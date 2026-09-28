La Métropole de Lyon investit 50 000 euros pour sauver l’abattoir de Saint-Romain-de-Popey

Un abattoir ne se remplace pas par un slogan sur les circuits courts. Ce lundi 28 septembre, les élus de la Métropole de Lyon ont voté un apport de 50 000 euros au capital de Viaterly, la coopérative chargée de relancer celui de Saint-Romain-de-Popey, dans le Rhône.
L’ancien exploitant avait été placé en liquidation judiciaire en décembre 2025. Créée en mai, Viaterly a vu son offre de reprise acceptée le 28 juillet par le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare.
L’enjeu est de conserver à proximité un lieu d’abattage, de découpe et de transformation pour les éleveurs et les bouchers, tout en développant une offre destinée aux habitants et à la restauration collective.
“Si nous voulons une agriculture locale capable de produire et de nourrir notre bassin de vie, nous devons aussi préserver les outils qui permettent d’abattre, de transformer et de valoriser cette production à proximité”, défend Bastien Joint, vice-président de la Métropole chargé de l’agriculture.
La coopérative réunit 136 sociétaires, dont 122 éleveurs et bouchers. Avec l’entrée de la Métropole, son capital atteindra 351 400 euros, dont 48 % apportés par des collectivités.
Les professionnels devront maintenant réussir la partie la moins photogénique du projet : faire fonctionner durablement l’abattoir.
le passager sert de pare -chocsSignaler Répondre
Pour le passager faut il aussi un casque?Signaler Répondre
Sauf que les vélos ne se mangent pas !Signaler Répondre
Enfin de l argent bien placéSignaler Répondre
On doit virer la viande non française de nos restaurants scolaire
Les chinois pratiquent le dumping ,l europe se vend aux plus offrants,sauvons notre pays
"le mal aimé ,je suis le mal aimééé"....et avec les assoces militantes veganes écolos ,çà leur simplifie pas l'existence.il faudra faire un choix et monter en qualité:elever des races à viande locales et de haute tenue ,travailler proprement avec des bouchers sérieux qui font du BON bio,avec traçabilite irreprochable,collaborer avec des grands restaurants référencés...un peu comme les japonais avec leur boeuf de Kobé massé à la bière!!trouver la clientèle :elle existe:se construire une réputation. surtout réduire les frais fixes(consommation d'eau-surface inexploitee ,reduction taille des frigos ,reflexion sur recyclage des effluents-consommables-economie d'énergie..bref transformer l'abattoir en hopital,sauf que contrairement à l'hosto qui reconstruit (avec deficit aussi!),l'abattoir c'est une usine de démontage..c'est brutal mais c'est objectif ..si les âmes sensibles ecolos ,n'en veulent pas ,bin on le ferme!Signaler Répondre
de toutes façons ,si l'on veut faire du sériousss,c'est pas 50 000 euros qui vont remettre le truc d'équerre..c'est un emplâtre sur une jambe de bois
Vos remarques sont très pertinentes...mais il faut aller au bout de votre réflexion...Signaler Répondre
Cet abattoir relève d'une décision politique...vu sa faible dimension...il ne peut pas atteindre un équilibre économique...et va continuer à vivre à coup de perfusions de subventions !
Que la métrople garde un peu de fond financier..Signaler Répondre
pas mal de ventes d'entreprise décalées en 2027 (car plus simple on pensera à autre chose en 2027) avec de vrais "abattoirs pour l'emploi" .
je pense qu'ils le savent déjà car au final dans ce milieu tout se sait, on parle pour certains de milliers d'emplois.
toujours ton humour épais et gras ..et dire que tu te hasardes à traiter les autres d'ânes...Signaler Répondre
étourdissement et égorgement:on appelle "étourdissement",la pénétration prealable et instantanee d'une broche d 'environ 12 mm et sur une longueur d'environ 120 mm dans la boîte cranienne ,sous l'effet d'un pistolet appuyé sur le front de l'animal .la fameuse broche est propulsée par une cartouche à blanc logee prealablement dans le dit pistolet:c'est un peu le principe du pistolet à sceller à cartouche ,mais en abattoir, la broche remonte apres l'usage de l'outil sous l'effet de caoutchoucs de rappel embarqués dans l'appareil(j en ai réparé quelques uns)Signaler Répondre
j'ai même entendu évoquer le cas d'un employé suicidé avec ce type d'apparei :et il s'etait loupé....
