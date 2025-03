Lyon : l’école Alphonse-Daudet va enfin faire peau neuve

Mauvaise isolation, problème de chauffage, toilettes bouchées et des enfants malades à répétition, l’école Alphonse-Daudet du 9e arrondissement n’avait pas une belle image. Construit en 1971, l’établissement ne parvenait plus à surmonter les températures hivernales, accueillant les enfants dans des conditions qui indignaient leurs parents.

Mais après traitement du dossier, l’école va enfin faire peau neuve à partir de cet été. Les élèves ne sont cependant pas près d’avoir des bâtiments flambants neufs, puisque la fin des travaux est prévue qu’en été 2027. C’est une rénovation très complète qui attend l’établissement, avec une réorganisation des fonctions maternelles et élémentaires, une amélioration du confort des enfants pour faire face aux fortes chaleurs, mais aussi aux températures négatives. Un remplacement des fenêtres est prévu, mais aussi des isolants des murs, des toitures… L’accessibilité du site sera également revue ainsi que les extérieurs avec la plantation de végétaux supplémentaires et le remplacement des clôtures pour plus de sécurité. Le coût de l’ensemble des rénovations s’élève à 7 millions d’euros.