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Tentatives de blocage dans quatre lycées de l’Est lyonnais, six interpellations

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Tentatives de blocage dans quatre lycées de l’Est lyonnais, six interpellations
Le lycée Doisneau - DR

Quatre lycées de l’Est lyonnais ont été concernés par des tentatives de blocage ce lundi matin. Selon la préfecture du Rhône, six personnes ont été interpellées.

Les mobilisations ont débuté avant 8 heures devant les lycées Jean-Paul-Sartre à Bron, Charlie-Chaplin à Décines-Charpieu, Robert-Doisneau à Vaulx-en-Velin et Frédéric-Faÿs à Villeurbanne.

À la mi-journée, les autorités faisaient état d’au moins six interpellations, , selon le Progrès. Elles sont notamment liées à des jets de projectiles en direction des forces de l’ordre à Bron et Villeurbanne, ainsi qu’à un feu de poubelle à Bron.

À Villeurbanne, une lycéenne a été prise en charge par les secours après avoir été incommodée par des gaz lacrymogènes utilisés par les forces de l’ordre.

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Laissez- les! le 29/09/2026 à 18:56

Qu'ils bloquent leurs lycées : ils ne font de tort qu'à eux-mêmes.

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capelloledingo le 29/09/2026 à 17:55
Maitre_Capello a écrit le 29/09/2026 à 16h37

Record battu par le pro des pros :
SOIXANTE-ET-UNE FAUTES !!!
Et avant de rire d'une citation latine, il faut la comprendre, en fait c'est "minabilis maximus" et pas "maxima". C’est si facile de te coincer que c'est en même pas drôle.

Quant aux rieurs, c’est goûtu, tu ne rends même pas compte qu'ils te plaignent, comme on plaint un demeuré avec pitié, en disant qu’il se ridiculise mais que ce n'est pas vraiment de sa faute.

Allez, vas-y, à fond pour ta réponse de haute volée...

tu prends tes désirs pour des réalites..tu es le Fitzcarraldo qui tente de construire vainement ,dans un monde moderne, son pathetique opéra en pleine jungle.tu n'as pas encore compris que tu nous agaces,nous?...ceux que tu qualifies de primates,d' anthropoïdes,de gueux ,que tu t'imagines éduquer?avec tes bouffées esthétiques surrealistes et desuètes ?tu te vois encore jesuite évangélisant les papous..quant aux rieurs ,j'imagine volontiers qu ils sont (au moins un peu?) plus de mon coté,à commencer par ??...le modérateur!!,qui autorise sans les caviarder nos dialogues surréalistes,mettant en valeur chez toi de serieuses carences mentales ..et qui doit surtout ,je l'espere,faire les gorges chaudes de la direction de lyon mag..surveilles toi ,capello ,tu dérailles..
question haute " volée",j'imagine que tu aurais plutôt besoin d 'un bon coup de pied au derriere,afin de te remettre les idées d'aplomb,même si tu te retrouves avec une fesse qui dit merde à l'autre..
tes avis ,je m 'en tappe..je t 'ai juste promis que je te courserai le train, tant ta vanité m 'horripile ,tant tu t'es installé dans un delirium qui n 'est pas... "très mince"(çà te convient le latiniste distingué?)

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Maitre_Capello le 29/09/2026 à 16:37
haaaa a écrit le 28/09/2026 à 21h05

enfin!!...il a craqué l'asticot:il est sorti de son terrier.de sa taupinière..il ne pouvait pas tenir longtemps..et il nous revient... avec ?avec?..on vous laisse savourer la cerise sur le gateau :il nous gratifie à présent d'une citation latine ,le lettré filandreux!il nous gâte ,l'animal rare!il nous joue les raffinés!les précieux!il reprend ses marottes ,l'empaillé ...ses tocs!..ses dénégations et ses premieres amours ortographiques d'enthomologiste...on te retrouve donc,capello-mio! toujours aussi c.n avec tes obsessions...nous voici rassurés:on t'attendait !bienvenue maître Capillaire (dit :pétrole âne):et surtout continues à liguer les rieurs de.. MON coté!

