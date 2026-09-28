Tentatives de blocage dans quatre lycées de l’Est lyonnais, six interpellations

Les mobilisations ont débuté avant 8 heures devant les lycées Jean-Paul-Sartre à Bron, Charlie-Chaplin à Décines-Charpieu, Robert-Doisneau à Vaulx-en-Velin et Frédéric-Faÿs à Villeurbanne.
À la mi-journée, les autorités faisaient état d’au moins six interpellations, , selon le Progrès. Elles sont notamment liées à des jets de projectiles en direction des forces de l’ordre à Bron et Villeurbanne, ainsi qu’à un feu de poubelle à Bron.
À Villeurbanne, une lycéenne a été prise en charge par les secours après avoir été incommodée par des gaz lacrymogènes utilisés par les forces de l’ordre.
Qu'ils bloquent leurs lycées : ils ne font de tort qu'à eux-mêmes.Signaler Répondre
tu prends tes désirs pour des réalites..tu es le Fitzcarraldo qui tente de construire vainement ,dans un monde moderne, son pathetique opéra en pleine jungle.tu n'as pas encore compris que tu nous agaces,nous?...ceux que tu qualifies de primates,d' anthropoïdes,de gueux ,que tu t'imagines éduquer?avec tes bouffées esthétiques surrealistes et desuètes ?tu te vois encore jesuite évangélisant les papous..quant aux rieurs ,j'imagine volontiers qu ils sont (au moins un peu?) plus de mon coté,à commencer par ??...le modérateur!!,qui autorise sans les caviarder nos dialogues surréalistes,mettant en valeur chez toi de serieuses carences mentales ..et qui doit surtout ,je l'espere,faire les gorges chaudes de la direction de lyon mag..surveilles toi ,capello ,tu dérailles..Signaler Répondre
question haute " volée",j'imagine que tu aurais plutôt besoin d 'un bon coup de pied au derriere,afin de te remettre les idées d'aplomb,même si tu te retrouves avec une fesse qui dit merde à l'autre..
tes avis ,je m 'en tappe..je t 'ai juste promis que je te courserai le train, tant ta vanité m 'horripile ,tant tu t'es installé dans un delirium qui n 'est pas... "très mince"(çà te convient le latiniste distingué?)
Record battu par le pro des pros :Signaler Répondre
SOIXANTE-ET-UNE FAUTES !!!
Et avant de rire d'une citation latine, il faut la comprendre, en fait c'est "minabilis maximus" et pas "maxima". C’est si facile de te coincer que c'est en même pas drôle.
Quant aux rieurs, c’est goûtu, tu ne rends même pas compte qu'ils te plaignent, comme on plaint un demeuré avec pitié, en disant qu’il se ridiculise mais que ce n'est pas vraiment de sa faute.
Allez, vas-y, à fond pour ta réponse de haute volée...
"depuis son élection le maire de St Denis a fait et dit énormément de chose qui sont anti-républicaine."Signaler Répondre
lesquelles?
quand on porte une accusation on dit ce que l'on retient à charge.
tu veux faire annuler une élection? tu ne défends plus le pouvoir au peuple? et la démocratie alors.
Elle a fait comme les autres élus de tous bords. Mais la traque des élus de droite fait penser à une nouvelle chasse aux sorcières en France contre ceux qui refusent le progressisme.Signaler Répondre
Une questionSignaler Répondre
depuis son élection le maire de St Denis a fait et dit énormément de chose qui sont anti-républicaine.
innocemment je pensais qu'il y avait dans notre pays des autorités de tutelle qui annulent des élections quand on a des gens qui prônent la sédition.
je suis étonné de toujours le voir maire à l'heure actuelle
y aurait il un privilège venant du parti ou d'une couleur?
pourtant en plus il cumule avec ses emplois fictifs à 10 000 / mois.
Bonne République Bananière non ... c'est claire qu'à Quotidien sur TMC on n'en parle pas trop de ce système mafieux.
