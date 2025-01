Près de Lyon : les travaux débuteront à l’automne pour le lycée de Meximieux

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé ce mercredi que les travaux du futur lycée de Meximieux, dans l’Ain, seraient lancés en septembre 2025.

L’établissement, d’une capacité de 1200 élèves, ouvrira ses portes en septembre 2027.

D’une superficie de 8 530 m², le futur lycée de Meximieux sera réparti sur trois niveaux, avec des espaces adaptés à l’enseignements général, technologique et à la classe ULIS. Les élèves bénéficieront de salles de cours banalisées, de salles de travaux pratiques, de salles informatiques, ainsi que de bureaux et d’espaces d’études.

Un bâtiment de restauration scolaire d’une capacité de 385 places sera également construit, avec une cuisine de production capable de préparer 900 repas par jour pour les élèves et le personnel.

"Le projet prendra en compte les enjeux environnementaux et la construction intégrera des matériaux écologiques tels que des façades en ossature bois et des systèmes d’isolation performants. Un système de chauffage à base de granulés bois, ainsi que des panneaux photovoltaïques, permettront de réduire l'empreinte carbone du lycée. Des équipements de récupération des eaux de pluie et des installations hydro-économes compléteront les mesures écologiques mises en place", indique la Région dans un communiqué.

Ce projet d’envergure coûtera 50 millions d’euros.