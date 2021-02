La circulation inter-files des deux-roues motorisés, c’est terminé dans le Rhône !

Les motards ne peuvent désormais plus circuler entre deux files de voitures. L’expérimentation, menée depuis 2016, n’a pas été concluante selon la Sécurité Routière qui a annoncé son arrêt la semaine dernière. La pratique était autorisée jusqu’à maintenant sur les routes de plusieurs départements : le Rhône mais également l’Ile-de-France, la Gironde et les Bouches-du-Rhône.



Le bilan de l’expérimentation n’a au final pas été celui attendu puisqu’un rapport de la Cerma (Centre d’études et d’expertises sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement) a estimé que les conclusions ne permettaient pas "de pouvoir intégrer aujourd’hui la circulation inter-file dans le code de la route". Certaines données ont notamment montré que les accidents des deux-roues n’étaient pas moins importants dans le cadre du test ; ils ont même parfois été plus nombreux que sur les autres routes.



Une nouvelle expérimentation pourrait cependant voir le jour avec une nouvelle méthode d’analyse ; elle doit prochainement être validée par le Conseil d’État.