Dire merci pour quoi?Signaler Répondre
Etre une délinquante? Détourner de l'argent? Non merci, j'ai encore un minimum de respect pour moi.
Mais ceci dit, votre mode de raisonnement est le même que celui de tous ceux fraudant la CAF et allocs, je suppose que vous êtes d'accord avec eux aussi, ou du moins, vous leur donnez raison.
Personnellement, je préfère que les deux soient condamnés et rendent l'argent.
oui ,mais y sont pas à loilpé comme à la télocheSignaler Répondre
En voyant les images de ce département et des évènements et les "cris" dans ses blocages ... on ne peut pas s'empêcher de faire un parallèle avec des animauxSignaler Répondre
Déculturation accélérée
Retour à l'instinct primaire
Vraiment en image on se croirait dans certains pays sous développés lors des putsch quand les futurs dictateurs chauffent la jeunesse qui va dans les rues massacrés les gens (car c'est ça qui se passe dans ses pays).
On voit des lycéens chauffés par des LFI qui saccagent du lycée, avec même un maire de St Denis qui les soutient.Signaler Répondre
Des lycées tout autant à problème (fuite, surchauffe, pas assez de moyens etc etc) il y en a des centaines dans les campagnes et donc on a une masse de lycées "ruraux" encore plus oubliés par nos dirigeants. Mais très peu de problème d'émeutes dans le monde rural.
On a remettre des milliards ? on sait que la politique de la ville qui a couté quelques centaines de milliards est un total échec ... et pendant ce temps on ne mettait rien dans les campagnes (au contraire on ferme des bureaux de poste et des services publics).
Si on ne dépensait pas l'argent n'importe comment (avec énormément de parasites qui se goinfrent), on pourrait je pense encore avoir de la marge non?
Puis arrêté le logement social pour certain aussi au passage... quand on reste dans son HLM en France et qu'on fait construire une villa luxe au Bled il y a un truc qui ne va pas.
le droit à l avortement est dans la constitution… je comprends pas le délireSignaler Répondre
Ben continue à lire les vrais médias, ne perd pas ton temps ici et ne nous casse plus les c.....Signaler Répondre
Adieu !
Des apprentis fascistes qui apprennent le métier de militant violent et décérébré au service du parti antisémite et mafieux LFI.Signaler Répondre
Quand on voit des élus lfi danser et courir autour de feux de poubelles et appeler les collégiens à se soulever, c’est grave! mais la macronie avait appelé à voter pour eux et une partie des français ont voté pour eux...Signaler Répondre
enfin!!...il a craqué l'asticot:il est sorti de son terrier.de sa taupinière..il ne pouvait pas tenir longtemps..et il nous revient... avec ?avec?..on vous laisse savourer la cerise sur le gateau :il nous gratifie à présent d'une citation latine ,le lettré filandreux!il nous gâte ,l'animal rare!il nous joue les raffinés!les précieux!il reprend ses marottes ,l'empaillé ...ses tocs!..ses dénégations et ses premieres amours ortographiques d'enthomologiste...on te retrouve donc,capello-mio! toujours aussi c.n avec tes obsessions...nous voici rassurés:on t'attendait !bienvenue maître Capillaire (dit :pétrole âne):et surtout continues à liguer les rieurs de.. MON coté!Signaler Répondre
On voit un maire de St Denis agir avec haut parleur.Signaler Répondre
Alors j'ai en tête les images du putsch au Mali car on voyait dans les rues la jeunesse chauffée à blanc par les futurs dictateurs. Un peu pareil dans toute bonne dictature ou on passe par une jeunesse qui ne déchiffre pas le fait qu'elle est "utilisée".
La masse est stupide après il y a aussi dedans les vrais meneurs qui savent qu'ils obtiendront un retour sur investissement (sonnant et trébuchant).
