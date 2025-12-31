Météo

Météo à Lyon : une journée particulièrement glaciale pour terminer l’année 2025 - LyonMag

Autant dire qu’il faudra se couvrir pou sortir célébrer la nouvelle année.

Le froid a fait son retour depuis quelques jours sur une grande partie de la France. Lyon et le Rhône n’ont pas échappé à cette baisse des températures. 

Ce mercredi, pour le dernier jour de l’année 2025, le mercure restera bas avec un maximum seulement de 1 °C au plus fort de la journée. Le thermomètre est d’ailleurs négatif en ce début de matinée avec par exemple -5°C du côté de Chaponost, -3°C à Thizy, -2°C à Saint-Bonnet-de-Mure et -1 °C à Belleville et à Lyon. 

Concernant le début de l’année 2026, les conditions météorologiques ne changeront pas… en tout cas pour le moment. Les températures resteront en dessous des normales de saison mais surtout glaciales : -5°C attendus ce jeudi matin à Lyon, -4°C ce vendredi, -2°C ce week-end. Le ciel restera lui nuageux avec des moments ensoleillés.

Un froid encore plus hivernal est également annoncé pour la semaine du 5 janvier. Une tendance qui reste à confirmer. 

7 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
survivaliste le 31/12/2025 à 10:13
rigolons a écrit le 31/12/2025 à 09h58

Sympa pour les "mineurs" qui dorment dehors sous les tentes

sous la tente avec un bon duvet ce n'est pas une urgence, mais ça peut les encourager à rejoindre leur famille au chaud.

Signaler Répondre
avatar
rigolons le 31/12/2025 à 09:58

Sympa pour les "mineurs" qui dorment dehors sous les tentes

Signaler Répondre
avatar
C'est bon pour eliminer la vermine ! le 31/12/2025 à 09:03

Mais pas pour celle qui viendra brûler des voitures cette nuit ...

Signaler Répondre
avatar
hérésie le 31/12/2025 à 09:01
climato-convaincu a écrit le 31/12/2025 à 08h32

C'est la faute du réchauffement climatique!

attention l'Inquisition vous surveille !

Signaler Répondre
avatar
climato-convaincu le 31/12/2025 à 08:32

C'est la faute du réchauffement climatique!

Signaler Répondre
avatar
C'est moi le 31/12/2025 à 08:28

Et oui il fait froid et c'est tres bien pour la nature..
Grosse pensée à tout ceux qui dorment ou travaillent dehors, courage à vous.

Signaler Répondre

