sapeurs-pompiers se sont immédiatement rendus sur place pour éviter que le feu se propage dans les autres biens.

Pour cela, 26 soldats du feu et cinq engins ont dû être mobilisés. La personne résidant dans cet appartement a été évacuée. Fort heureusement, l’incendie n’a fait aucune victime. Seuls des dégâts matériels sont à déplorer.

Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes du départ de feu.