C'est aussi la raison pour laquelle on cherche depuis 50 ans à rendre cette jeunesse de plus en plus stupide car au final des jeunes incultes sont des jeunes utilisables à souhait. toujours bien garder les gens dans l'ignorance avec une seule source d'information, on a alors de soumis... et bizarrement LFI et le parti unique aiment passionnément les soumis quand on entend leurs attaques contre la liberté d'expression.
un vrai média c'est a dire ? un média avec lesquelles vous êtes d'accord ?Signaler Répondre
A Marine, le détournement dont elle est accusé ses d'avoir payé des collaborateurs au parlement européen pour bosser pour des projets en France, elle est cohérente, elle récupère l'argent donné à l'Europe et dont on en voit jamais la couleur pour les dépensés pour ses collaborateurs en FranceSignaler Répondre
T'interpeller, carrément ? Je demande juste comme tu as l'air si intelligent de nous éclairer tous, voilà tout.Signaler Répondre
Minabilis maxima.Signaler Répondre
Si on comprend bien ce qui sort de ta bouillie de neurones, je suis donc le seul à poster ici sous je ne sais combien de pseudos, en dehors de toi, bien sûr, plus Ex Précisions et Calahan ?
On sait que vous êtes plusieur dans ta tête, mais là tu te surpasses.
Sinon, comme d'habitude, CINQ fautes en QUATRE mots. N'oublie donc pas de commenter le classement PISA.
fvsoap
Avant on manifestait, point.Signaler Répondre
Aujourd'hui ils cassent ils brûlent ils envoient des feux d'artifices.
En plus ils ne savent même pas pourquoi ils font ça, c'est simplement qu'ils ont vu sur tok tok que des lycées le faisait...
le dictateur mourra dans son litSignaler Répondre
un bien beau commentaire pertinent ,humble et bien adouci:certain forumer a tiré enfin!leçon des reproches d'arrogance qu on lui tenaitSignaler Répondre
Comme par hasard ^^Signaler Répondre
Allez, demande à Marine de rendre l'argent, ça sera plus utile.
Le pape, 1 million de français dans la rue.....aucune dégradation.....Signaler Répondre
Melenchon ouvre sa bouche, c est le chaos..mais lui n y va pas, il reste derrière...et envoie les jeunes au front.......comme les dictateurs....
Comme disent les jeunes, il est né avant la honte....
cela rappelle curieusement la stratégie de Sourkov qui a fait voter Poutine en déclenchant le chaos (Pussy Riot dans la cathédrale Saint Sauveur) pour affoler les électeurs russes. Encourager nos agités permet de faire voter pour un pouvoir totalitaire (extrême gauche ou extrême droite). A qui profiterait cette extrémité ? la majorité des Français ne comprennent pas ce type de manipulation.Signaler Répondre
+100000👍 mes 3 enfants ont dû travailler pour se payer leurs études, pas de manif, le week end ils travaillaient....Signaler Répondre
je les ai élevées seules, pas de vacances et pas de viandes tous les jours....
Après chacun prend ses responsabilités et doit assumer les conséquences de ses choix...
L'utilisation de jeunes (12-14 ans) pcomme chair à canon , par un pseudo parti potilique LFI , est totalement inadmissibleSignaler Répondre
Parents responsable mobilisés -vous, ce sont vos enfants qu'on manipule, on les envoie à la MORT
Ce n'est pas ça la FRANCE
c'est pas bon pour le classement"Pisa" si leurs cerveaux sont déjà en grève à quelques semaines de la rentrée.Signaler Répondre
Je compatis avec ce maire qui fait ce qu il peut .....pour la population qui l a élu,, victime d une minorité bruyante et manipulee par certains LFIstes........y compris a BRON..Signaler Répondre
Heureusement que Beaucoup d'autres jeunesSignaler Répondre
Bossent pendant leurs études, une jeune femme bac plus 4 en école de médecine travaille les dimanches et régulièrement 3 jeunes lycéens viennent aussi les dimanches.
