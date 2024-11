Arrivée d’une goutte froide : quelles températures cette semaine à Lyon ?

Un phénomène de goutte froide s’invite depuis le début de la semaine en France avec au bout une baisse du mercure. Lyon et le Rhône n’échappent à cette chute des températures.

Ce mardi, les 9°C ne seront pas dépassés sur l’agglomération lyonnaise. En ce qui concerne mercredi, le thermomètre indiquera un maximum de 7°C. La journée la plus froide sera incontestablement celle de jeudi où l’on atteindra jusqu’à 5°C dans la matinée et pas plus de 9°C l’après-midi.

Météo France annonce une nouvelle hausse des températures en fin de semaine même s’il continuera de faire frais avec un maximum de 12°C ce samedi et 15°C ce dimanche. La pluie devrait également être au rendez-vous ce week-end.