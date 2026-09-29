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Quatre lycées touchés par des incidents près de Lyon : à Villeurbanne, la situation a complètement dégénéré

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Quatre lycées touchés par des incidents près de Lyon : à Villeurbanne, la situation a complètement dégénéré
Capture d'écran TikTok

Ce lundi, plusieurs établissements ont en effet été concernés par des tentatives de blocage, avec des incidents plus importants au lycée Frédéric-Faÿs de Villeurbanne.

La journée de mobilisation de ce mardi pourrait être particulièrement surveillée dans la métropole de Lyon. Quatre lycées de la métropole de Lyon — à Villeurbanne, Bron, Décines-Charpieu et Vaulx-en-Velin— ont été concernés ce 28 septembre par des tentatives de blocage. À Villeurbanne, la situation a pris une tournure plus tendue dans la matinée.

Des mortiers tirés dans l’enceinte du lycée

Des individus encagoulés auraient notamment pénétré dans le lycée Frédéric-Faÿs avant de tirer des mortiers d’artifice depuis l’un des étages de l’établissement. Des images diffusées sur les réseaux sociaux témoignent également de dégradations et d’explosions à l'intérieur du bâtiment.

La situation s’est ensuite déplacée aux abords du lycée. Un projectile aurait été lancé en direction des forces de l’ordre, qui ont fait usage de gaz lacrymogène. Plusieurs personnes ont été légèrement blessées au cours des incidents, selon des sources sécuritaires.

Une lycéenne asthmatique, fortement incommodée par les gaz lacrymogènes, et a notamment dû être prise en charge par les secours, précise nos confrères du Progrès. Une autre personne apparaît aussi avec la tête bandée sur une vidéo tournée sur place. Si l’hypothèse d’une élève blessée par un tir de LBD a circulé, les sources sécuritaires ne confirment pas qu’un tel tir soit à l’origine des blessures constatées.

Une journée sous surveillance ce mardi

Ces incidents interviennent surtout à la veille d’une journée nationale de mobilisation. Des blocages de lycées sont attendus ce mardi 29 septembre dans plusieurs villes de France, parallèlement au mouvement de grève dans la fonction publique.

Dans la métropole lyonnaise, la vigilance devrait donc être de mise après les événements de lundi. Certains individus auraient déjà fait part de leur intention de recommencer ce mardi.

La diffusion sur les réseaux sociaux de nombreuses vidéos montrant des affrontements et des blocages de lycées dans différents départements est également évoquée pour expliquer cette montée des tensions.

@lila13652 #lycee #villeurbanne ♬ sonido original - Andrew

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blocus

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40 commentaires
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Restez bloqué au 20ème siècle ? le 29/09/2026 à 18:26
et surtout a écrit le 29/09/2026 à 10h25

du nivellement par la base ; et cela fonctionne parfaitement ; il est très facile de faire brailler des illettrés incultes et de leur faire croire au smig a 2000 net , la semaine de 28 h et la retraite a 50 ans

"smig" 😂

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Revolution le 29/09/2026 à 17:31

Oh comme c'est mignon
De vrais petits tigres de papier
Tous ces petits lycéens qui s'agitent sous la houlette du pape Meluche
Mais soyons factuel
Si ceux qui sont arrêtés sont mineur c'est aux parents de prendre la responsabilité des actes de leur
chez bambins certainement tous HPI.
Papa, Maman préparez votre porte-monnaie

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Jérémy le 29/09/2026 à 16:51
et surtout a écrit le 29/09/2026 à 10h25

du nivellement par la base ; et cela fonctionne parfaitement ; il est très facile de faire brailler des illettrés incultes et de leur faire croire au smig a 2000 net , la semaine de 28 h et la retraite a 50 ans

LFI en est la parfait exemple avec ses propres députés dont aucun n'aurait le certificat d'études d'avant 68.

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Perdu d'avance le 29/09/2026 à 16:30

Allez hop, encore plus de monde va se presser dans les lycées privés.

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et c'est déjà le 29/09/2026 à 16:25
et surtout a écrit le 29/09/2026 à 10h25

du nivellement par la base ; et cela fonctionne parfaitement ; il est très facile de faire brailler des illettrés incultes et de leur faire croire au smig a 2000 net , la semaine de 28 h et la retraite a 50 ans

advenu peu avant l'arrivee de mitterrand qui avait promis n'importe quoi..çà a vachement pas bien mieux marché

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lululaberlue le 29/09/2026 à 16:22

Reponse a Cezarion qui veut que tous les boomeurs aient quitté la planète d'ici 10 ans

Et vous peut être non plus, l'âge n'a pas d'importance sur la date de la mort. Beaucoup de boomeurs l'ont constaté toute leur vie, eux sont toujours là.
Prenez soin de vous 😊😂

