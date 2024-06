Météo : enfin des températures estivales cette semaine à Lyon

Mais où est donc le printemps ? On se pose la question depuis maintenant plusieurs semaines avec un temps bien maussade et des températures en dessous des normales de saison.

Bonne nouvelle pour cette première semaine de juin puisque le mercure va (enfin) augmenter. Si cette journée de lundi sera assez nuageuse et conforme à ces derniers jours, le temps s’annonce beaucoup plus agréable mardi et mercredi. Le soleil sera au rendez-vous et on devrait d’ailleurs facilement dépasser les 25 degrés avant une dégradation orageuse pour la fin de semaine.

La semaine dernière, Météo France a publié un bulletin des tendances du temps pour les trois mois à venir avec la probabilité d’un "scénario d’un trimestre plus chaud que la normale", notamment "pour les régions méditerranéennes".