Lyon : des flocons de neige attendus en début de semaine prochaine ?

Dès ce week-end, la France va être touchée par une forte baisse des températures. La région lyonnaise sera aussi concernée avec un mercure maximal de 8°C ce samedi et 7°C dimanche d’après Météo France. Les minimales, pour le week-end, frôleront les négatives. Le tout sous de fortes rafales de vent dès ce samedi, avec des pointes à plus de 50 km/h… avant un début de semaine plus froid encore !

Ainsi, ce lundi matin, il devrait faire environ -1°C dans la capitale des Gaules selon les météorologues qui annoncent un épisode neigeux. Ce dernier devrait toucher de nombreuses régions de l’est du pays, dont le Lyonnais. Les flocons, qui tombent déjà en paquet dans les Alpes ce vendredi, devraient venir saupoudrer les plaines au-dessus de 300 mètres d’altitude. Reste à savoir si l’or blanc qui pourrait descendre du ciel sera suffisant pour rouvrir momentanément la piste de ski de la Sarra, sur la face Nord de la colline de Fourvière.

Les températures négatives devraient continuer à toucher Lyon au moins jusqu’à jeudi, avec des valeurs minimales qui devraient frôler les -3°C, voire -4°C.