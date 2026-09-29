Quatre lycées touchés par des incidents près de Lyon : à Villeurbanne, la situation a complètement dégénéré

La journée de mobilisation de ce mardi pourrait être particulièrement surveillée dans la métropole de Lyon. Quatre lycées de la métropole de Lyon — à Villeurbanne, Bron, Décines-Charpieu et Vaulx-en-Velin— ont été concernés ce 28 septembre par des tentatives de blocage. À Villeurbanne, la situation a pris une tournure plus tendue dans la matinée.
Des mortiers tirés dans l’enceinte du lycée
Des individus encagoulés auraient notamment pénétré dans le lycée Frédéric-Faÿs avant de tirer des mortiers d’artifice depuis l’un des étages de l’établissement. Des images diffusées sur les réseaux sociaux témoignent également de dégradations et d’explosions à l'intérieur du bâtiment.
La situation s’est ensuite déplacée aux abords du lycée. Un projectile aurait été lancé en direction des forces de l’ordre, qui ont fait usage de gaz lacrymogène. Plusieurs personnes ont été légèrement blessées au cours des incidents, selon des sources sécuritaires.
Une lycéenne asthmatique, fortement incommodée par les gaz lacrymogènes, et a notamment dû être prise en charge par les secours, précise nos confrères du Progrès. Une autre personne apparaît aussi avec la tête bandée sur une vidéo tournée sur place. Si l’hypothèse d’une élève blessée par un tir de LBD a circulé, les sources sécuritaires ne confirment pas qu’un tel tir soit à l’origine des blessures constatées.
Une journée sous surveillance ce mardi
Ces incidents interviennent surtout à la veille d’une journée nationale de mobilisation. Des blocages de lycées sont attendus ce mardi 29 septembre dans plusieurs villes de France, parallèlement au mouvement de grève dans la fonction publique.
Dans la métropole lyonnaise, la vigilance devrait donc être de mise après les événements de lundi. Certains individus auraient déjà fait part de leur intention de recommencer ce mardi.
La diffusion sur les réseaux sociaux de nombreuses vidéos montrant des affrontements et des blocages de lycées dans différents départements est également évoquée pour expliquer cette montée des tensions.
@lila13652 #lycee #villeurbanne ♬ sonido original - Andrew
"smig" 😂Signaler Répondre
Oh comme c'est mignonSignaler Répondre
De vrais petits tigres de papier
Tous ces petits lycéens qui s'agitent sous la houlette du pape Meluche
Mais soyons factuel
Si ceux qui sont arrêtés sont mineur c'est aux parents de prendre la responsabilité des actes de leur
chez bambins certainement tous HPI.
Papa, Maman préparez votre porte-monnaie
LFI en est la parfait exemple avec ses propres députés dont aucun n'aurait le certificat d'études d'avant 68.Signaler Répondre
Allez hop, encore plus de monde va se presser dans les lycées privés.Signaler Répondre
advenu peu avant l'arrivee de mitterrand qui avait promis n'importe quoi..çà a vachement pas bien mieux marchéSignaler Répondre
Reponse a Cezarion qui veut que tous les boomeurs aient quitté la planète d'ici 10 ansSignaler Répondre
Et vous peut être non plus, l'âge n'a pas d'importance sur la date de la mort. Beaucoup de boomeurs l'ont constaté toute leur vie, eux sont toujours là.
