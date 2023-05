Lyon : un début de semaine sous la grisaille et les averses avant l’arrivée de la goutte froide ? 

La semaine commence sous la grisaille pour une large partie du pays, y compris le Rhône. Des averses sont également redoutées dans la journée, après un week-end qui fut déjà loin d’être radieux. Attention également à ses rafales de vent jusqu’à 50km/h au maximum. Concernant les températures, ce lundi matin les Lyonnais pourront bien se couvrir puisqu’il devrait faire environ 11°C. L’après-midi le mercure va progresser pour atteindre les 20°C au mieux d’après Météo France.

Le reste de la semaine ne s’annonce pas mieux, voire pire avant un possible phénomène de "goutte froide" sur une large partie du territoire dont le Rhône. Selon Météo France, ce phénomène qui fait régner une instabilité est la conséquence de la descente d’une poche d’air très froid située à plus de 5 000 m d’altitude. On se souvient qu’à l’été 2021, un "goutte froide" avait fait du mois de juillet l’un des plus pluvieux jamais observés en France.

Ainsi, mercredi et jeudi il pourrait faire moins de 8° le matin sur l’agglomération lyonnaise, et moins de 15° en seconde partie de journée, soit un écart de -7°C par rapport aux normales de saison. Des averses sont encore redoutées. Avant cela, mardi et mercredi, des rafales de vent sont aussi attendues sous un ciel gris dans la capitale des Gaules.