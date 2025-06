Tags antisémites dans une école lyonnaise : le rectorat condamne des actes "honteux", une enquête ouverte

Des croix gammées et autres inscriptions à caractère antisémite ont été découvertes samedi 31 mai dans l’enceinte de l’école Nové Josserand, située dans le 3e arrondissement de Lyon.

Le parquet de Lyon a ouvert, ce lundi 2 juin, une enquête pénale pour des "dégradations volontaires aggravées" par deux circonstances : "dans un établissement scolaire" et "commises en raison de la race, l’ethnie, la nation ou la religion". Les faits sont également qualifiés de "dégradations par un moyen dangereux pour les personnes".

L’enquête, confiée à la Direction interrégionale de la police nationale (DIPN), doit permettre d’identifier les auteurs des faits.

Dans un communiqué, la rectrice de l’académie de Lyon : "condamne avec la plus grande fermeté les actes de vandalisme honteux commis au sein de l’école Nové Josserand de Lyon." Elle affirme "apporter tout son soutien à la communauté scolaire de l’école qui sera accompagnée dans les prochains jours par l’équipe de la circonscription et les services académiques."

"L’école est un lieu qui doit rester un sanctuaire pour protéger les élèves et leur permettre de réussir dans la plus grande sérénité", insiste également le rectorat, qui précise être "en lien étroit avec les services de la préfecture et du parquet afin de donner suite à ces événements et de permettre à l’enquête d’aboutir."