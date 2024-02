Le virage à 180 degrés d'une aide-soignante devenue pâtissière à Lyon

Maman de 7 enfants, Zineb Mihouhj a ouvert Soyons Choux, une boutique spécialisée (comme son nom l'indique) dans les choux. "Le pistache, c’est le best-seller. On a aussi le citron yuzu avec un peu de citron vert. Vous avez le fruit de la passion, mangue et noix de pécan, il cartonne aussi, avec un crémeux à l’intérieur et une mousseline que je travaille", explique la pâtissière dont le parcours est pour le moins singulier.

Zineb Mihouhj quitte en effet son métier d'aide-soignante pour se consacrer à la pâtisserie afin de prendre soin des gens autrement. Ce virage à 180 degrés vient avant tout de...