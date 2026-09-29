Faits Divers

Grosse frayeur près de Lyon : plusieurs écoles confinées après une vidéo inquiétante montrant un homme armé

Suivez-nous sur Google
Grosse frayeur près de Lyon : plusieurs écoles confinées après une vidéo inquiétante montrant un homme armé

L’alerte a été prise très au sérieux.

Plusieurs établissements scolaires de Condrieu, au sud de Lyon, ont été confinés ce lundi 28 septembre en fin d’après-midi, après la circulation sur un réseau social d’une vidéo montrant un homme muni d’une arme.

D’après les informations rapportées par Le Progrès, les images ont fait craindre que l’individu filmé puisse se trouver dans la commune. Les militaires ont également été alertés qu’il pourrait potentiellement viser un établissement scolaire.

Les gendarmes déployés autour des établissements

Face au risque, les autorités ont choisi de prendre immédiatement des précautions. Aux alentours de 16h30, les élèves ont reçu pour consigne de rester confinés dans leurs établissements. Un important dispositif de gendarmerie a parallèlement été déployé à Condrieu, notamment afin de sécuriser les abords des écoles et collèges et de vérifier la réalité de la menace.

Les investigations ont finalement permis de rassurer élèves, parents et personnels. La vidéo à l’origine de l’alerte n’avait pas été tournée à Condrieu et les premières inquiétudes reposaient sur une information erronée.

Après environ une heure de vérifications, les établissements ont ainsi pu être progressivement déconfinés. Les sorties des élèves ont été encadrées, les enfants ne pouvant notamment quitter leur établissement qu'avec un adulte identifié.

Tags :

alerte

ecole

école confinée

15 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Loooool le 29/09/2026 à 17:55
Jérémy a écrit le 29/09/2026 à 13h59

C'est curieux chez vous les gauchistes, ce besoin que vous avez que l'on vous apporte tout sur un plateau.
Vous ne voulez pas gagner de l'argent en bossant, vous ne cherchez pas à bosser, faut vous donner des allocations.
Vous ne comprenez pas, vous ne cherchez pas à comprendre , faut vous servir des explications.
...

T’es complètement ravagé Jeremy

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 29/09/2026 à 14:03

Entre les casseurs et ça les écoliers ne doivent pas beaucoup bosser en cette rentrée, on va finir par tomber dans les derniers au classement PISA...

Signaler Répondre
avatar
Jérémy le 29/09/2026 à 13:59
LaPôCompris a écrit le 29/09/2026 à 10h54

Bonjour,
Après lecture de votre commentaire ET de l'article, j'avoue ne pas avoir compris votre remarque. Enfin, la remarque si, mais le lien... Pouvez-vous vous exprimer s'il vous plait sur le sujet du lien ? Je serai ravi d'en discuter avec vous.

C'est curieux chez vous les gauchistes, ce besoin que vous avez que l'on vous apporte tout sur un plateau.
Vous ne voulez pas gagner de l'argent en bossant, vous ne cherchez pas à bosser, faut vous donner des allocations.
Vous ne comprenez pas, vous ne cherchez pas à comprendre , faut vous servir des explications.
...

Signaler Répondre
avatar
La meute le 29/09/2026 à 13:28
No pasaran a écrit le 29/09/2026 à 13h00

tu ne te demandes pas d'où viennent ses mails au moment ou Jordan devient encombrant pour Marine.
ne serait ce pas un moyen "classe" de se débarrasser de Bardella?

mediapart n'a perdu que 5 procès en diffamation sur plus de 200.
donc entre le chef des brebis galeuses (sic bardella) et médiapart mon choix est vite fait.

Mediapart, Mediapart, ah tu veux parler de ce torchon d'ultra gauche qui fait l'apologie du terrorisme islamiste ?

Ce ramassis de m... qui est dirigé par un antisémite notoire et assumé ? Ce torcheballe qui fabrique de faux documents ?

Ah oui, on parle bien de la même crotte pour ordures.

Signaler Répondre
avatar
Siamo tutti antiLFI le 29/09/2026 à 13:24

Voilà pourquoi les fachos de LFI veulent supprimer les caméras de vidéosurveillance !!