Record battu par le pro des pros :
SOIXANTE-ET-UNE FAUTES !!!
Et avant de rire d'une citation latine, il faut la comprendre, en fait c'est "minabilis maximus" et pas "maxima". C’est si facile de te coincer que c'est en même pas drôle.

Quant aux rieurs, c’est goûtu, tu ne rends même pas compte qu'ils te plaignent, comme on plaint un demeuré avec pitié, en disant qu’il se ridiculise mais que ce n'est pas vraiment de sa faute.

Allez, vas-y, à fond pour ta réponse de haute volée...

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No pasaran le 29/09/2026 à 10:13
Question69 a écrit le 29/09/2026 à 08h46

Une question
depuis son élection le maire de St Denis a fait et dit énormément de chose qui sont anti-républicaine.
innocemment je pensais qu'il y avait dans notre pays des autorités de tutelle qui annulent des élections quand on a des gens qui prônent la sédition.
je suis étonné de toujours le voir maire à l'heure actuelle
y aurait il un privilège venant du parti ou d'une couleur?
pourtant en plus il cumule avec ses emplois fictifs à 10 000 / mois.

Bonne République Bananière non ... c'est claire qu'à Quotidien sur TMC on n'en parle pas trop de ce système mafieux.

"depuis son élection le maire de St Denis a fait et dit énormément de chose qui sont anti-républicaine."

lesquelles?
quand on porte une accusation on dit ce que l'on retient à charge.

tu veux faire annuler une élection? tu ne défends plus le pouvoir au peuple? et la démocratie alors.

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strogoff le 29/09/2026 à 09:44
mais dite merci a écrit le 28/09/2026 à 20h22

A Marine, le détournement dont elle est accusé ses d'avoir payé des collaborateurs au parlement européen pour bosser pour des projets en France, elle est cohérente, elle récupère l'argent donné à l'Europe et dont on en voit jamais la couleur pour les dépensés pour ses collaborateurs en France

Elle a fait comme les autres élus de tous bords. Mais la traque des élus de droite fait penser à une nouvelle chasse aux sorcières en France contre ceux qui refusent le progressisme.

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Question69 le 29/09/2026 à 08:46
Campagne a écrit le 29/09/2026 à 06h17

On voit des lycéens chauffés par des LFI qui saccagent du lycée, avec même un maire de St Denis qui les soutient.

Des lycées tout autant à problème (fuite, surchauffe, pas assez de moyens etc etc) il y en a des centaines dans les campagnes et donc on a une masse de lycées "ruraux" encore plus oubliés par nos dirigeants. Mais très peu de problème d'émeutes dans le monde rural.

On a remettre des milliards ? on sait que la politique de la ville qui a couté quelques centaines de milliards est un total échec ... et pendant ce temps on ne mettait rien dans les campagnes (au contraire on ferme des bureaux de poste et des services publics).

Si on ne dépensait pas l'argent n'importe comment (avec énormément de parasites qui se goinfrent), on pourrait je pense encore avoir de la marge non?
Puis arrêté le logement social pour certain aussi au passage... quand on reste dans son HLM en France et qu'on fait construire une villa luxe au Bled il y a un truc qui ne va pas.

Une question
depuis son élection le maire de St Denis a fait et dit énormément de chose qui sont anti-républicaine.
innocemment je pensais qu'il y avait dans notre pays des autorités de tutelle qui annulent des élections quand on a des gens qui prônent la sédition.
je suis étonné de toujours le voir maire à l'heure actuelle
y aurait il un privilège venant du parti ou d'une couleur?
pourtant en plus il cumule avec ses emplois fictifs à 10 000 / mois.

Bonne République Bananière non ... c'est claire qu'à Quotidien sur TMC on n'en parle pas trop de ce système mafieux.