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lululaberlue le 29/09/2026 à 16:09

Et vous peut être non plus, l'âge n'a pas d'importance sur la date de la mort. Beaucoup de boomeurs l'ont constaté toute leur vie, eux sont toujours là.
Prenez soin de vous 😊😂

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memoire d'un âne le 29/09/2026 à 13:52

au lycée frederic faÿs,c'etait tous les ans !!...un peu avant mai:çà a duré de 68 à 73:tous les ans ,les mecs de Charial,fief de fermentation ,venaient essayer de débaucher les élèves de notre établissement.le surgé (Mr Manoukian :un dur!!on l'appelait au bahut "manouk" ,avec une crainte reverencieuse,et on filait doux)faisait fermer les portes du lycée et n'hésitait pas à faire le coup de poing! en 72 ,je l'ai vu casser son parapluie sur la tête d'un plus excité que les autres...c'est pas nouveau,mais c'était une époque ou l'autorité existait encore.

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Césarion le 29/09/2026 à 13:37
lululaberlue a écrit le 29/09/2026 à 10h51

Et on va ponctionner les retraités pour rembourser les dégâts, vivent les boomeurs qui payent pour une jeunesse biberonée à LFI.

faut qu'on se dépêche d'en profiter dans 10 ans ils sont plus là

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bien évidemment le 29/09/2026 à 13:06

A Villeurbanne on est à la pointe de tous les désordres possibles et imaginables ! ! !

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Jacques20 le 29/09/2026 à 13:02
lululaberlue a écrit le 29/09/2026 à 10h51

Et on va ponctionner les retraités pour rembourser les dégâts, vivent les boomeurs qui payent pour une jeunesse biberonée à LFI.

Tu verras quand tu seras à la retraire, crevure.

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C’est bien le 29/09/2026 à 12:28

Y’avait des drapeaux palestiniens :)

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Unlfisteparmidautres le 29/09/2026 à 12:09
LFi ca suffit a écrit le 29/09/2026 à 08h12

Bon on se réveille quand ? On descend quand dans la rue pour contrer melanchon ? Il veut faire tomber la démocratie ! Oh oh réveil ! Avant qu'il ne soit trop tard ! A part récupérer la colère ils proposent quoi ? Des recettes qui ont créé le malheur... regardez bien le Venezuela....
LFI Bandits

Portrait d'un lfiste convaincu que j'ai le malheur de côtoyer : 40 ans, marié deux enfants. Tous deux fonctionnaires, propriétaires, gagnent bien leur vie. Lui, le meneur, sort en manif masqué et cagoulé. Il a inculqué à ses enfants la haine du flic dès leur plus jeune âge. Il prend soin de son corps, fait des sports de combat, parle à sa femme avec condescendance "je t'ai déjà expliqué que...". Il a l'excuse de ne pas être né petit bourgeois, mais il l'est devenu grâce à sa carrière dans la fonction publique. Pur lfiste, lui, le "toutblanctoutmoche", a lavé le cerveau de son épouse, qui se soumet, et il attend la Révolution... Ça fait peur...

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lululaberlue le 29/09/2026 à 10:51

Et on va ponctionner les retraités pour rembourser les dégâts, vivent les boomeurs qui payent pour une jeunesse biberonée à LFI.

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josette le 29/09/2026 à 10:49

La situation dégénère comme les dégénérés qui manifestent ? S'ils ne veulent pas faire des études qu'ils aillent au boulot mais là faudrait qu'ils soient un peu courageux, préfèrent glander, se camer et maniifester.

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et surtout le 29/09/2026 à 10:25
Solidarité 69 a écrit le 29/09/2026 à 07h53

L'école est depuis 68 un sanctuaire de la gauchisation des esprits.

du nivellement par la base ; et cela fonctionne parfaitement ; il est très facile de faire brailler des illettrés incultes et de leur faire croire au smig a 2000 net , la semaine de 28 h et la retraite a 50 ans

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Mickey Mousse le 29/09/2026 à 10:02
Effectivement a écrit le 29/09/2026 à 08h45

La grande question : qui sont ces voyous qui ne semblent pas être des lycéens ?

Question trop pertinente qui restera sans réponse. Pourquoi ? Pour qui ?

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fachos de gauche le 29/09/2026 à 09:58

voici une pseudo jeunesse fasciste et dictatoriale jusqu au bout des ongles. on devrait prendre exemple sur l Algérie ou l Iran pour maîtriser ces mer.deux

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Mickey Mousse le 29/09/2026 à 09:52
MDR a écrit le 29/09/2026 à 08h47

gêné par les fumées lacrymo mais pas par les tirs de mortier ... et sûrement pas asthmatique au protoxyde azote

Hors sujet !

