Grosse frayeur près de Lyon : plusieurs écoles confinées après une vidéo inquiétante montrant un homme armé

Plusieurs établissements scolaires de Condrieu, au sud de Lyon, ont été confinés ce lundi 28 septembre en fin d’après-midi, après la circulation sur un réseau social d’une vidéo montrant un homme muni d’une arme.
D’après les informations rapportées par Le Progrès, les images ont fait craindre que l’individu filmé puisse se trouver dans la commune. Les militaires ont également été alertés qu’il pourrait potentiellement viser un établissement scolaire.
Les gendarmes déployés autour des établissements
Face au risque, les autorités ont choisi de prendre immédiatement des précautions. Aux alentours de 16h30, les élèves ont reçu pour consigne de rester confinés dans leurs établissements. Un important dispositif de gendarmerie a parallèlement été déployé à Condrieu, notamment afin de sécuriser les abords des écoles et collèges et de vérifier la réalité de la menace.
Les investigations ont finalement permis de rassurer élèves, parents et personnels. La vidéo à l’origine de l’alerte n’avait pas été tournée à Condrieu et les premières inquiétudes reposaient sur une information erronée.
Après environ une heure de vérifications, les établissements ont ainsi pu être progressivement déconfinés. Les sorties des élèves ont été encadrées, les enfants ne pouvant notamment quitter leur établissement qu'avec un adulte identifié.
T’es complètement ravagé JeremySignaler Répondre
Entre les casseurs et ça les écoliers ne doivent pas beaucoup bosser en cette rentrée, on va finir par tomber dans les derniers au classement PISA...Signaler Répondre
C'est curieux chez vous les gauchistes, ce besoin que vous avez que l'on vous apporte tout sur un plateau.Signaler Répondre
Vous ne voulez pas gagner de l'argent en bossant, vous ne cherchez pas à bosser, faut vous donner des allocations.
Vous ne comprenez pas, vous ne cherchez pas à comprendre , faut vous servir des explications.
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Mediapart, Mediapart, ah tu veux parler de ce torchon d'ultra gauche qui fait l'apologie du terrorisme islamiste ?Signaler Répondre
Ce ramassis de m... qui est dirigé par un antisémite notoire et assumé ? Ce torcheballe qui fabrique de faux documents ?
Ah oui, on parle bien de la même crotte pour ordures.
Voilà pourquoi les fachos de LFI veulent supprimer les caméras de vidéosurveillance !!Signaler Répondre
tu ne te demandes pas d'où viennent ses mails au moment ou Jordan devient encombrant pour Marine.Signaler Répondre
ne serait ce pas un moyen "classe" de se débarrasser de Bardella?
mediapart n'a perdu que 5 procès en diffamation sur plus de 200.
donc entre le chef des brebis galeuses (sic bardella) et médiapart mon choix est vite fait.
Et rapport entre Netanyahou et un voyou avec un flingue ?moins qu'entre chank et chancreSignaler Répondre
sûrement
Un paquet d'abrutis en France 🤔🤔Signaler Répondre
Change ton pseudo et met plutot « solidarité nethanyahou »Signaler Répondre
Un sentiment ? non peut être pas, juste des affabulations apportées pour exciter la meute dont vous faites évidemment partie. Un commentaire sur le manque de preuve ? un commentaire sur l'habitude de Mediapart à balancer de fausses informations ? Un commentaire sur leur différentes condamnations judiciaire ? Un commentaire sur les propos passés de monsieur Penel ? Et surtout, un commentaire sur l'absence de preuve de ce qu'ils avancent ???Signaler Répondre
Bonjour,Signaler Répondre
Après lecture de votre commentaire ET de l'article, j'avoue ne pas avoir compris votre remarque. Enfin, la remarque si, mais le lien... Pouvez-vous vous exprimer s'il vous plait sur le sujet du lien ? Je serai ravi d'en discuter avec vous.
Ah la belle nouvelle France by EELV-LFI que voilà !Signaler Répondre
Un commentaire sur les propos antisémites du président de ton parti?Signaler Répondre
toi qui est prompt à dénoncer l'antisémitisme de ton parti.
car là ce n'est pas un sentiment.
un manifestant en avance pour le 29 ? beaucoup ne savent pas lire un calendrier.Signaler Répondre
"les images ont fait craindre que l’individu filmé puisse se trouver dans la commune ... et qu’il pourrait potentiellement viser un établissement scolaire."Signaler Répondre
Encore un sentiment, rien de plus...