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Heu... le 29/09/2026 à 08:12
mais dite merci a écrit le 28/09/2026 à 20h22

A Marine, le détournement dont elle est accusé ses d'avoir payé des collaborateurs au parlement européen pour bosser pour des projets en France, elle est cohérente, elle récupère l'argent donné à l'Europe et dont on en voit jamais la couleur pour les dépensés pour ses collaborateurs en France

Dire merci pour quoi?
Etre une délinquante? Détourner de l'argent? Non merci, j'ai encore un minimum de respect pour moi.
Mais ceci dit, votre mode de raisonnement est le même que celui de tous ceux fraudant la CAF et allocs, je suppose que vous êtes d'accord avec eux aussi, ou du moins, vous leur donnez raison.

Personnellement, je préfère que les deux soient condamnés et rendent l'argent.

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retour à l'instinct primaire le 29/09/2026 à 07:43
9 . 3 a écrit le 29/09/2026 à 07h36

En voyant les images de ce département et des évènements et les "cris" dans ses blocages ... on ne peut pas s'empêcher de faire un parallèle avec des animaux
Déculturation accélérée
Retour à l'instinct primaire

Vraiment en image on se croirait dans certains pays sous développés lors des putsch quand les futurs dictateurs chauffent la jeunesse qui va dans les rues massacrés les gens (car c'est ça qui se passe dans ses pays).

oui ,mais y sont pas à loilpé comme à la téloche

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9 . 3 le 29/09/2026 à 07:36
Titus69 a écrit le 28/09/2026 à 20h24

On voit un maire de St Denis agir avec haut parleur.

Alors j'ai en tête les images du putsch au Mali car on voyait dans les rues la jeunesse chauffée à blanc par les futurs dictateurs. Un peu pareil dans toute bonne dictature ou on passe par une jeunesse qui ne déchiffre pas le fait qu'elle est "utilisée".

La masse est stupide après il y a aussi dedans les vrais meneurs qui savent qu'ils obtiendront un retour sur investissement (sonnant et trébuchant).

C'est aussi la raison pour laquelle on cherche depuis 50 ans à rendre cette jeunesse de plus en plus stupide car au final des jeunes incultes sont des jeunes utilisables à souhait. toujours bien garder les gens dans l'ignorance avec une seule source d'information, on a alors de soumis... et bizarrement LFI et le parti unique aiment passionnément les soumis quand on entend leurs attaques contre la liberté d'expression.

En voyant les images de ce département et des évènements et les "cris" dans ses blocages ... on ne peut pas s'empêcher de faire un parallèle avec des animaux
Déculturation accélérée
Retour à l'instinct primaire

Vraiment en image on se croirait dans certains pays sous développés lors des putsch quand les futurs dictateurs chauffent la jeunesse qui va dans les rues massacrés les gens (car c'est ça qui se passe dans ses pays).

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Campagne le 29/09/2026 à 06:17

On voit des lycéens chauffés par des LFI qui saccagent du lycée, avec même un maire de St Denis qui les soutient.

Des lycées tout autant à problème (fuite, surchauffe, pas assez de moyens etc etc) il y en a des centaines dans les campagnes et donc on a une masse de lycées "ruraux" encore plus oubliés par nos dirigeants. Mais très peu de problème d'émeutes dans le monde rural.

On a remettre des milliards ? on sait que la politique de la ville qui a couté quelques centaines de milliards est un total échec ... et pendant ce temps on ne mettait rien dans les campagnes (au contraire on ferme des bureaux de poste et des services publics).

Si on ne dépensait pas l'argent n'importe comment (avec énormément de parasites qui se goinfrent), on pourrait je pense encore avoir de la marge non?
Puis arrêté le logement social pour certain aussi au passage... quand on reste dans son HLM en France et qu'on fait construire une villa luxe au Bled il y a un truc qui ne va pas.

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manif qui sert a rien le 29/09/2026 à 03:05

le droit à l avortement est dans la constitution… je comprends pas le délire

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Kassos le 29/09/2026 à 02:42
Césarion a écrit le 28/09/2026 à 14h29

Informe toi sur un vrai média et tu sauras

Ben continue à lire les vrais médias, ne perd pas ton temps ici et ne nous casse plus les c.....

Adieu !

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Les Fachos Incultes le 29/09/2026 à 02:38

Des apprentis fascistes qui apprennent le métier de militant violent et décérébré au service du parti antisémite et mafieux LFI.

