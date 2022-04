Urinoirs place Louis-Pradel : Lyon peut-elle vraiment être déclassée par l’UNESCO ?

Personne ne remet en cause la présence de sanitaires en ville, mais les emplacements choisis par la mairie et la Métropole agacent. Surtout ceux de la place Louis-Pradel, situés en plein milieu du site très passant, à quelques mètres de l’Opéra de Lyon.

Les élus d’opposition y vont également de leurs petits commentaires pour tacler les écologistes. Et une crainte revient parfois : celle de voir l’UNESCO réagir car la place Louis-Pradel fait partie du secteur inscrit au patrimoine mondial.

Fouziya Bouzerda rappelle que lorsqu’elle était adjointe au maire de Lyon chargée du Commerce, "(elle n’avait) pas pu installer un marché bio une fois par semaine sur la place Pradel protégée. Allô l’ABF ? À ce rythme l’Unesco va nous virer du classement".

L’élu centriste Christophe Geourjon relayait également la photo des urinoirs en rappelant que Lyon est la "ville lumière et ville du patrimoine mondial de l’UNESCO".

Alors, Grégory Doucet et Bruno Bernard peuvent-ils vraiment compromettre la présence de Lyon dans la liste du patrimoine mondial où elle figure depuis 1998 ?

L’UNESCO demande effectivement aux sites ou villes retenus d’intégrer la gestion patrimoniale aux projets urbains. Quant à la zone tampon, définie tout autour du périmètre du site historique, elle "invite à considérer une lecture culturelle et patrimoniale du territoire de la ville contemporaine au-delà du site historique".

Peut-on considérer que des urinoirs facilement déplaçables peuvent remettre en cause tout le standing de Lyon ? Il faut rappeler que le secteur lyonnais inscrit comprend la colline de Fourvière, le Vieux-Lyon, la colline de la Croix-Rousse et la Presqu’île, à l’exception de Carnot, Perrache, Sainte-Blandine et Confluence.

Des précédents

Les déclassements par l’UNESCO sont rarissimes et bien souvent précédés d'avertissements. Le plus récent remonte à l’été 2021 et concerne Liverpool en Angleterre. Son port a disparu de la liste du patrimoine mondial car les élus locaux avaient voté des projets de grands immeubles et d’un nouveau stade de football pour le club d’Everton.

En 2009, la vallée de l’Elbe en Allemagne subissait le même sort à cause d’un projet de pont routier. Et en 2007, le sanctuaire de l’oryx arabe à Oman était le premier à subir les foudres de l’UNESCO car le gouvernement y lançait un projet de prospection d’hydrocarbures.

Trois déclassements depuis 1972, et tous pour des projets lourds, irréversibles. Loin, très loin des trois petits urinoirs de la place Louis-Pradel.

Il n’est toutefois pas interdit de penser que les architectes des Bâtiments de France, invoqués par Fouziya Bouzerda dans son tweet, ne viennent rappeler à l’ordre les écologistes. Leur rôle est notamment de veiller à ce que les abords des monuments et secteurs sauvegardés soient préservés. Si le marché bio de l'ancienne adjointe de Gérard Collomb avait été refusé à l'époque, on imagine mal les ABF valider des urinoirs ouverts.