J espère que le bien être animal sera respecté mais j en doute !! l étourdissement c est de la poudre aux yeux ! l animal se réveille pendant qu’ il est egorgé !Signaler Répondre
Une partie des 120.000 € est aussi pour l'abbattoir, les vaches s'y rendent à vélo.Signaler Répondre
Juste pour info, rappelez-nous les appointances politiques du patron. Bref, à la sauce Wauquiez même Sarselli y goûte. Écœurant cet état d'esprit de politicard au service de ses propres intérêts.Signaler Répondre
Vous avez pas mal de ventes d''entreprises (parfois à la découpe) qui attendent patiemment 2027 ... tout le monde sera occupé à autre chose et les dégâts sont déjà en cours.Signaler Répondre
Mais malheureusement le massacre se fera en silence, j'ai en tête 2/3 groupes dont certains sur Lyon.
Comme en 2017 ou on attendait Macron qui a vite passé le plafonnement des prudhommes.
si seulement les écologiste n'avait pas empêché le projet d'origine, on n'en serait pas la avec l’échec de cet abattoir...Signaler Répondre
Merci pour cette contribution qui permettra de maintenir la consommation de proximité. Des idées aux actes, ça s'est de la politique active.Signaler Répondre
C’est toujours mieux que rien, l’ancienne direction n’aurait pas versé 1 centime, après libre à vous d’investir avec vos deniers personnels en plus de vos impôtsSignaler Répondre
Ce n'est pas l'ancienne dirigeance de la Métropole qui s'en serait occupé, surtout pour des suidés.Signaler Répondre
Le Bernard s'est pris une grosse taule au Sénat, ça c'est l'abattoir politique ;-)
Un grand merci à la Métropole de Lyon pour cet engagement de 50 000 € afin de sauver l’abattoir de Saint-Romain-de-Popey C’est une excellente nouvelle pour les éleveurs, les bouchers et aussi pour la communauté musulmane, car cet abattoir est utilisé lors de l’Aïd el-Kébir pour le sacrifice rituel dans le respect de la réglementation Merci de préserver cet outil de proximité et de permettre à chacun de vivre ses traditions religieuses dans de bonnes conditionsSignaler Répondre
Enfin une métropole qui s'occupe des vrais problèmes.Signaler Répondre
Au fait vous n'oublierez pas votre casque les blaireaux en trottinette 🤣
50 000 euros c'est rien ...pour un établissement soumis à un nombre hallucinant de normes d'hygiène ,sécurité ,aptitude à l'emploi des outils,soucis de "confort " animal,securite et formation du personnel,mise aux normes des locaux,traitement des effluents par station d'épuration ,département 5 eme quartier (triperie)..rappelez vous :120 000 euros ont ete craqués pour des bricolos de vélos!Signaler Répondre
Bravo, belle initiative pour nos éleveurs et distributeurs de nos viandes de qualité.Signaler Répondre
Sur le site de l'OABA qui tient la liste des abattoirs selon qu'ils peuvent ou pas pratiquer l'abattage sans étourdissement, St Romain de Popey est classé comme pratiquant systématiquement l'abattage avec étourdissement.Signaler Répondre
A noter que toujours grâce à ce site, on peut vérifier le numéro de l'abattoir sur les barquettes de viande, pour savoir si les animaux dont on envisage d'acheter la viande on été assurément abattus avec étourdissement ou pas.