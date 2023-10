UNESCO : classée ville des arts numériques, Lyon devient ville littéraire sous impulsion des Verts

Ce mardi, Grégory Doucet annonce avoir demandé et obtenu le changement de classification de Lyon au sein du patrimoine de l'UNESCO.

Dans une interview à Tribune de Lyon, le maire EELV explique que désormais, Lyon n'est plus une ville des arts numériques, mais une ville de la littérature. C'est la première fois qu'une commune change de catégorie auprès de l'UNESCO.

La décision est évidemment politique. Les arts numériques (musiques, jeu vidéo, design, arts graphiques...) avaient une dimension économique forte, chère à Gérard Collomb qui rêvait de faire de Lyon un pôle européen voire mondial, en attirant toujours plus de grands noms.

Une vision que les écologistes ne partagent pas. D'où ce changement autorisé par l'UNESCO et cette lumière désormais projetée sur d'autres pratiques moins tape-à-l'oeil.

Lyon récompensée par l’Unesco pour son excellence culturelle



Le label Ville littérature, c'est une vraie reconnaissance de notre engagement en faveur de la création. Entre héritage et modernité, nous maintenons une exigence pour nos structures, programmations et enseignements.👇 pic.twitter.com/HWDgEQoPPy — Grégory Doucet (@Gregorydoucet) October 31, 2023

"On avait envie de donner une plus grande importance à la lecture et à la littérature, indique Grégory Doucet à nos confrères. On a aussi la Villa Gillet qui est très active, et pas seulement au moment du Littérature Live Festival. On a deux autres grands événements consacrés au livre : Quais du Polar qui est une sacrée référence, où l’on rencontre des auteurs de toute la planète. Il y a le Lyon BD qui est aussi un magnifique événement. Sans avoir l’ambition de détrôner Angoulême, Lyon reste une grande ville de BD, avec des auteurs et des acteurs lyonnais très engagés comme l’Épicerie Séquentielle. Ça avait du sens pour nous de candidater".

Charge désormais à la Ville de Lyon de faire en sorte de faire vivre cette nouvelle labellisation au-delà de la simple reconnaissance internationale de l'UNESCO. Car combien de Lyonnais peuvent se targuer honnêtement d'avoir été au courant que leur ville était classée dans la section des arts numériques depuis des années ?