Des couches entièrement compostables expérimentées dans plusieurs crèches lyonnaises

"La couche compostable ressemble en tous points à une couche-bébé jetable, à la différence qu’elle est entièrement saine pour les enfants et ne comporte aucun perturbateur endocrinien." Ce projet de couches entièrement compostables a été lancé en ce mois de novembre dans 10 crèches lyonnaises avec l’objectif de collecter et de composter durant 9 mois près de 200 000 couches.

"Cela représente 30 tonnes de déchets qui seront détournés des ordures ménagères et revalorisés", assurent la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon à l’origine du projet qui prendra fin en juillet prochain.

Les couches en question, développées par les entreprises Mundao et Cellulose de Brocéliande, seront collectées et traitées par la Métropole de Lyon en association avec les Alchimistes et sa plateforme à Vénissieux. Après des analyses, le compost sera distribué à des agriculteurs locaux.

On se souvient que la municipalité écologiste avait échoué dans son projet de couches lavables avec un retour d’expérience peu encourageant des personnels des crèches. Reste à savoir s’ils seront plus réceptifs concernant l’utilisation des couches compostables.

Les 10 crèches concernées :

Lyon 8 :

Crèche de Laprade – 30 berceaux

Crèche Ranvier – 45 berceaux

Crèche Viviani – 45 berceaux

Crèche Delore – 60 berceaux

Crèche Weill – 40 berceaux

Crèche Saint-Mathieu – 35 berceaux

Crèche Saint-Maurice – 30 berceaux

Lyon 3 :

Crèche Rochaix 1 – 50 berceaux

Crèche Rochaix 2 – 48 berceaux

Crèche Boileau – 90 berceaux