Disparition inquiétante dans le Rhône : un appel à témoins lancé pour retrouver un sexagénaire

La gendarmerie du Rhône lance ce vendredi un appel à témoins pour retrouver un homme de 63 ans. Jean Fernandez dit "Kiko" a disparu depuis le lundi 12 janvier 2026 dans la matinée alors qu’il se trouvait sur la commune de Mions.

Le sexagénaire a une calvitie sur le sommet du crâne et les cheveux poivre et sel sur les côtés. Au moment de sa disparition, il portait un jean bleu nuit, un pull gris et une doudoune noire.

"Toute personne ayant aperçu cette personne, ou disposant d’éléments permettant de faire progresser l’enquête, est invitée à contacter sans délai la gendarmerie", peut-on lire sur l’appel à témoins.