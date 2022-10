Lyon : fin de l’expérimentation des urinoirs publics

L’expérimentation des urinoirs inclusifs a pris fin le 26 septembre dernier avec au bout la disparition progressive de ces installations qui avaient beaucoup fait parler, notamment celles sur la place Louis Pradel inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Ces toilettes publiques, mises en place par la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon, ont aujourd’hui complètement disparu à l’issue de ce test ayant duré six mois. Ce sont 362 500 utilisateurs qui ont utilisé ces urinoirs inclusifs pour une économie d’eau de 435 000 litres. "Suite à une enquête des usagers de 3 semaines, 94% des répondants sont satisfaits des emplacements actuels des sanitaires et la quasi-totalité jugent l'état de propreté très bon. Les dégradations qui ont pu avoir lieu étaient rapidement réparées par notre prestataire", avait déclaré sur Twitter Bruno Bernard.

"Cette expérimentation souligne la demande de sanitaires et de la nécessité de concilier contraintes urbanistiques, inclusivités & écologie dans les solutions proposées. Loin des polémiques, il y a un besoin sanitaire. Nous allons travailler avec ces résultats pour y répondre", avait ajouté le président de la Métropole de Lyon sans donner plus de précisions sur la suite de ce projet dont le financement s’élevait à 140 000 euros.