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Ces jeunes se font manipuler le 28/09/2026 à 23:38

Quand on voit des élus lfi danser et courir autour de feux de poubelles et appeler les collégiens à se soulever, c’est grave! mais la macronie avait appelé à voter pour eux et une partie des français ont voté pour eux...

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haaaa le 28/09/2026 à 21:05
Maitre_Capello a écrit le 28/09/2026 à 19h02

Minabilis maxima.
Si on comprend bien ce qui sort de ta bouillie de neurones, je suis donc le seul à poster ici sous je ne sais combien de pseudos, en dehors de toi, bien sûr, plus Ex Précisions et Calahan ?
On sait que vous êtes plusieur dans ta tête, mais là tu te surpasses.

Sinon, comme d'habitude, CINQ fautes en QUATRE mots. N'oublie donc pas de commenter le classement PISA.
fvsoap

enfin!!...il a craqué l'asticot:il est sorti de son terrier.de sa taupinière..il ne pouvait pas tenir longtemps..et il nous revient... avec ?avec?..on vous laisse savourer la cerise sur le gateau :il nous gratifie à présent d'une citation latine ,le lettré filandreux!il nous gâte ,l'animal rare!il nous joue les raffinés!les précieux!il reprend ses marottes ,l'empaillé ...ses tocs!..ses dénégations et ses premieres amours ortographiques d'enthomologiste...on te retrouve donc,capello-mio! toujours aussi c.n avec tes obsessions...nous voici rassurés:on t'attendait !bienvenue maître Capillaire (dit :pétrole âne):et surtout continues à liguer les rieurs de.. MON coté!

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Titus69 le 28/09/2026 à 20:24
Lyon intramuros a écrit le 28/09/2026 à 17h25

Curieusement que des lycées dans des communes de gauche .
LFI est derrière tout ça....d abord il y a eu les facs pas médecine ni ingénierie,, maintenant les lycées , pas le parc et tous ceux avec prepa, bientôt les écoles maternelles ....la régression...
Oh la jeunesse, relisez Félix EBOUE son discours a la jeunesse,, un guyanais créole au panthéon ou devrait le rejoindre sa femme..

On voit un maire de St Denis agir avec haut parleur.

Alors j'ai en tête les images du putsch au Mali car on voyait dans les rues la jeunesse chauffée à blanc par les futurs dictateurs. Un peu pareil dans toute bonne dictature ou on passe par une jeunesse qui ne déchiffre pas le fait qu'elle est "utilisée".

La masse est stupide après il y a aussi dedans les vrais meneurs qui savent qu'ils obtiendront un retour sur investissement (sonnant et trébuchant).

C'est aussi la raison pour laquelle on cherche depuis 50 ans à rendre cette jeunesse de plus en plus stupide car au final des jeunes incultes sont des jeunes utilisables à souhait. toujours bien garder les gens dans l'ignorance avec une seule source d'information, on a alors de soumis... et bizarrement LFI et le parti unique aiment passionnément les soumis quand on entend leurs attaques contre la liberté d'expression.

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ah ok le 28/09/2026 à 20:23
Césarion a écrit le 28/09/2026 à 14h29

Informe toi sur un vrai média et tu sauras

un vrai média c'est a dire ? un média avec lesquelles vous êtes d'accord ?

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mais dite merci le 28/09/2026 à 20:22
Heu.. a écrit le 28/09/2026 à 18h45

Comme par hasard ^^

Allez, demande à Marine de rendre l'argent, ça sera plus utile.

A Marine, le détournement dont elle est accusé ses d'avoir payé des collaborateurs au parlement européen pour bosser pour des projets en France, elle est cohérente, elle récupère l'argent donné à l'Europe et dont on en voit jamais la couleur pour les dépensés pour ses collaborateurs en France

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Mickey Mousse le 28/09/2026 à 19:41
Césarion a écrit le 28/09/2026 à 16h06

j'ai pas les infos je lui dis juste comment faire pour les avoir puisqu'il les demande.
je rends service quoi.
et toi tu fais quoi en m'interpellant?

T'interpeller, carrément ? Je demande juste comme tu as l'air si intelligent de nous éclairer tous, voilà tout.