Ma fille est ravie , ces jeunes ont un super état d'esprit , cela donne de l'espérance par rapport à ces sois disant révolutionnaires de pacotille
Aussi feignant que les syndicalistes de la cgt
Qui sont de grosses feignasses , dont le but est de détruire les entreprises et tout ce qui rend un peuple heureux de travailler .
Ça y est les gauchistes et cégétistes toxiquesSignaler Répondre
Vont être de sortie , bien sûr certains jeunes
Sont tellement malléables et se laissent endoctriner par ces sectes infectes.
apres le bac a tout le monde, la licence pour tous, la semaine de 20H et la retraite a 35 ans . faut ben profiter de la vieSignaler Répondre
Si vous n'avez pas les infos ne jouez pas au plus fin en traitant une interrogation comme la plus crasse des ignorances. Quand on ne sait pas on se tait ou on demande mais on ne l'a ramène pas.Signaler Répondre
touché et coulé!Signaler Répondre
Première ville indiquée: Bron; maire LR...Signaler Répondre
Comment vous voulez qu'on vous prenne au sérieux?
ca va faire plaisir au maire de bron LR, de décines LR, de villeurbanne place publique.Signaler Répondre
des fois c'est dur de retenir la moquerie.
la dictature des minorités hurlantesSignaler Répondre
Curieusement que des lycées dans des communes de gauche .Signaler Répondre
LFI est derrière tout ça....d abord il y a eu les facs pas médecine ni ingénierie,, maintenant les lycées , pas le parc et tous ceux avec prepa, bientôt les écoles maternelles ....la régression...
Oh la jeunesse, relisez Félix EBOUE son discours a la jeunesse,, un guyanais créole au panthéon ou devrait le rejoindre sa femme..
Presque que dans des communes socialo-communistes.Signaler Répondre
Si vous voulez vous battre pour votre pouvoir d'achat, levez vous le matin pour aller travailler.Signaler Répondre
essaie encoreSignaler Répondre
Et oui, le peuple est souverain, comme toujours. Il faut que sa voix soit au minimum entendue.Signaler Répondre
Lyon mag étant un vrai média, votre info est donc bidon.Signaler Répondre
Selon vous, qu'est ce qu'un vrai média ? Et tant qu'à faire, gagnons du temps, expliquez nous pour quelles raisons ces gosses bloquent les lycées. À part bien sûr foutre le bazar et glandouiller. Nous sommes tout ouï....Signaler Répondre
toujours aussi arrogant ,capello?Signaler Répondre
C’est peut-être le début d’une véritable révolte populaire Avec le mouvement du 17 octobre et la mobilisation des lycéens qui commence à se faire entendre une nouvelle dynamique de contestation pourrait émerger Face à la baisse du pouvoir d’achat et aux difficultés quotidiennes il est temps que le peuple reprenne la parole et se mobilise pour défendre ses droits et sa dignité La jeunesse se mobilise le peuple doit se faire entendre Les lycéens les travailleurs et tous les citoyens concernés peuvent unir leurs voix pour réclamer un véritable changement Le pouvoir d’achat nous ne devons pas attendre qu’on nous le rende nous devons nous organiser collectivement pour le reconquérir dans une mobilisation massive pacifique et déterminée rappelle vous le mouvement du CPESignaler Répondre
j'ai pas les infos je lui dis juste comment faire pour les avoir puisqu'il les demande.Signaler Répondre
je rends service quoi.
et toi tu fais quoi en m'interpellant?
Mon fils n'est ni gauchiste ni LFISTE, pas plus que moi d'ailleurs, donc ne mélangeons pas tout. Pourtant il s'est fait courser et lacrimogé. Il y a 5% de mous du cerveaux qui se font instrumentaliser et qui font chier tout le monde. Instrumentaliser par qui ? Pourquoi ? On le sait tous...des cancers pour notre sociétée.Signaler Répondre
mon fils était au milieu de ce bazar est a eu très peur, malheureusement pour 5% de personnes aux convictions discutables, on gaz tous les Lycéens. Il n'est ni gauchiste ni Lfiste, pas plus que moi.Signaler Répondre