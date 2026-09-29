Grosse frayeur près de Lyon : plusieurs écoles confinées après une vidéo inquiétante montrant un homme armé

Plusieurs établissements scolaires de Condrieu, au sud de Lyon, ont été confinés ce lundi 28 septembre en fin d’après-midi, après la circulation sur un réseau social d’une vidéo montrant un homme muni d’une arme.

D’après les informations rapportées par Le Progrès, les images ont fait craindre que l’individu filmé puisse se trouver dans la commune. Les militaires ont également été alertés qu’il pourrait potentiellement viser un établissement scolaire.

Les gendarmes déployés autour des établissements

Face au risque, les autorités ont choisi de prendre immédiatement des précautions. Aux alentours de 16h30, les élèves ont reçu pour consigne de rester confinés dans leurs établissements. Un important dispositif de gendarmerie a parallèlement été déployé à Condrieu, notamment afin de sécuriser les abords des écoles et collèges et de vérifier la réalité de la menace.

Les investigations ont finalement permis de rassurer élèves, parents et personnels. La vidéo à l’origine de l’alerte n’avait pas été tournée à Condrieu et les premières inquiétudes reposaient sur une information erronée.

Après environ une heure de vérifications, les établissements ont ainsi pu être progressivement déconfinés. Les sorties des élèves ont été encadrées, les enfants ne pouvant notamment quitter leur établissement qu'avec un adulte identifié.