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Maitre_Capello le 28/09/2026 à 19:02
cesar con a écrit le 28/09/2026 à 16h30

toujours aussi arrogant ,capello?

Minabilis maxima.
Si on comprend bien ce qui sort de ta bouillie de neurones, je suis donc le seul à poster ici sous je ne sais combien de pseudos, en dehors de toi, bien sûr, plus Ex Précisions et Calahan ?
On sait que vous êtes plusieur dans ta tête, mais là tu te surpasses.

Sinon, comme d'habitude, CINQ fautes en QUATRE mots. N'oublie donc pas de commenter le classement PISA.
fvsoap

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Ex Précisions le 28/09/2026 à 18:57

Avant on manifestait, point.
Aujourd'hui ils cassent ils brûlent ils envoient des feux d'artifices.
En plus ils ne savent même pas pourquoi ils font ça, c'est simplement qu'ils ont vu sur tok tok que des lycées le faisait...

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comme toujours le 28/09/2026 à 18:48
PAPE 1 MELENCHON 0 a écrit le 28/09/2026 à 18h33

Le pape, 1 million de français dans la rue.....aucune dégradation.....
Melenchon ouvre sa bouche, c est le chaos..mais lui n y va pas, il reste derrière...et envoie les jeunes au front.......comme les dictateurs....
Comme disent les jeunes, il est né avant la honte....

le dictateur mourra dans son lit

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que voilà le 28/09/2026 à 18:47
strogoff a écrit le 28/09/2026 à 18h33

cela rappelle curieusement la stratégie de Sourkov qui a fait voter Poutine en déclenchant le chaos (Pussy Riot dans la cathédrale Saint Sauveur) pour affoler les électeurs russes. Encourager nos agités permet de faire voter pour un pouvoir totalitaire (extrême gauche ou extrême droite). A qui profiterait cette extrémité ? la majorité des Français ne comprennent pas ce type de manipulation.

un bien beau commentaire pertinent ,humble et bien adouci:certain forumer a tiré enfin!leçon des reproches d'arrogance qu on lui tenait

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Heu.. le 28/09/2026 à 18:45
Courage a Nicolas qui va payer les dégâts.... a écrit le 28/09/2026 à 18h15

Je compatis avec ce maire qui fait ce qu il peut .....pour la population qui l a élu,, victime d une minorité bruyante et manipulee par certains LFIstes........y compris a BRON..

Comme par hasard ^^

Allez, demande à Marine de rendre l'argent, ça sera plus utile.

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PAPE 1 MELENCHON 0 le 28/09/2026 à 18:33

Le pape, 1 million de français dans la rue.....aucune dégradation.....
Melenchon ouvre sa bouche, c est le chaos..mais lui n y va pas, il reste derrière...et envoie les jeunes au front.......comme les dictateurs....
Comme disent les jeunes, il est né avant la honte....

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strogoff le 28/09/2026 à 18:33
et oui a écrit le 28/09/2026 à 17h30

la dictature des minorités hurlantes

cela rappelle curieusement la stratégie de Sourkov qui a fait voter Poutine en déclenchant le chaos (Pussy Riot dans la cathédrale Saint Sauveur) pour affoler les électeurs russes. Encourager nos agités permet de faire voter pour un pouvoir totalitaire (extrême gauche ou extrême droite). A qui profiterait cette extrémité ? la majorité des Français ne comprennent pas ce type de manipulation.

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Luxe de riches qui s ennuient... le 28/09/2026 à 18:29
Gabrielle Marie a écrit le 28/09/2026 à 18h00

Heureusement que Beaucoup d'autres jeunes
Bossent pendant leurs études, une jeune femme bac plus 4 en école de médecine travaille les dimanches et régulièrement 3 jeunes lycéens viennent aussi les dimanches.
Ma fille est ravie , ces jeunes ont un super état d'esprit , cela donne de l'espérance par rapport à ces sois disant révolutionnaires de pacotille
Aussi feignant que les syndicalistes de la cgt
Qui sont de grosses feignasses , dont le but est de détruire les entreprises et tout ce qui rend un peuple heureux de travailler .

