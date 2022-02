Urinoirs de la Guillotière à Lyon : "Un défilé de bites sous mes fenêtres"

Depuis deux semaines, des urinoirs ouverts sont disséminés dans les rues afin de permettre aux squatteurs de la place Gabriel-Péri de se soulager sans avoir à rentrer chez eux, ou à le faire contre un mur.

Une solution temporaire imaginée par la Ville de Lyon et qui fait polémique. Nathalie Balmat, du collectif La Guillotière en Colère, reconnaît qu'il "n'y a pas de solution miracle, sauf des trucs un peu fermés".

"Les femmes sont complétement exclues, elles doivent toujours aller pisser entre deux voitures, ou dans un café. Je suis vachement choquée de ce qui a été réalisé. Il faut que ce soit un minimum caché. Dans toutes les villes, je n'ai jamais vu un urinoir comme ceux proposés par la mairie", poursuit l'habitante de la Guillotière.

Le premier problème, c'est la promiscuité. "Nous avons énormément de retours, y compris de gens qu'on ne connait pas, note Nathalie Balmat. 'Ils se foutent de notre gueule', 'Il y a un défilé de bites sous mes fenêtres'... Il faut vraiment avoir envie d'uriner pour sortir sa bite devant le Super U".

L'autre souci, c'est que le maire Grégory Doucet a choisi ce système d'urinoirs pour lutter contre les mictions contre les murs. Sauf que la plupart des appareils sont vite pleins et fuient. "Ça déborde à certains endroits, les abords sont crades. Les mecs sur qui ça revient sur les pompes, ils retournent pisser contre les murs", analyse Nathalie Balmat.

Pour la Guillotière en Colère, cela relève d'un "problème d'éducation pour la municipalité". "Je n'arrive pas à comprendre le cheminement. Les urinoirs sont à 90% sous des fenêtres. Un bac a compost, un bac à verre et un urinoir dans ma rue, il n'y a aucune forme d'empathie. Ca contribue au fait que les gens du quartier se sentent abandonnés", conclut-elle.

La Ville de Lyon défend ce choix d'urinoirs de festival par le fait qu'ils sont faciles à déplacer. "On a des riverains qui nous disent que ce n'est pas du tout le bon endroit et on le déplace quelques mètres plus loin. On s'adapte tout le temps à l'actualité du quartier", nous expliquait récemment la maire EELV du 7e arrondissement, Fanny Dubot.

Contactée, la mairie n’a pas pris le temps de nous expliquer comment fonctionne le processus de déplacement des urinoirs sur la base de remontées d’habitants. Qui contacte la Ville, comment, combien faut-il d’avis avant de décaler l’urinoir ?