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bassta le 29/09/2026 à 09:31
Ex Précisions a écrit le 29/09/2026 à 07h02

"la situation a complètement dégénéré" comme de partout en France, l'État ne s'occupant plus de rien à part des plus riches...

Plaignez-vous! Il vous reste l'aide à mourir.

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la chienlit le 29/09/2026 à 08:52
LFi ca suffit a écrit le 29/09/2026 à 08h12

Bon on se réveille quand ? On descend quand dans la rue pour contrer melanchon ? Il veut faire tomber la démocratie ! Oh oh réveil ! Avant qu'il ne soit trop tard ! A part récupérer la colère ils proposent quoi ? Des recettes qui ont créé le malheur... regardez bien le Venezuela....
LFI Bandits

oui!!!!

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MDR le 29/09/2026 à 08:47

gêné par les fumées lacrymo mais pas par les tirs de mortier ... et sûrement pas asthmatique au protoxyde azote

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avantt le 29/09/2026 à 08:46
LFi ca suffit a écrit le 29/09/2026 à 08h12

Bon on se réveille quand ? On descend quand dans la rue pour contrer melanchon ? Il veut faire tomber la démocratie ! Oh oh réveil ! Avant qu'il ne soit trop tard ! A part récupérer la colère ils proposent quoi ? Des recettes qui ont créé le malheur... regardez bien le Venezuela....
LFI Bandits

Déjà, il faudrait descendre dans la rue pour le pouvoir d'achat!!!!!

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Effectivement le 29/09/2026 à 08:45

La grande question : qui sont ces voyous qui ne semblent pas être des lycéens ?

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Bob Eponge le 29/09/2026 à 08:43

Veulent pas étudier ? ça recrute en Ukraine...
Ils auront tout loisir de se plaindre des lacrymo

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Rlb le 29/09/2026 à 08:43

Pauvre Jeunesse débile, qui manifeste pour leurs droits, on ferait mieux de leur enseigner
LEURS DEVOIRS... Quel avenir pour ces fouteurs de M...

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ex lycéen le 29/09/2026 à 08:32

mélenchon : gourou ou dictateur ?

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LFi ca suffit le 29/09/2026 à 08:12

Bon on se réveille quand ? On descend quand dans la rue pour contrer melanchon ? Il veut faire tomber la démocratie ! Oh oh réveil ! Avant qu'il ne soit trop tard ! A part récupérer la colère ils proposent quoi ? Des recettes qui ont créé le malheur... regardez bien le Venezuela....
LFI Bandits

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Cyrielle69 le 29/09/2026 à 08:11

Je comprends mieux le classement Pisa. Les lycéens cassent tout dans les lycées financés par nos impôts et on desindexe les retraites. Logique !!

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Ethan le 29/09/2026 à 08:06
lolotoooôooo a écrit le 29/09/2026 à 07h35

Les riches n'ont besoin de personne pour s'occuper d'eux.
Tu confirmes donc que l'Etat ne sers à rien, ou à pas grand chose, juste pour les prestations sociales des cassos .....

Le jour où l'état disparaitra, vous serez dans les premiers à venir chouiner

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Solidarité 69 le 29/09/2026 à 07:53

L'école est depuis 68 un sanctuaire de la gauchisation des esprits.

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Catalan le 29/09/2026 à 07:43

Organisé en sous main évidemment par LFI .

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Revendications ? le 29/09/2026 à 07:42

Aucune revendication ? casser ou embraser pour rien ? ça sent le LFI

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Karlak le 29/09/2026 à 07:39

Mais c’est quoi ce lycée de xxxxx?

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lolotoooôooo le 29/09/2026 à 07:35
Ex Précisions a écrit le 29/09/2026 à 07h02

"la situation a complètement dégénéré" comme de partout en France, l'État ne s'occupant plus de rien à part des plus riches...

Les riches n'ont besoin de personne pour s'occuper d'eux.
Tu confirmes donc que l'Etat ne sers à rien, ou à pas grand chose, juste pour les prestations sociales des cassos .....

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Anti verts le 29/09/2026 à 07:12

Ces 2 neurones sont embrigadés par les autres sans neurones de LFI ....

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juju c'est moi le 29/09/2026 à 07:12

Et LFI ,pousse les lycéens à la violence !C'est la nouvelle France,archi voulue par le merluchon

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Moon88 le 29/09/2026 à 07:04

France by LFI, le chaos, le bordel et la tiers mondisation de la France.

Pauvre pays. Dans un pays normal les élus LFI seraient en prison.

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Ex Précisions le 29/09/2026 à 07:02

"la situation a complètement dégénéré" comme de partout en France, l'État ne s'occupant plus de rien à part des plus riches...

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gerbiert le 29/09/2026 à 06:59

Et certains s'etonnent que les gens normaux veuillent mettre leurs enfants dans le privé !

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