+100000👍 mes 3 enfants ont dû travailler pour se payer leurs études, pas de manif, le week end ils travaillaient....
je les ai élevées seules, pas de vacances et pas de viandes tous les jours....
Après chacun prend ses responsabilités et doit assumer les conséquences de ses choix...

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Inadmissible le 28/09/2026 à 18:24

L'utilisation de jeunes (12-14 ans) pcomme chair à canon , par un pseudo parti potilique LFI , est totalement inadmissible
Parents responsable mobilisés -vous, ce sont vos enfants qu'on manipule, on les envoie à la MORT
Ce n'est pas ça la FRANCE

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bassta le 28/09/2026 à 18:22
Gabrielle Marie a écrit le 28/09/2026 à 17h52

Ça y est les gauchistes et cégétistes toxiques
Vont être de sortie , bien sûr certains jeunes
Sont tellement malléables et se laissent endoctriner par ces sectes infectes.

c'est pas bon pour le classement"Pisa" si leurs cerveaux sont déjà en grève à quelques semaines de la rentrée.

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Courage a Nicolas qui va payer les dégâts.... le 28/09/2026 à 18:15
Heu... a écrit le 28/09/2026 à 17h38

Première ville indiquée: Bron; maire LR...

Comment vous voulez qu'on vous prenne au sérieux?

Je compatis avec ce maire qui fait ce qu il peut .....pour la population qui l a élu,, victime d une minorité bruyante et manipulee par certains LFIstes........y compris a BRON..

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Gabrielle Marie le 28/09/2026 à 18:00

Heureusement que Beaucoup d'autres jeunes
Bossent pendant leurs études, une jeune femme bac plus 4 en école de médecine travaille les dimanches et régulièrement 3 jeunes lycéens viennent aussi les dimanches.
Ma fille est ravie , ces jeunes ont un super état d'esprit , cela donne de l'espérance par rapport à ces sois disant révolutionnaires de pacotille
Aussi feignant que les syndicalistes de la cgt
Qui sont de grosses feignasses , dont le but est de détruire les entreprises et tout ce qui rend un peuple heureux de travailler .

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Gabrielle Marie le 28/09/2026 à 17:52

Ça y est les gauchistes et cégétistes toxiques
Vont être de sortie , bien sûr certains jeunes
Sont tellement malléables et se laissent endoctriner par ces sectes infectes.

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lasuite le 28/09/2026 à 17:51
Mais en fait a écrit le 28/09/2026 à 13h43

Ils bloquent pour quelle raison ? À part mettre le bazar et ne pas bosser les cours ?

apres le bac a tout le monde, la licence pour tous, la semaine de 20H et la retraite a 35 ans . faut ben profiter de la vie

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Oui mais, le 28/09/2026 à 17:50
Césarion a écrit le 28/09/2026 à 16h06

j'ai pas les infos je lui dis juste comment faire pour les avoir puisqu'il les demande.
je rends service quoi.
et toi tu fais quoi en m'interpellant?

Si vous n'avez pas les infos ne jouez pas au plus fin en traitant une interrogation comme la plus crasse des ignorances. Quand on ne sait pas on se tait ou on demande mais on ne l'a ramène pas.

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non!!! le 28/09/2026 à 17:46
toujours a coté a écrit le 28/09/2026 à 16h53

essaie encore

touché et coulé!

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Heu... le 28/09/2026 à 17:38
Lyon intramuros a écrit le 28/09/2026 à 17h25

Curieusement que des lycées dans des communes de gauche .
LFI est derrière tout ça....d abord il y a eu les facs pas médecine ni ingénierie,, maintenant les lycées , pas le parc et tous ceux avec prepa, bientôt les écoles maternelles ....la régression...
Oh la jeunesse, relisez Félix EBOUE son discours a la jeunesse,, un guyanais créole au panthéon ou devrait le rejoindre sa femme..

Première ville indiquée: Bron; maire LR...

Comment vous voulez qu'on vous prenne au sérieux?

