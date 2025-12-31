Météo à Lyon : une journée particulièrement glaciale pour terminer l’année 2025

Le froid a fait son retour depuis quelques jours sur une grande partie de la France. Lyon et le Rhône n’ont pas échappé à cette baisse des températures.

Ce mercredi, pour le dernier jour de l’année 2025, le mercure restera bas avec un maximum seulement de 1 °C au plus fort de la journée. Le thermomètre est d’ailleurs négatif en ce début de matinée avec par exemple -5°C du côté de Chaponost, -3°C à Thizy, -2°C à Saint-Bonnet-de-Mure et -1 °C à Belleville et à Lyon.

Concernant le début de l’année 2026, les conditions météorologiques ne changeront pas… en tout cas pour le moment. Les températures resteront en dessous des normales de saison mais surtout glaciales : -5°C attendus ce jeudi matin à Lyon, -4°C ce vendredi, -2°C ce week-end. Le ciel restera lui nuageux avec des moments ensoleillés.

Un froid encore plus hivernal est également annoncé pour la semaine du 5 janvier. Une tendance qui reste à confirmer.