Réunions de mi-mandat bidonnées ? L'opposition demande des comptes à la Ville de Lyon

Le maire écologiste a organisé des réunions de mi-mandat dans tous les arrondissements afin de présenter les actions réalisées et celles à venir, mais aussi écouter les doléances des riverains.

Un petit exercice de communication dont l'organisation aura coûté la bagatelle de près de 85 000 euros.

Mais si les Verts sont ravis d'avoir organisé ce rendez-vous, l'opposition est plus circonspecte.

Outre le fait que ces réunions ont réuni au total quelques centaines de personnes, Béatrice de Montille a pointé du doigt ce jeudi lors du conseil municipal le côté "un peu préparé" de l'exercice.

L'élue LR a évoqué une "mise en scène avec des jeunes félicités pour leur courage de prendre la parole en public" et a estimé qu'ils avaient curieusement souvent le micro pour "orienter le débat avec les premières prises de parole". Et de regretter aussi que de nombreux habitants venus échanger sont systématiquement repartis sans avoir pu parler. Sans oublier les "questions sans réponse sur les tags et l'ultragauche".

"C'est une mascarade qui m'a dégoûtée", annonce Béatrice de Montille, évoquant des réunions "en inadéquation avec la posture moralisatrice que vous aimez tant adopter".

Et de conclure en posant une question : "Une partie des intervenant est choisie et motivée par l'agence de com'. Est-ce vraiment éthique ?"

Il revenait à Chloë Vidal, adjointe au maire de Lyon chargée de la Démocratie participative de répondre. Elle débutait par une pirouette rhétorique pour affaiblir le point de vue de l'orateur adverse en évoquant le soutien des Républicains à la loi Immigration. Puis lisait un texte déjà préparé, ce qui rend définitivement les échanges au conseil municipal pas franchement intéressants et vivants.

"Les jeunes dont vous vous félicitiez de la présence font partie des personnes que le prestataire est allé chercher. Ca fait partie du travail d'"aller vers" et de mobilisation", reconnaissait Chloë Vidal, qui se félicitait d'avoir organisé "ce travail de mi-mandat qui a permis de nourrir le dialogue entre les Lyonnais et leurs représentants".

Et l'adjointe teasait même une "future démarche d'évaluation participative avec la construction par les habitants d'une boussole du bien-être pour inscrire les enjeux communs prioritaires à l'agenda politique municipal".