Disparition inquiétante à Lyon : la police lance un appel à témoins pour retrouver un homme de 45 ans

La police nationale du Rhône lance un appel à témoins pour tenter de le retrouver. Selon le signalement communiqué par les forces de l’ordre, David Michel mesure entre 1,65 m et 1,70 m, a une corpulence trapue, les yeux bleus (il porte des lunettes ou des lentilles), les cheveux bruns poivre et sel et une barbe de quatre jours.

Deux signes particuliers peuvent permettre de l’identifier : une cicatrice au niveau du front, ainsi qu’un tatouage à l’intérieur du biceps gauche représentant le chat d’Alice aux Pays des Merveilles, accompagné de l’inscription "WHO KNOWS".

Toute personne disposant d’informations utiles à l’enquête est invitée à contacter les enquêteurs du commissariat de Lyon 1er et 4e arrondissements au 04 37 26 25 40.