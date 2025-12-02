Près de Lyon : appel à témoins après la disparition inquiétante d’un quadragénaire

La gendarmerie du Rhône a lancé ce mardi 2 décembre un appel à témoins après une disparition inquiétante.

Les militaires indiquent : "Depuis le samedi 29 novembre 2025, Mr Fisichella Fabrizio a quitté son domicile de Limonest." L’homme concerné est "âgé d'une quarantaine d'années", précisent également les gendarmes, qui cherchent désormais à retracer ses derniers déplacements.

L’appel est clair : "Si vous avez des renseignements concernant cette personne, contactez la brigade de Limonest : 04 78 35 80 77 ou faites le 17."

Les gendarmes invitent donc les habitants du secteur de Limonest et du nord-ouest lyonnais à rester vigilants et à signaler tout élément utile.