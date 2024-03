Chloë Vidal : "Nécessaire qu'il y ait une réelle prise en compte de la parentalité des élus"

Co-autrice d'une tribune dans Le Monde invitant à légiférer autour de la maternité/paternité des élus, l'adjointe au maire de Lyon Chloë Vidal se saisit d'un sujet qu'elle connaît bien : "Je suis maman depuis le début du mandat, j'ai eu deux enfants en trois ans. J'ai rencontré un certain nombre de difficultés qui m'ont permis de comprendre que le système n'est pas fait pour prendre en compte la parentalité des élus".

L'écologiste souhaite "que la question, qui était invisibilisée, intègre complètement la question du statut de l'élu" car il est "nécessaire qu'il y ait une réelle prise en compte de la parentalité des élus".

Chloë Vidal estime que la plupart des adjoints et maires n'ont pas la possibilité de garder une activité professionnelle à côté de leur mandat et qu'il ne doit pas "perdre l'intégralité de ses revenus et se retrouve sans ressource du jour au lendemain".

En charge de la Démocratie participative, et donc du budget participatif, l'adjointe avance sur le projet phare retenu par la Ville de Lyon, à savoir la végétalisation de la place Bellecour. "On vient de recueillir trois propositions que l'on va examiner. L'enjeu c'est d'arriver à porter un nouveau regard sur la place avec l'installation temporaire", conclut Chloë Vidal.

00:00 Elue et maman

06:27 Chargés de mission/Perquisitions Hôtel de Ville

07:47 Budget participatif

11:50 Dessins de presse