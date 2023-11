Attaque d’une conférence sur la Palestine à Lyon : un militant d’ultra droite incarcéré

Ce lundi, le militant d’ultradroite qui avait été arrêté samedi lors de l’attaque d’une conférence sur la Palestine dans le Vieux Lyon a été mis en examen et placé en détention provisoire. Âgé de 26 ans, il était porteur d’une batte de baseball en bois, d’un poing américain, d’un protège-dents et de deux serflex lors de son arrestation près de la Maison des Passages qui avait été prise d’assaut par une cinquantaine de personnes. L’homme, poursuivi pour violences aggravées et dégradations en réunion, avait nié les faits. Mais les investigations ont permis de confirmer sa proximité avec la mouvance ultradroite lyonnaise.

Dans un nouveau bilan publié ce lundi soir, le parquet de Lyon indique que sept personnes avaient été blessées dont trois avaient été hospitalisées. Le SAMU de Lyon avait été envoyé sur place pour porter les premiers secours.

Une information judiciaire a par ailleurs été ouverte des chefs de “violences aggravées par trois circonstances, dégradations volontaires commises en réunion, participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences ou de dégradations et participation à une association de malfaiteurs”.

L’enquête se poursuit pour retrouver les autres mis en cause dans cette attaque revendiquée par le groupuscule d’ultradroite "Guignol Squad". Un collectif qui serait né en 2019 dans la capitale des Gaules, lors du mouvement des Gilets Jaunes.