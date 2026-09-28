La Métropole de Lyon investit 50 000 euros pour sauver l’abattoir de Saint-Romain-de-Popey

Un abattoir ne se remplace pas par un slogan sur les circuits courts. Ce lundi 28 septembre, les élus de la Métropole de Lyon ont voté un apport de 50 000 euros au capital de Viaterly, la coopérative chargée de relancer celui de Saint-Romain-de-Popey, dans le Rhône.

L’ancien exploitant avait été placé en liquidation judiciaire en décembre 2025. Créée en mai, Viaterly a vu son offre de reprise acceptée le 28 juillet par le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare.

L’enjeu est de conserver à proximité un lieu d’abattage, de découpe et de transformation pour les éleveurs et les bouchers, tout en développant une offre destinée aux habitants et à la restauration collective.

“Si nous voulons une agriculture locale capable de produire et de nourrir notre bassin de vie, nous devons aussi préserver les outils qui permettent d’abattre, de transformer et de valoriser cette production à proximité”, défend Bastien Joint, vice-président de la Métropole chargé de l’agriculture.

La coopérative réunit 136 sociétaires, dont 122 éleveurs et bouchers. Avec l’entrée de la Métropole, son capital atteindra 351 400 euros, dont 48 % apportés par des collectivités.

Les professionnels devront maintenant réussir la partie la moins photogénique du projet : faire fonctionner durablement l’abattoir.