Prenez soin de vous 😊😂
Et vous peut être non plus, l'âge n'a pas d'importance sur la date de la mort. Beaucoup de boomeurs l'ont constaté toute leur vie, eux sont toujours là.Signaler Répondre
Prenez soin de vous 😊😂
au lycée frederic faÿs,c'etait tous les ans !!...un peu avant mai:çà a duré de 68 à 73:tous les ans ,les mecs de Charial,fief de fermentation ,venaient essayer de débaucher les élèves de notre établissement.le surgé (Mr Manoukian :un dur!!on l'appelait au bahut "manouk" ,avec une crainte reverencieuse,et on filait doux)faisait fermer les portes du lycée et n'hésitait pas à faire le coup de poing! en 72 ,je l'ai vu casser son parapluie sur la tête d'un plus excité que les autres...c'est pas nouveau,mais c'était une époque ou l'autorité existait encore.Signaler Répondre
faut qu'on se dépêche d'en profiter dans 10 ans ils sont plus làSignaler Répondre
A Villeurbanne on est à la pointe de tous les désordres possibles et imaginables ! ! !Signaler Répondre
Tu verras quand tu seras à la retraire, crevure.Signaler Répondre
Y’avait des drapeaux palestiniens :)Signaler Répondre
Portrait d'un lfiste convaincu que j'ai le malheur de côtoyer : 40 ans, marié deux enfants. Tous deux fonctionnaires, propriétaires, gagnent bien leur vie. Lui, le meneur, sort en manif masqué et cagoulé. Il a inculqué à ses enfants la haine du flic dès leur plus jeune âge. Il prend soin de son corps, fait des sports de combat, parle à sa femme avec condescendance "je t'ai déjà expliqué que...". Il a l'excuse de ne pas être né petit bourgeois, mais il l'est devenu grâce à sa carrière dans la fonction publique. Pur lfiste, lui, le "toutblanctoutmoche", a lavé le cerveau de son épouse, qui se soumet, et il attend la Révolution... Ça fait peur...Signaler Répondre
Et on va ponctionner les retraités pour rembourser les dégâts, vivent les boomeurs qui payent pour une jeunesse biberonée à LFI.Signaler Répondre
La situation dégénère comme les dégénérés qui manifestent ? S'ils ne veulent pas faire des études qu'ils aillent au boulot mais là faudrait qu'ils soient un peu courageux, préfèrent glander, se camer et maniifester.Signaler Répondre
du nivellement par la base ; et cela fonctionne parfaitement ; il est très facile de faire brailler des illettrés incultes et de leur faire croire au smig a 2000 net , la semaine de 28 h et la retraite a 50 ansSignaler Répondre
Question trop pertinente qui restera sans réponse. Pourquoi ? Pour qui ?Signaler Répondre
voici une pseudo jeunesse fasciste et dictatoriale jusqu au bout des ongles. on devrait prendre exemple sur l Algérie ou l Iran pour maîtriser ces mer.deuxSignaler Répondre
Hors sujet !Signaler Répondre
Plaignez-vous! Il vous reste l'aide à mourir.Signaler Répondre
oui!!!!Signaler Répondre
gêné par les fumées lacrymo mais pas par les tirs de mortier ... et sûrement pas asthmatique au protoxyde azoteSignaler Répondre
Déjà, il faudrait descendre dans la rue pour le pouvoir d'achat!!!!!Signaler Répondre
La grande question : qui sont ces voyous qui ne semblent pas être des lycéens ?Signaler Répondre
Veulent pas étudier ? ça recrute en Ukraine...Signaler Répondre
Ils auront tout loisir de se plaindre des lacrymo
Pauvre Jeunesse débile, qui manifeste pour leurs droits, on ferait mieux de leur enseignerSignaler Répondre
LEURS DEVOIRS... Quel avenir pour ces fouteurs de M...
mélenchon : gourou ou dictateur ?Signaler Répondre
Bon on se réveille quand ? On descend quand dans la rue pour contrer melanchon ? Il veut faire tomber la démocratie ! Oh oh réveil ! Avant qu'il ne soit trop tard ! A part récupérer la colère ils proposent quoi ? Des recettes qui ont créé le malheur... regardez bien le Venezuela....Signaler Répondre
LFI Bandits
Je comprends mieux le classement Pisa. Les lycéens cassent tout dans les lycées financés par nos impôts et on desindexe les retraites. Logique !!Signaler Répondre
Le jour où l'état disparaitra, vous serez dans les premiers à venir chouinerSignaler Répondre
L'école est depuis 68 un sanctuaire de la gauchisation des esprits.Signaler Répondre
Organisé en sous main évidemment par LFI .Signaler Répondre
Aucune revendication ? casser ou embraser pour rien ? ça sent le LFISignaler Répondre
Mais c’est quoi ce lycée de xxxxx?Signaler Répondre
Les riches n'ont besoin de personne pour s'occuper d'eux.Signaler Répondre
Tu confirmes donc que l'Etat ne sers à rien, ou à pas grand chose, juste pour les prestations sociales des cassos .....
Ces 2 neurones sont embrigadés par les autres sans neurones de LFI ....Signaler Répondre
Et LFI ,pousse les lycéens à la violence !C'est la nouvelle France,archi voulue par le merluchonSignaler Répondre
France by LFI, le chaos, le bordel et la tiers mondisation de la France.Signaler Répondre
Pauvre pays. Dans un pays normal les élus LFI seraient en prison.
"la situation a complètement dégénéré" comme de partout en France, l'État ne s'occupant plus de rien à part des plus riches...Signaler Répondre
Et certains s'etonnent que les gens normaux veuillent mettre leurs enfants dans le privé !Signaler Répondre