UNESCO : la Ville de Lyon présente son nouveau plan de gestion pour 2024-2030

Ce vendredi, Sylvain Godinot, adjoint à la transition écologique et au patrimoine culturel à la Mairie de Lyon a présenté le nouveau plan de gestion pour la période allant de 2024 à 2030 qui prend en compte les enjeux du XXIème siècle dont le réchauffement climatique.

Cette révision du précédent plan s’articule en 4 axes stratégiques qui ont été voté au Conseil Municipal du 30 mai dernier et l’enjeu est de taille. Protection, conservation et mise en valeur du patrimoine sont les maitre-mots de ce plan en 13 actions.

Préserver l’habitable

"Nous sommes le plus grand site de l’UNESCO habité", déclare Sylvain Godinot. En effet, le site de Lyon comprend 427 hectares et 300 hectares de zone dite tampon qui entoure le périmètre délimité par l’UNESCO.

Pour assurer la préservation du patrimoine tout en conservant son caractère habitable, l’action n°7 du plan de gestion vise à harmoniser ces deux points. Plusieurs réunions ont été organisés avec notamment les habitants du 5ème arrondissement de Lyon afin de comprendre leurs attentes.

"Nous allons diversifier les offres pour désengorger les sites les plus touristiques", explique Cécilia Prudhomme, directrice de Visitez Lyon.

Dans le viseur se trouve le secteur du Vieux-Lyon victime de nuisances sonores et de dégradations importantes dont se plaignent les habitants. Certains d’entre eux ont pu rencontrer des touristes afin d’échanger sur la vie du quartier.

Les riverains ont notamment pu échanger avec des touristes. "Dès la semaine prochaine et pendant quatre mois, quatre agents de mobilités seront présents dans les rues du Vieux-Lyon afin de faire respecter les bonnes pratiques", complète la directrice.

Outre les touristes, des actions de médiation seront adressées aux Lyonnais afin de les renseigner sur la valeur patrimoniale du lieu qu’il habite. Elles viseront également à renforcer l’accessibilité et les mesures pour lutter contre le réchauffement climatique.

Assurer la préservation éternelle du site

La place de Lyon dans le patrimoine de l’UNESCO lui permet au-delà du titre, de rendre la ville pérenne. Pour Sylvain Godinot, cela passe par la lutte contre le dérèglement climatique qui impacte fortement les bâtisses.

C’est dans cette optique que le nouveau plan de gestion prévoit entre autres le développement d’action de végétalisation et l’amélioration de l’habitabilité des bâtiments. "D’ici la fin du mandat, nous devrions avoir des arbres sur la place Saint-Jean", confirme Philippe Carry, adjoint à la mairie du 5ème.

Ces mesures déjà présentes sur le Vieux-Lyon vont s’étendre avec la mise en place du nouveau Site Patrimonial Remarquable (SPR). « Il nous fallait l’étendre aux entités Renaissance et Presqu’île pour élaborer les outils de gestion à la préservation et la mise en valeur », explique Béatrice Vessilier, vice-présidente de la Métropole de Lyon en charge de l’urbanisme et du cadre de vie.

La Métropole qui était présente alors qu’elle approuvera le plan uniquement au prochain conseil en septembre.