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3 sur 4 bien ouéj le 28/09/2026 à 17:38
Lyon intramuros a écrit le 28/09/2026 à 17h25

Curieusement que des lycées dans des communes de gauche .
LFI est derrière tout ça....d abord il y a eu les facs pas médecine ni ingénierie,, maintenant les lycées , pas le parc et tous ceux avec prepa, bientôt les écoles maternelles ....la régression...
Oh la jeunesse, relisez Félix EBOUE son discours a la jeunesse,, un guyanais créole au panthéon ou devrait le rejoindre sa femme..

ca va faire plaisir au maire de bron LR, de décines LR, de villeurbanne place publique.

des fois c'est dur de retenir la moquerie.

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et oui le 28/09/2026 à 17:30
Mickey Mousse a écrit le 28/09/2026 à 15h43

Mon fils n'est ni gauchiste ni LFISTE, pas plus que moi d'ailleurs, donc ne mélangeons pas tout. Pourtant il s'est fait courser et lacrimogé. Il y a 5% de mous du cerveaux qui se font instrumentaliser et qui font chier tout le monde. Instrumentaliser par qui ? Pourquoi ? On le sait tous...des cancers pour notre sociétée.

la dictature des minorités hurlantes

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Lyon intramuros le 28/09/2026 à 17:25
Titeuf a écrit le 28/09/2026 à 15h24

Un journaliste police justice sur LCI disait qu'il n'y avait pas de remontées du ministère sur les origines.

D'autres journalistes disent clairement que des élus LFI font la tournée des lycées (dont Louis Boyard le dealer) sur BFM par exemple.

LFI va dans les lycées pour des spectacles d'automne ?

Et oui même si on ne veut pas l'avouer vous avez bien beaucoup de profs LFI. Et on sait parfaitement que les militants LFI font du prosélytisme ... donc en classe cela doit être pareil.

Ce qu'on sait car on a eu des cas:
- une prof de français voulant travailler sur le livre d'assa Traore qui dit la police tue,
- ceux qui veulent imposer des minutes de silence pour Gaza (et s'attaque aux juifs)
Des profs sifflant les minutes de silence pour la petite philippine aussi.

Ne pas laisser croire qu'on a des profs neutres qui n instrumentilisent pas la jeunesse... certains illuminés sont pire que leur vieux gourou ex sénateur millionnaire.

Curieusement que des lycées dans des communes de gauche .
LFI est derrière tout ça....d abord il y a eu les facs pas médecine ni ingénierie,, maintenant les lycées , pas le parc et tous ceux avec prepa, bientôt les écoles maternelles ....la régression...
Oh la jeunesse, relisez Félix EBOUE son discours a la jeunesse,, un guyanais créole au panthéon ou devrait le rejoindre sa femme..

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CQQFD69! le 28/09/2026 à 17:16

Presque que dans des communes socialo-communistes.

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Heu... le 28/09/2026 à 17:01
octobre ca va etre chaud a écrit le 28/09/2026 à 16h23

C’est peut-être le début d’une véritable révolte populaire Avec le mouvement du 17 octobre et la mobilisation des lycéens qui commence à se faire entendre une nouvelle dynamique de contestation pourrait émerger Face à la baisse du pouvoir d’achat et aux difficultés quotidiennes il est temps que le peuple reprenne la parole et se mobilise pour défendre ses droits et sa dignité La jeunesse se mobilise le peuple doit se faire entendre Les lycéens les travailleurs et tous les citoyens concernés peuvent unir leurs voix pour réclamer un véritable changement Le pouvoir d’achat nous ne devons pas attendre qu’on nous le rende nous devons nous organiser collectivement pour le reconquérir dans une mobilisation massive pacifique et déterminée rappelle vous le mouvement du CPE

Si vous voulez vous battre pour votre pouvoir d'achat, levez vous le matin pour aller travailler.

