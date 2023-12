Expérimentation dans les lycées : la Région dévoile ses uniformes

Suite à la venue de Gabriel Attal, ministre de l’Education nationale, en septembre dernier, Laurent Wauquiez avait émis l’idée d’une expérimentation de l’uniforme dans certains établissements. Le ministre ayant répondu favorablement à la requête, la Région Auvergne-Rhône-Alpes adoptera dans 5 lycées le port de l’uniforme.

Les 5 établissements ont été choisis dans des registres divers tels que le public, le privée, le général, le professionnel, urbain ou rural.

"L’uniforme permet de gommer les différences sociales", affirme le président du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes.

En effet, l’uniforme permettrait de diminuer les différences entre les classes sociales et le harcèlement scolaire. L’objectif second de la Région serait de créer une fierté d’appartenance à son établissement pour développer "un état d’esprit qui soit en équipe, qui soit collectif", poursuit-il. L’uniforme serait également une forme de soulagement pour les professeurs sur la question de la laïcité, en éteignant tout débat sur les tenues acceptées ou non.

Laurent Wauquiez préfère tester avant d’imposer une tenue pour être sûr que l’uniforme réponde bien aux objectifs de la Région.

L’uniforme sera composé d’un pull et d’un polo bleu marine, portant le logo de la Région, du lycée et du drapeau de la France. Les tenues sont faites à 100% en Auvergne-Rhône-Alpes. L’entreprise Enitex, qui avait fourni les masques durant l’intense période de COVID dans la région, collabore encore une fois en fournissant les tissus.

Dès la rentrée prochaine, les 3000 élèves concernés recevront un lot de 3 polos et 2 pulls pour un total de 224 euros pris à 100% en charge par la Région, afin de soulager le pouvoir d’achat des familles.

En septembre prochain, la liste complète des futurs établissements partenaires sera diffusée. En fin d’année 2024, la Région Auvergne-Rhône-Alpes fera un premier bilan de cette expérimentation grâce aux retours des familles, des élèves et des établissements.