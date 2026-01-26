Environnement

Un parc solaire à l’étude au sud de Lyon : la consommation électrique annuelle de plus de 5000 habitants bientôt prise en charge ?

DR

La Métropole de Lyon a franchi une nouvelle étape dans un projet mêlant transition énergétique et restauration écologique.

Ce lundi 26 janvier, les élus métropolitains ont voté la déclaration de projet en vue de la création d’un parc photovoltaïque sur l’île de la Chèvre, un site situé sur les communes de Feyzin et Solaize, au cœur du périmètre du Plan de prévention des risques technologiques (PPRT) de la Vallée de la Chimie.

Vacante depuis le départ, en 2023, des activités de la pépinière Chapelan, l’île est soumise à de fortes contraintes réglementaires, notamment l’interdiction de toute présence humaine permanente. Dans ce contexte, un projet de production d’électricité solaire a été retenu. Il est porté par Vensolair, filiale de la Compagnie Nationale du Rhône.

Sur une surface de 8,9 hectares, l’installation photovoltaïque viserait une production annuelle de 14 gigawattheures. Selon la Métropole, cela correspondrait à la consommation électrique d’environ 5200 habitants et représenterait 7,5% de l’objectif du plan "Métropole solaire". Le projet permettrait également d’éviter l’émission de près de 2 800 tonnes de CO₂ par an, grâce à une production locale et bas carbone.

Au-delà de l’enjeu énergétique, le projet s’accompagne d’un volet environnemental. Une restauration écologique est prévue sur 10,8 hectares, avec la création de zones favorables à l’avifaune, aux reptiles et amphibiens ainsi qu’aux chauves-souris, principalement dans les parties ouest et nord du site.

Le vote de la déclaration de projet vaut mise en compatibilité du Plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H).

Une concertation publique sera organisée du 18 mai au 18 juin 2026, afin de permettre aux habitants de s’informer et de s’exprimer sur ce projet structurant pour le sud de l’agglomération lyonnaise.

hebin le 26/01/2026 à 18:21
Aulas vient a écrit le 26/01/2026 à 18h00

Vite un tunnel

Il est déconseillé de s'exprimer de cette façon envers sa conjointe. au sujet du tunnel

resto du coeur le 26/01/2026 à 18:07

Pourquoi Feyzin et Solaize et non vaulx en velin cela serait d'une grande aide pour les gens

Aulas vient le 26/01/2026 à 18:00

Vite un tunnel

Et allez, des produits chinois en masse encore... le 26/01/2026 à 17:51

Ces hommes politiques ne percuteront jamais...

Sont-ils encore des hommes politiques, c'est-à-dire d'action, d'ailleurs ?

Capables de juger la réalité des choses et d'agir en conséquence ?

Là, en cessant immédiatemment et définitivement d'importer en masse des productions énergétiques alors que Macron a enfin décidé la construction de 14 nouveaux réacteurs nucléaires.

J'en peux plus de ces innocents...

