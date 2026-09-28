Tentatives de blocage dans quatre lycées de l’Est lyonnais, six interpellations

Les mobilisations ont débuté avant 8 heures devant les lycées Jean-Paul-Sartre à Bron, Charlie-Chaplin à Décines-Charpieu, Robert-Doisneau à Vaulx-en-Velin et Frédéric-Faÿs à Villeurbanne.

À la mi-journée, les autorités faisaient état d’au moins six interpellations, , selon le Progrès. Elles sont notamment liées à des jets de projectiles en direction des forces de l’ordre à Bron et Villeurbanne, ainsi qu’à un feu de poubelle à Bron.

À Villeurbanne, une lycéenne a été prise en charge par les secours après avoir été incommodée par des gaz lacrymogènes utilisés par les forces de l’ordre.