Enquête pour proxénétisme : la gérante d'un bar à hôtesses du Vieux-Lyon incarcérée

Dans l'ambiance tamisée du French Kiss, bar à champagne et hôtesses du quai Romain-Rolland, semblent s'être déroulés des faits des moins recommandables. La maison, dont les maîtres-mots sont "séduction, discrétion et accueil chaleureux" a en effet offert à ses clients un accueil des plus... chaleureux, ou du moins enthousiaste : soupçonné de proxénétisme aggravé, blanchiment et escroquerie, l'établissement coquin est au coeur d'une enquête, déjà à l'origine de cinq arrestations le dimanche 10 décembre et à la mise en examen de trois personnes dont la gérante de l'établissement, selon Le Progrès.

L'opération-choc aurait donné lieu, lors de la perquisition, à la saisie de 500 000€, à la détention provisoire de la gérante et au contrôle judiciaire des deux autres personnes mises en examen : l'enquête se poursuit en commission rogatoire, mais pour l'instant cinq prostituées seraient considérées comme victimes de proxénétisme.

La gérante du club, qui propose des services allant du striptease au massage en nuisette ou lingerie, fait face à des risques de peine allant jusqu'à 10 ans de prison pour proxénétisme aggravé.