Signaler Répondre
avatar
No pasaran le 29/09/2026 à 13:00
vieuxCastor a écrit le 29/09/2026 à 11h58

Un sentiment ? non peut être pas, juste des affabulations apportées pour exciter la meute dont vous faites évidemment partie. Un commentaire sur le manque de preuve ? un commentaire sur l'habitude de Mediapart à balancer de fausses informations ? Un commentaire sur leur différentes condamnations judiciaire ? Un commentaire sur les propos passés de monsieur Penel ? Et surtout, un commentaire sur l'absence de preuve de ce qu'ils avancent ???

tu ne te demandes pas d'où viennent ses mails au moment ou Jordan devient encombrant pour Marine.
ne serait ce pas un moyen "classe" de se débarrasser de Bardella?

mediapart n'a perdu que 5 procès en diffamation sur plus de 200.
donc entre le chef des brebis galeuses (sic bardella) et médiapart mon choix est vite fait.

Signaler Répondre
avatar
jeanine le 29/09/2026 à 12:55
Chank a écrit le 29/09/2026 à 12h16

Change ton pseudo et met plutot « solidarité nethanyahou »

Et rapport entre Netanyahou et un voyou avec un flingue ?moins qu'entre chank et chancre
sûrement

Signaler Répondre
avatar
faites le payer le 29/09/2026 à 12:48

Un paquet d'abrutis en France 🤔🤔

Signaler Répondre
avatar
Chank le 29/09/2026 à 12:16
Solidarité 69 a écrit le 29/09/2026 à 10h15

Ah la belle nouvelle France by EELV-LFI que voilà !

Change ton pseudo et met plutot « solidarité nethanyahou »

Signaler Répondre
avatar
vieuxCastor le 29/09/2026 à 11:58
CSC a écrit le 29/09/2026 à 10h11

Un commentaire sur les propos antisémites du président de ton parti?
toi qui est prompt à dénoncer l'antisémitisme de ton parti.
car là ce n'est pas un sentiment.

Un sentiment ? non peut être pas, juste des affabulations apportées pour exciter la meute dont vous faites évidemment partie. Un commentaire sur le manque de preuve ? un commentaire sur l'habitude de Mediapart à balancer de fausses informations ? Un commentaire sur leur différentes condamnations judiciaire ? Un commentaire sur les propos passés de monsieur Penel ? Et surtout, un commentaire sur l'absence de preuve de ce qu'ils avancent ???

Signaler Répondre
avatar
LaPôCompris le 29/09/2026 à 10:54
Solidarité 69 a écrit le 29/09/2026 à 10h15

Ah la belle nouvelle France by EELV-LFI que voilà !

Bonjour,
Après lecture de votre commentaire ET de l'article, j'avoue ne pas avoir compris votre remarque. Enfin, la remarque si, mais le lien... Pouvez-vous vous exprimer s'il vous plait sur le sujet du lien ? Je serai ravi d'en discuter avec vous.

Signaler Répondre
avatar
Solidarité 69 le 29/09/2026 à 10:15

Ah la belle nouvelle France by EELV-LFI que voilà !

Signaler Répondre
avatar
CSC le 29/09/2026 à 10:11
Chris69696999 a écrit le 29/09/2026 à 09h23

"les images ont fait craindre que l’individu filmé puisse se trouver dans la commune ... et qu’il pourrait potentiellement viser un établissement scolaire."

Encore un sentiment, rien de plus...

Un commentaire sur les propos antisémites du président de ton parti?
toi qui est prompt à dénoncer l'antisémitisme de ton parti.
car là ce n'est pas un sentiment.

Signaler Répondre
avatar
strogoff le 29/09/2026 à 09:50
Chris69696999 a écrit le 29/09/2026 à 09h23

"les images ont fait craindre que l’individu filmé puisse se trouver dans la commune ... et qu’il pourrait potentiellement viser un établissement scolaire."

Encore un sentiment, rien de plus...

un manifestant en avance pour le 29 ? beaucoup ne savent pas lire un calendrier.

Signaler Répondre
avatar
Chris69696999 le 29/09/2026 à 09:23

"les images ont fait craindre que l’individu filmé puisse se trouver dans la commune ... et qu’il pourrait potentiellement viser un établissement scolaire."

Encore un sentiment, rien de plus...

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.