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toujours a coté le 28/09/2026 à 16:53
cesar con a écrit le 28/09/2026 à 16h30

toujours aussi arrogant ,capello?

essaie encore

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Tintin le 28/09/2026 à 16:49
octobre ca va etre chaud a écrit le 28/09/2026 à 16h23

C’est peut-être le début d’une véritable révolte populaire Avec le mouvement du 17 octobre et la mobilisation des lycéens qui commence à se faire entendre une nouvelle dynamique de contestation pourrait émerger Face à la baisse du pouvoir d’achat et aux difficultés quotidiennes il est temps que le peuple reprenne la parole et se mobilise pour défendre ses droits et sa dignité La jeunesse se mobilise le peuple doit se faire entendre Les lycéens les travailleurs et tous les citoyens concernés peuvent unir leurs voix pour réclamer un véritable changement Le pouvoir d’achat nous ne devons pas attendre qu’on nous le rende nous devons nous organiser collectivement pour le reconquérir dans une mobilisation massive pacifique et déterminée rappelle vous le mouvement du CPE

Et oui, le peuple est souverain, comme toujours. Il faut que sa voix soit au minimum entendue.

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Aucun rapport le 28/09/2026 à 16:45
Césarion a écrit le 28/09/2026 à 16h06

j'ai pas les infos je lui dis juste comment faire pour les avoir puisqu'il les demande.
je rends service quoi.
et toi tu fais quoi en m'interpellant?

Lyon mag étant un vrai média, votre info est donc bidon.

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Oui mais, le 28/09/2026 à 16:34
Césarion a écrit le 28/09/2026 à 14h29

Informe toi sur un vrai média et tu sauras

Selon vous, qu'est ce qu'un vrai média ? Et tant qu'à faire, gagnons du temps, expliquez nous pour quelles raisons ces gosses bloquent les lycées. À part bien sûr foutre le bazar et glandouiller. Nous sommes tout ouï....

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cesar con le 28/09/2026 à 16:30
Césarion a écrit le 28/09/2026 à 16h06

j'ai pas les infos je lui dis juste comment faire pour les avoir puisqu'il les demande.
je rends service quoi.
et toi tu fais quoi en m'interpellant?

toujours aussi arrogant ,capello?

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octobre ca va etre chaud le 28/09/2026 à 16:23

C’est peut-être le début d’une véritable révolte populaire Avec le mouvement du 17 octobre et la mobilisation des lycéens qui commence à se faire entendre une nouvelle dynamique de contestation pourrait émerger Face à la baisse du pouvoir d’achat et aux difficultés quotidiennes il est temps que le peuple reprenne la parole et se mobilise pour défendre ses droits et sa dignité La jeunesse se mobilise le peuple doit se faire entendre Les lycéens les travailleurs et tous les citoyens concernés peuvent unir leurs voix pour réclamer un véritable changement Le pouvoir d’achat nous ne devons pas attendre qu’on nous le rende nous devons nous organiser collectivement pour le reconquérir dans une mobilisation massive pacifique et déterminée rappelle vous le mouvement du CPE

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Césarion le 28/09/2026 à 16:06
Mickey mousse a écrit le 28/09/2026 à 15h22

Informe nous Césarion, cela m'intéresse car mon fils était au milieu de tout ce bazar

j'ai pas les infos je lui dis juste comment faire pour les avoir puisqu'il les demande.
je rends service quoi.
et toi tu fais quoi en m'interpellant?

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Mickey Mousse le 28/09/2026 à 15:43
Rlb a écrit le 28/09/2026 à 14h31

Le gazage ne peut leur faire que du bien.
Enfants d'ultras gauchistes.

Mon fils n'est ni gauchiste ni LFISTE, pas plus que moi d'ailleurs, donc ne mélangeons pas tout. Pourtant il s'est fait courser et lacrimogé. Il y a 5% de mous du cerveaux qui se font instrumentaliser et qui font chier tout le monde. Instrumentaliser par qui ? Pourquoi ? On le sait tous...des cancers pour notre sociétée.

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Mickey mousse le 28/09/2026 à 15:28
branleurs professionnels a écrit le 28/09/2026 à 14h32

dès l'école primaire ; les futures élites lfistes

mon fils était au milieu de ce bazar est a eu très peur, malheureusement pour 5% de personnes aux convictions discutables, on gaz tous les Lycéens. Il n'est ni gauchiste ni Lfiste, pas plus que moi.

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