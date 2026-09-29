Quatre lycées touchés par des incidents près de Lyon : à Villeurbanne, la situation a complètement dégénéré

La journée de mobilisation de ce mardi pourrait être particulièrement surveillée dans la métropole de Lyon. Quatre lycées de la métropole de Lyon — à Villeurbanne, Bron, Décines-Charpieu et Vaulx-en-Velin— ont été concernés ce 28 septembre par des tentatives de blocage. À Villeurbanne, la situation a pris une tournure plus tendue dans la matinée.

Des mortiers tirés dans l’enceinte du lycée

Des individus encagoulés auraient notamment pénétré dans le lycée Frédéric-Faÿs avant de tirer des mortiers d’artifice depuis l’un des étages de l’établissement. Des images diffusées sur les réseaux sociaux témoignent également de dégradations et d’explosions à l'intérieur du bâtiment.

La situation s’est ensuite déplacée aux abords du lycée. Un projectile aurait été lancé en direction des forces de l’ordre, qui ont fait usage de gaz lacrymogène. Plusieurs personnes ont été légèrement blessées au cours des incidents, selon des sources sécuritaires.

Une lycéenne asthmatique, fortement incommodée par les gaz lacrymogènes, et a notamment dû être prise en charge par les secours, précise nos confrères du Progrès. Une autre personne apparaît aussi avec la tête bandée sur une vidéo tournée sur place. Si l’hypothèse d’une élève blessée par un tir de LBD a circulé, les sources sécuritaires ne confirment pas qu’un tel tir soit à l’origine des blessures constatées.

Une journée sous surveillance ce mardi

Ces incidents interviennent surtout à la veille d’une journée nationale de mobilisation. Des blocages de lycées sont attendus ce mardi 29 septembre dans plusieurs villes de France, parallèlement au mouvement de grève dans la fonction publique.

Dans la métropole lyonnaise, la vigilance devrait donc être de mise après les événements de lundi. Certains individus auraient déjà fait part de leur intention de recommencer ce mardi.

La diffusion sur les réseaux sociaux de nombreuses vidéos montrant des affrontements et des blocages de lycées dans différents départements est également évoquée pour expliquer cette montée des tensions.