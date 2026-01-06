"On demande aux enfants de venir avec des plaids" : 5 degrés dans une école près de Lyon, les parents à bout

Mauvaise surprise ce lundi 5 décembre 2026, jour de rentrée après les vacances de Noël, à l’école Louis-Pergaud de Jons (nord-est de Lyon). Dans plusieurs classes de cette école qui accueille environ 200 élèves de la maternelle au primaire, le thermomètre n’affichait pas plus de 5 degrés, "ce n’est pas possible", témoigne un parent d’élève. En cause, des salles installées dans des bâtiments modulaires, utilisés depuis de nombreuses années.

L'établissement est en attente d’agrandissement, la situation reste ainsi très contrastée selon les classes. D’après les parents d’élèves, certains enfants sont scolarisés dans "des bâtiments en dur", tandis que d’autres occupent des salles installées dans des préfabriqués, utilisés en attendant les travaux.

Selon les parents, la situation ne date pas d’hier : "en réunion de rentrée, ça fait plusieurs années que les enseignants conseillent aux parents à ce que les enfants viennent avec des plaids en hiver", rapportent-ils. "Les classes concernées sont dans les préfabriqués. De base, ça devait être temporaire, sauf que ça fait 10 ans que ça doit être temporaire", dénonce l’un d’eux.

Ces structures poseraient de lourds problèmes de régulation thermique, été comme hiver."Ils ont installé une clim parce que l’été, c'était intenable, sauf que l’hiver, c'est aussi intenable parce qu’on demande aux enfants de venir avec des plaids", poursuit ce parent.

"On récupère nos enfants malades"

Face au froid, la direction explique que "le personnel a rapidement réagi en mettant les élèves au chaud." Une solution loin d’être idéale pour certains. "Ils ont délocalisé les enfants dans un gymnase qui n’était pas non plus chauffé", raconte un parent, amer. La colère monte d’autant plus que, selon les familles, les élus seraient "informés depuis longtemps et ne nous apportent aucune solution. Nous parents d’élèves, on en a marre."

Les parents pointent également des conséquences directes sur la santé des plus jeunes. "Ça fait plusieurs fois que les enfants tombent malades," s’indigne un parent. Certains dénoncent aussi des choix budgétaires incompris. "Il y a eu de gros travaux réalisés pour une salle des fêtes, mais d’un autre côté l’école, on la laisse à l’abandon", lâche un autre. "Ça touche des petits qui ont entre 3 et 5 ans, c’est grave. On récupère nos enfants malades et ils nous disent : 'Maman, papa, aujourd’hui, on a eu froid à l’école'. Et ça, ce n’est pas entendable."

Un oubli de la mairie à l’origine du pic de froid

D’après nos informations, si des températures inférieures à la normale (en dessous de 20 degrés) sont régulièrement constatées, le seuil des 5 degrés de ce lundi serait exceptionnel. Il serait lié à un oubli de la mairie. Habituellement, pendant les vacances scolaires, un agent municipal est chargé d’activer les chauffages afin de maintenir une température minimale dans les classes. Cette intervention n’aurait pas eu lieu cette fois-ci.

La direction de l’école comprend que "les parents sont logiquement montés au créneau".

Des solutions temporaires ont été annoncées après un échange avec la municipalité. "Je viens de voir l’adjoint au maire. Ils vont mettre des souffleurs superpuissants, normalement dès demain (mercredi 7 janvier, jour de repos pour les élèves, ndlr).", nous assure la directrice. "Dès le début d’après-midi, la température normale était revenue." nous assure cette dernière.

La direction reconnaît toutefois les limites des installations. "Ce sont des modulaires, un peu plus sophistiqués que des Algeco classiques, mais oui, il y a ce problème d’isolation. Mais vraiment, ces 5 degrés, c’était exceptionnel, c’est la première fois."