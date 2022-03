Ils forçaient des adolescentes à se prostituer : quatre individus interpellés à Lyon

L'enquête a débuté début janvier, après la disparition inquiétante d'une jeune fille de 17 ans, vivant dans un foyer, accompagnée d'une autre jeune fille du même âge.

Les premiers éléments recueillis ont rapidement confirmé la présence des deux mineures sur des sites internet liés à la prostitution. La police a alors pu identifier plusieurs clients ainsi que quatre proxénètes présumés. Ces derniers sont soupçonnés d'avoir fourni des logements et du matériel et d'avoir assuré les transports, tout en récupérant l'argent que les jeunes filles, âgées entre 15 et 18 ans, gagnaient en se prostituant. Des faits qui se seraient déroulés entre novembre et décembre dernier.

Agés de 23 à 36 ans, les quatre suspects ont été interpellés et présentés au parquet vendredi, en vue de l'ouverture d'une information judiciaire. Deux des proxénètes présumés ont été placés en détention provisoire. Les deux autres ont été placés sous contrôles judiciaire. Tous ont été mis en examen pour proxénétisme aggravé sur mineures de 18 ans.